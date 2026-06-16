Яндекс.Академия - Яндекс.Лицей

Индексная книга (каталог) CNews*
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Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 52
Яндекс.Академия и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 2
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Суслова Марина 14 4
|Козлова Дарья 41 4
|Зорин Александр 51 3
|Бунина Елена 35 3
|Янчевская Анна 8 1
|Клячин Александр 16 1
|Кирьянова Александра 171 1
|Пажитнов Алексей 6 1
|Фирсов Максим 6 1
|Радаев Валерий 3 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Сажин Павел 7 1
|Залесский Илья 5 1
|Санджиева Зоя 1 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Анисимов Никита 16 1
|Дубровский Борис 13 1
|Павлов Вадим 21 1
|Толстой Лев 70 1
|Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Гольдберг Юлий 27 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Сафронов Андрей 7 1
|Новикова Наталья 6 1
|Аникин Александр 23 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Соколов Евгений 16 1
|Шадрин Всеволод 7 1
|Золотухина Дарья 9 1
|Борисов Никита 5 1
|Иванов Василий 5 1
|Галинский Александр 4 1
|Малахов Денис 4 1
|Сиваков Иван 1 1
|Лапицкий Алексей 1 1
|Симаков Александр 1 1
|Стромов Валерий 6 1
|Батищев Александр 4 1
|Yandex Research 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.