Чибис Андрей


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом 1
11.11.2025 ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области 1
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом 2
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД 1
22.11.2022 Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области 1
26.10.2022 «Ростелеком» открыл свой первый ЦОД в арктической зоне России 2
08.12.2021 Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество 2
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 2
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
07.06.2019 «Ростелеком» поможет сделать Мурманскую область «умным регионом» 1
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область 3
06.03.2019 Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу» 2
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
25.01.2019 Создан Национальный центр компетенций «Умный город» 2
13.12.2018 Уфа станет пилотным городом по применению французских «умных» технологий 2
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 2
09.10.2018 Минстрой создаст центр компетенций по «умному городу» 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
07.06.2018 Минстрой РФ и «Ростелеком» займутся совместной реализацией концепции «Умный город» 2
18.04.2018 «Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «умных» городов 2
10.04.2018 «Умный город» возвращается в «Цифровую экономику» 1
09.03.2017 «Мегафон» протестировал работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT 1
23.07.2015 Роскосмос и НАСА исследуют баланс жидкости у экипажа МКС 1
12.12.2014 Тульская область станет первым пилотным регионом России по эксплуатации ГИС ЖКХ 1
11.12.2014 Подписаны первые соглашения с пилотными субъектами РФ по ГИС ЖКХ 1
19.08.2013 Создан новый регламент информационного обмена в сфере ЖКХ 1
13.04.2012 Экипаж МКС тестирует российские «умные» штаны 1
24.08.2009 «Система Чибис» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
08.10.2008 Консолидаторами в условиях финкризиса могут стать лишь 5-7 ритейлеров РФ 1
02.10.2008 Космонавты готовятся к возвращению на Землю 1
23.04.2007 "Мойдодыр" меняет формат 1

Публикаций - 33, упоминаний - 45

Чибис Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10457 11
МегаФон 10158 5
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Yandex - Яндекс 8669 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Huawei 4307 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 2
БАРС Груп 563 2
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 12 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Google LLC 12365 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 134 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 125 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Ростех - Автоматика Концерн 1755 1
SAP SE 5471 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Microsoft Corporation 25365 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 550 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
9126 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Oracle Corporation 6911 1
Autodesk 625 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 1
Acronis - Акронис 460 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
Citrix Systems 847 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 3
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
Чибис Система 2 2
Почта России ПАО 2271 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ESW Capital 7 1
Miele - Миле 137 1
Suez 8 1
Седьмой Континент 64 1
Алкомакс 1 1
Большая Тройка ГК 1 1
АЛПИ 9 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Модернизация АНО 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1048 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 7
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 71 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2024 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 2
Совет при президенте Российской Федерации 201 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 166 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 22 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 16
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2386 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10079 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 3
Умные платформы 1899 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9843 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 575 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12398 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 524 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1222 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 401 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 925 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19049 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6248 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2467 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1431 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2061 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2083 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3430 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2544 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10290 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2895 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 347 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 557 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4547 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 319 2
Яндекс.Учебник 60 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
ЭОС Дело-web 209 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 664 1
Яндекс.Лицей 30 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 477 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 452 1
Мегафон - Цифровой туризм 7 1
ИТ-Экспертиза - Умный мониторинг 12 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 1
NtechLab FindFace 53 1
Носков Константин 239 5
Медведев Дмитрий 1664 4
Глазков Борис 48 3
Талдыкина Наталья 49 2
Евраев Михаил 264 2
Текслер Алексей 30 2
Емельченков Сергей 141 2
Контрабаев Артур 70 2
Акимов Максим 192 2
Осеевский Михаил 334 2
Кисляков Евгений 93 2
Шипов Савва 102 2
Бойко Елена 152 2
Скоробогатова Ольга 58 1
Онищенко Владислав 98 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 93 1
Шинкарук Елена 28 1
Солодухин Константин 119 1
Скляр Алексей 54 1
Парфенов Игорь 52 1
Семенов Алексей 85 1
Бровко Василий 57 1
Бадалов Андрей 66 1
Раков Ярослав 51 1
Махсон Михаил 14 1
Бочаров Олег 28 1
Скворцова Вероника 69 1
Федулов Владислав 83 1
Иванов Андрей 60 1
Буяджи Павел 21 1
Осипова Александра 18 1
Малков Павел 51 1
Орешкин Максим 33 1
Пугачев Павел 63 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Комар Евгений 20 1
Месропян Владимир 16 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 26
Россия - СЗФО - Мурманская область 743 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 8
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 838 6
Земля - планета Солнечной системы 10711 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3256 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 3
Россия - ЮФО - Севастополь 585 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 559 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 126 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8256 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1022 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1464 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 225 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 57 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 88 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 34 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1112 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1379 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1653 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2130 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1421 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1685 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20513 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4352 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 3
Энергетика - Energy - Energetically 5550 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5940 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5349 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4412 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2578 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 146 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2277 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4958 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 376 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 3 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2993 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 359 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Бережливая поликлиника 6 1
РИА Новости 1002 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 2
Future Workplace 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 628 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 2
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Цифровая прокачка региона 29 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2150 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
