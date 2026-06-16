Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200564
ИКТ 15506
Организации 11819
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3592
Системы 27075
Персоны 87607
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1332
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2838
Мероприятия 893

Яндекс.Академия Яндекс.Лицей

Яндекс.Академия - Яндекс.Лицей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб» 2
05.02.2026 «Яндекс» запустил обучение школьников ИИ-робототехнике — в кружках и онлайн 3
12.11.2025 «Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых 1
22.10.2025 «Яндекс Образование» проведет олимпиаду по информатике для школьников 1
24.12.2024 Более 25 тыс. ИТ-специалистов подготовил «Яндекс» в 2024 году 1
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
20.06.2024 «Яндекс Музей» и Университет МИСИС объединяют усилия 1
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 1
15.11.2023 «Яндекс» за три года подготовит 350 тысяч ИТ-специалистов 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 3
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
28.06.2021 Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году 3
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 3
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов 1
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 3
17.06.2019 «Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python 1
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 3
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 3
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 1
01.06.2018 «Яндекс» открывает магазин и музей 1
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 3
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» 3
29.08.2016 «Яндекс.Лицей» научит школьников программировать 3

Публикаций - 31, упоминаний - 52

Яндекс.Академия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9298 26
Google LLC 12746 2
Ростелеком 10998 2
9640 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3127 2
Telegram Group 2968 2
3DiVi - Тридиви 15 1
Сбер - Расчетные решения АО 30 1
Теко НПК 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 606 1
Unitree Robotics 29 1
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
ЭлМетро Групп 1 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 27 1
Курсир 1 1
МегаФон 10848 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
SAP SE 5611 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
Microsoft Corporation 25822 1
Apple Inc 13225 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 658 1
IBM - International Business Machines Corp 9710 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9528 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
БАРС Груп 581 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 1
Naumen - Наумен 758 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
1С-Рарус 986 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 188 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 66 1
Яндекс Музей 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8944 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Яндекс.Лавка 319 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 1
Фонд Андрея Мельниченко 3 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Workki - Сеть коворкингов 5 1
Напа ООО 4 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
MR Group - МР Групп - MR Office 43 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Hansa - Ханса 119 1
Росагролизинг 19 1
Copter Express 4 1
Arteza - Артеза 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2381 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 320 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 333 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 185 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1604 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 8 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5717 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
РНФ - Российский научный фонд 209 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2346 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 637 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Парк Зарядье 49 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23147 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6626 9
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2588 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2108 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2302 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7528 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7920 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26547 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2828 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9967 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54318 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17049 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4976 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7217 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2648 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13446 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 520 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2242 2
Web development - Веб-разработка 314 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2338 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12986 2
Оцифровка - Digitization 5216 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28426 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 808 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36472 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2291 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26058 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33685 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 547 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9582 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24557 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3613 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12931 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8834 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4356 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 176 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4521 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13040 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1303 9
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 8
Яндекс.Практикум 83 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 967 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 679 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 2
ЕМИАС Электронный рецепт 91 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 366 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1040 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1304 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 525 2
Python Django - web framework 55 1
Google - Flutter 64 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 1
VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 129 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 375 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Datastack Artefact 10 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Яндекс Помощь рядом 37 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 127 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 224 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
OpenAI - ChatGPT 738 1
Тетрис 77 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Google Android 15305 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 1
Microsoft Windows 16950 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5784 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 1
Суслова Марина 14 4
Козлова Дарья 41 4
Зорин Александр 51 3
Бунина Елена 35 3
Янчевская Анна 8 1
Клячин Александр 16 1
Кирьянова Александра 171 1
Пажитнов Алексей 6 1
Фирсов Максим 6 1
Радаев Валерий 3 1
Растворов Дмитрий 2 1
Зарубин Юрий 8 1
Сажин Павел 7 1
Залесский Илья 5 1
Санджиева Зоя 1 1
Черникова Алевтина 51 1
Анисимов Никита 16 1
Дубровский Борис 13 1
Павлов Вадим 21 1
Толстой Лев 70 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Мирошников Евгений 7 1
Гольдберг Юлий 27 1
Киссиди Одиссей 2 1
Сафронов Андрей 7 1
Новикова Наталья 6 1
Аникин Александр 23 1
Драгунов Алексей 25 1
Соколов Евгений 16 1
Шадрин Всеволод 7 1
Золотухина Дарья 9 1
Борисов Никита 5 1
Иванов Василий 5 1
Галинский Александр 4 1
Малахов Денис 4 1
Сиваков Иван 1 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Стромов Валерий 6 1
Батищев Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167256 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 14
Казахстан - Республика 6078 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 5
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 586 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 274 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3474 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19625 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3479 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1815 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1016 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1786 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1323 2
Россия - ПФО - Пензенская область 645 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 533 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 661 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 555 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1564 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 265 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 413 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 391 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 338 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 314 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 131 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 58 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19250 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8620 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34013 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16191 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4446 10
Образование в России 2929 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21828 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58047 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10447 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11826 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3989 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5535 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 421 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 445 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11724 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10935 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53776 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6819 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1254 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11407 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1098 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1570 2
Информатика - computer science - informatique 1203 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1213 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4586 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 2
НКО - Некоммерческая организация 641 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5129 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6196 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3603 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1346 1
Yandex Research 12 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1509 8
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 113 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1246 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 655 3
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 26 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 308 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 96 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 5 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 36 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 467 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 3
Цифровая прокачка региона 29 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 25 1
CNews FORUM Кейсы 315 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще