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Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Администрация Курской области и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевой целью сотрудничества станет цифровизация региона и развитие в нем новых технологий в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и иных национальных, федеральных и ведомственных проектов. Подписи в электронном формате под документом поставили генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и Губернатор Курской области Роман Старовойт.

Стороны договорились о реализации на территории Курской области мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, в том числе здравоохранении и образовании, сфере государственного и муниципального управления, государственном и муниципальном секторе экономики, в том числе на основе решений, включенных в «базу эффективных кейсов» организации «Цифровая экономика».

В рамках заключенного соглашения эксперты цифровой экономики уже в ноябре этого года проведут две первые стратегические сессии «Цифровая прокачка бизнеса» - для агропромышленного комплекса и культурной сферы. В ходе брейнстормов ведущие эксперты отечественного цифрового бизнеса продиагностируют имеющиеся цифровые технологии и платформенные решения в регионе и сформируют целевые показатели цифровой трансформации приоритетных для региона отраслей. По итогам «прокачки» эксперты определят перечень решений для внедрения в регионе в ближайшей перспективе.

«Мы находимся в стадии бурного развития цифровых технологий и применения их во всех сферах жизнедеятельности человека – от социальной сферы до конкретных отраслей экономики. Наиболее перспективные и интересные сценарии использования гражданами госуслуг и сервисов бизнеса мы агрегировали в региональную базу кейсов цифровой трансформации. Сейчас в базе собрано более 220 лучших цифровых практик. Действуя совместно с администрацией Курской области в интересах жителей, мы предлагаем использовать эти кейсы в «цифровых прокачках». Такие брейнстормы с участием государства и компаний цифровых лидеров мы провели уже в 14 регионах России, они доказали свою эффективность для успешной цифровой трансформации реальных отраслей экономики и востребованность у субъектов РФ», - комментирует генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

«Указ № 474 более четко сформулировал задачи по цифровой трансформации до 2030 года. Понятно, что «цифра» идет с нами по жизни, практически по всем сферам жизнедеятельности. Для себя лично, для команды Курской области ставим большие, амбициозные задачи по цифровизации. Понимаем, как это сложно, поэтому рассчитываем на взаимодействие с АНО «Цифровая экономика», - сказал глава Курской области Роман Старовойт.

Заместитель губернатора Вячеслав Берзин отметил, в Курской области ведется активная цифровизация по разным направлениям. Наработки есть в сферах АПК, образовании, культуры, ЖКХ, начато создание интеллектуальных транспортных систем, рассматриваются решения в рамках программы «Умный город».

Ответственными за исполнение договоренностей определены от Администрации Курской области – советник Губернатора Курской области Оксана Крутько, от организации «Цифровая экономика» – директор по региональной политике Александр Зорин.

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