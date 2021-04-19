Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зорин Александр
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Публикаций - 49, упоминаний - 67
Зорин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковнир Евгений 71 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Акимов Максим 167 7
|Анисимов Михаил 13 7
|Малков Павел 38 6
|Албычев Александр 74 6
|Попов Михаил 51 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Семенова Марина 9 6
|Шинкарук Елена 13 6
|Фридштанд Андрей 11 6
|Скляр Алексей 49 6
|Семенов Алексей 67 6
|Белов Кирилл 14 6
|Горский Николай 9 6
|Раков Ярослав 48 6
|Рымар Максим 36 6
|Турчак Евгений 23 6
|Ципорин Павел 51 6
|Паршин Максим 142 6
|Терещенко Денис 38 6
|Шипов Савва 70 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Лысенко Эдуард 209 6
|Наумов Олег 15 5
|Сельский Андрей 21 5
|Кудрин Алексей 63 5
|Никитченко Анна 6 5
|Лукина Светлана 6 5
|Горбунов Сергей 12 4
|Козлов Александр 54 4
|Исаев Алексей 12 4
|Краснов Александр 48 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Касаткин Алексей 9 2
|Павлов Вадим 8 2
|Федорищев Вячеслав 2 2
|Линьков Юрий 2 2
|Зарубин Юрий 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru