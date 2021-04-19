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Зорин Александр


19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 2
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 2
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 2
16.12.2020 На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края 2
09.12.2020 Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 2
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 2
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 2
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
04.08.2020 Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 1
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 2
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
08.08.2019 Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе 2
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
19.10.2018 На форуме «Дело за малым» обозначили пути развития цифровой экономики в регионах 2
02.10.2018 База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений 2
18.09.2018 Дагестан внедрит цифровые решения совместно с АНО «Цифровая экономика» 1
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 1

Публикаций - 49, упоминаний - 67

Зорин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 11
3770 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 9
СКБ Контур 416 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
Цифра ГК 116 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Барс груп 402 4
Diasoft - Диасофт 354 2
Microsoft Corporation 11143 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Matller - Матллер 6 2
Naumen - Наумен 342 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Цифровое пространство 2 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Локотех Ctrl2Go Factory5 6 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
Расчетные решения АО 14 1
Profilum - Профилум 3 1
ПСС - Платформа строительных сервисов 2 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 8 1
Квартплата 24 4 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
ОРТИС 2 1
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ 6 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
G-Core Labs 64 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
ОТР 135 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
O2 Consulting - O2Consulting 8 5
Почта России ПАО 1577 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Яндекс.Такси 271 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
Химпром 5 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Федеральное казначейство России 766 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
Счётная палата РФ 461 6
Правительство РФ 2207 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 5
Президент Российской Федерации 1442 4
Правительство Московской области 48 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Администрация Курской области 13 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 4 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Smart City - Умные остановки 9 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Яндекс.Лицей 17 3
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
Datastack Artefact 4 2
Яндекс.Учебник 12 2
Яндекс.Афиша 26 2
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Яндекс.Расписания 25 1
ЦРТ Визирь 17 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Naumen Erudite 12 1
Ковнир Евгений 71 8
Четвернин Алексей 651 8
Акимов Максим 167 7
Анисимов Михаил 13 7
Малков Павел 38 6
Албычев Александр 74 6
Попов Михаил 51 6
Пущаков Сергей 10 6
Зубанов Андрей 9 6
Семенова Марина 9 6
Шинкарук Елена 13 6
Фридштанд Андрей 11 6
Скляр Алексей 49 6
Семенов Алексей 67 6
Белов Кирилл 14 6
Горский Николай 9 6
Раков Ярослав 48 6
Рымар Максим 36 6
Турчак Евгений 23 6
Ципорин Павел 51 6
Паршин Максим 142 6
Терещенко Денис 38 6
Шипов Савва 70 6
Корчивой Станислав 14 6
Лысенко Эдуард 209 6
Наумов Олег 15 5
Сельский Андрей 21 5
Кудрин Алексей 63 5
Никитченко Анна 6 5
Лукина Светлана 6 5
Горбунов Сергей 12 4
Козлов Александр 54 4
Исаев Алексей 12 4
Краснов Александр 48 4
Хайруллин Айрат 39 4
Касаткин Алексей 9 2
Павлов Вадим 8 2
Федорищев Вячеслав 2 2
Линьков Юрий 2 2
Зарубин Юрий 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - Тульская область 754 8
Россия - Ульяновская область 354 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 6
Арктика 141 6
Россия - Кировск - Кировская область 305 5
Россия - Республика Мордовия 390 5
Россия - Белгородская область 370 4
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Россия - Новосибирская область 818 3
Россия - Калуга 298 3
Россия - Томская область 422 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Иркутская область 548 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Курская область 341 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Кавказ 57 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
Цифровая прокачка региона 22 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
Цифровая среда онлайн 5 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Гайдаровский форум 4 1
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