В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений

В базу кейсов организации «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди которых электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и цифровая платформа по ведению родов. Подробное представление новых кейсов пройдет 12 ноября на брейнсторме «Цифровая прокачка» в Калуге. Об этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика».

Новые кейсы представлены по девяти направлениям: ЖКХ, транспорту, здравоохранению, образованию, промышленности, экономике и финансам, экологии и природопользованию, культуре, досугу и туризму, обществу и СМИ. Разработчики решений – компании «Ростелеком», «Яндекс», «Мегафон», «Билайн», «Цифра», «СКБ Контур», «Центр речевых технологий», «Швабе», «1С», «Сберклауд», Clover Group, «Расчетные решения», «Барс груп» и другие.

Например, «Электронный путевой лист» компании «Яндекс» позволяет оптимизировать процессы обязательного предрейсового технического осмотра автотранспортного средства и медицинского контроля водителя. Платформа позволяет агрегировать данные о прохождении техосмотров АТС, предрейсовых медицинских осмотров водителей и предоставляет доступ к данным, в том числе ГИБДД и транспортной инспекции. Решение предназначено для всех организаций, имеющих автопарк.

Цифровая платформа компании «Мегафон» позволяет оптимизировать мониторинг и контроль окружающей среды, благодаря сведениям о состоянии атмосферного воздуха и воды, которые органы власти могут получать в режиме реального времени.

Решение компании «Барс груп» позволяет повысить эффективность региональной службы родовспоможения. Цифровая платформа обеспечивает взаимодействие женских консультаций, межрайонных/областных перинатальных центров и органов власти в сфере здравоохранения. Кейс позволяет в режиме реального времени осуществлять централизованный мониторинг и контроль состояния здоровья женщин на всех этапах беременности по автоматически рассчитываемым рискам.

Решения, включенные в базу, имеют явные экономические, социальные или управленческие эффекты. Это кейсы, которые уже внедрены в некоторых регионах страны, доказали свою эффективность и могут быть реализованы в других субъектах России. По словам директора по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александра Зорина, все кейсы способствуют решению задач, обозначенных в Указе Президента РФ №204: ускоренному внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике и социальной сфере, в государственном управлении и оказании государственных услуг, а также преобразовании приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с помощью внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

«Ряд решений, включенных в базу эффективных кейсов, не требуют для своей реализации бюджетного финансирования, внедряются в логике частно-государственного партнерства или взаимодействия. В первую очередь, это решения компании "Яндекс" ("Яндекс.транспорт", "Яндекс.учебник", "Яндекс.лицей"). Например, на прошедшей в начале ноября встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и гендиректора "Яндекс" в России Елены Буниной обсуждалось внедрение этих решений в регионе. Кроме того, в новый релиз вошли кейсы "Цифровое производство" компании "Цифра", "Электронный рецепт" компании "Ростелеком", которые также не требуют бюджетных расходов, и могут быть оперативно реализованы в регионах. Собственно, и расходы на реализацию цифровых проектов, требующих бюджетного финансирования, на наш взгляд, нужно рассматривать как бюджетные инвестиции. В определенный период времени они должны обеспечить заданный результат и эффект, в том числе экономический», – отметил Александр Зорин.

База региональных кейсов организации «Цифровая экономика» была создана в июле 2018 г. и в настоящее время объединяет более 130 решений, способных ускорить цифровую трансформацию субъектов РФ.