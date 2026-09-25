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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зорин Александр

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Сеченовский Университет и компания «РМед» выводят на рынок новую медицинскую технику для реанимации 2
16.09.2022 В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир 1
11.03.2022 «Росатом» оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
16.12.2020 На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края 1
09.12.2020 Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
04.08.2020 Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 1
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 2
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
08.08.2019 Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
19.10.2018 На форуме «Дело за малым» обозначили пути развития цифровой экономики в регионах 1

Публикаций - 52, упоминаний - 57

Зорин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9352 15
МегаФон 10920 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16079 11
9689 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9555 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 8
Ростелеком 11028 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 7
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 6
БАРС Груп 582 4
Promobot - Промобот 168 2
Центр2М - Center2М 67 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Matller - Матллер 7 2
Сбер - Расчетные решения АО 31 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 2
Microsoft Corporation 25858 2
Ред Софт - Red Soft 1261 2
VK - Mail.ru Group 3615 2
Diasoft - Диасофт 1175 2
Naumen - Наумен 761 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 16 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 1
Квартплата 24 4 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 28 1
Ctrl2Go - Factory5 29 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9008 8
O2Consulting - О2Консалтинг 12 6
FindSport - Файнд спорт 3 3
Почта России ПАО 2389 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Химпром 22 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 40 1
Проект-техника НПП 6 1
Согласие НПП 1 1
Северная Венеция 3 1
Новая поликлиника 3 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Волмаг 1 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Лизинг - РБ Лизинг 3 1
Цифровая эволюция АНО 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
Газпром нефть 741 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4004 9
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6673 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1000 7
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 106 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 63 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 6
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 41 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13848 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Федеральное казначейство России 1953 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 4
Администрация Курской области 28 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3350 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1522 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 24
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 57 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26278 17
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2828 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1915 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9664 7
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1605 6
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7820 5
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13002 3
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10830 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23624 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18325 3
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9414 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11926 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3632 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2743 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1684 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1863 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8752 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3691 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13798 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 606 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2588 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23146 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7579 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6375 11
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 687 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Лицей 31 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3725 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 75 2
Datastack Artefact 10 2
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 630 2
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 307 1
Яндекс.Эфир 18 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 1
Citrix XenServer 94 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 18 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 1
ЦРТ Визирь 39 1
Яндекс.Расписания 28 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 49 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
ЕМИАС Электронный рецепт 91 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Правительство Пермского края - Спортивное Прикамье ИС. 1 1
СКБ Контур - Контур.Отель 27 1
ISERV - ИСЕРВ - Мобильный контролёр 3 1
ФОРС - SmartSport 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1110 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Новые облачные технологии - МойОфис 967 1
Microsoft Office 4213 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 859 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 1
Албычев Александр 168 8
Ковнир Евгений 75 8
Лысенко Эдуард 318 8
Сельский Андрей 23 7
Анисимов Михаил 15 7
Акимов Максим 192 7
Ципорин Павел 103 6
Турчак Евгений 24 6
Рымар Максим 50 6
Попов Михаил 56 6
Шинкарук Елена 28 6
Фридштанд Андрей 11 6
Скляр Алексей 54 6
Белов Кирилл 19 6
Раков Ярослав 51 6
Горский Николай 9 6
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Зубанов Андрей 9 6
Пущаков Сергей 10 6
Малков Павел 51 6
Корчивой Станислав 16 6
Никитченко Анна 7 6
Лукина Светлана 6 6
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Терещенко Денис 96 6
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Наумов Олег 15 5
Хайруллин Айрат 108 4
Краснов Александр 91 4
Исаев Алексей 16 4
Горбунов Сергей 25 4
Козлов Александр 71 4
Соколов Олег 51 3
Новиков Алексей 67 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Касаткин Алексей 10 2
Зингерман Борис 39 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Захаров Павел 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 168058 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47994 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8670 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1423 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 684 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2098 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 736 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 810 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1830 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 929 6
Россия - УФО - Челябинская область 1531 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2328 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 765 5
Россия - ПФО - Самарская область 1611 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1080 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 573 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 3
Россия - УФО - Тюменская область 1387 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1046 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1710 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1381 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 985 3
Россия - ЦФО - Костромская область 488 2
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1470 2
Земля - планета Солнечной системы 10901 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1945 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2894 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 848 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 926 2
Россия - ЦФО - Курская область 768 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1712 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1089 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58328 47
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21964 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34212 14
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 252 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 3
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12419 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2353 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11749 2
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Национальный проект 399 2
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 114 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8664 8
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НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 4
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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