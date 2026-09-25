Индексная книга (каталог) CNews*
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Зорин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 57
Зорин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 24
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 57 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Албычев Александр 168 8
|Ковнир Евгений 75 8
|Лысенко Эдуард 318 8
|Сельский Андрей 23 7
|Анисимов Михаил 15 7
|Акимов Максим 192 7
|Ципорин Павел 103 6
|Турчак Евгений 24 6
|Рымар Максим 50 6
|Попов Михаил 56 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Фридштанд Андрей 11 6
|Скляр Алексей 54 6
|Белов Кирилл 19 6
|Раков Ярослав 51 6
|Горский Николай 9 6
|Семенова Марина 11 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Никитченко Анна 7 6
|Лукина Светлана 6 6
|Шипов Савва 102 6
|Терещенко Денис 96 6
|Паршин Максим 323 6
|Кудрин Алексей 125 5
|Наумов Олег 15 5
|Хайруллин Айрат 108 4
|Краснов Александр 91 4
|Исаев Алексей 16 4
|Горбунов Сергей 25 4
|Козлов Александр 71 4
|Соколов Олег 51 3
|Новиков Алексей 67 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Касаткин Алексей 10 2
|Зингерман Борис 39 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Захаров Павел 60 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11590 2
|Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8664 8
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.