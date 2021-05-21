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Ковнир Евгений


21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 2
14.04.2021 Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве 2
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
19.03.2021 Вице-премьер Чернышенко избран председателем набсовета организации «Цифровая экономика» 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 2
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению 1
09.11.2020 «Цифровая экономика» запустила медиаресурс CDO2Day для руководителей по цифровой трансформации 1
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц» 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 2
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 2
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
31.08.2020 Организация «Цифровая экономика» ускорит внедрение цифровых технологий в Пермском крае 2
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 2
04.08.2020 Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1
22.05.2020 Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере 2
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
19.03.2020 В «Цифровой экономике» назначен ответственный за государственно-частные платформы 1
18.03.2020 В Набсовет организации «Цифровая экономика» вошли первый вице-премьер и министры цифрового и экономического развития 1
05.03.2020 «Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры» 1
23.01.2020 Обновлен визуальный навигатор по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» 1
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
13.01.2020 АНО «Цифровая экономика» и «Ростелеком» займутся реализацией проекта «Информационная инфраструктура» 2
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
12.11.2019 Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона 2
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
04.07.2019 Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы 1
06.06.2019 Минэнергетики РФ и АНО «Цифровая экономика» займутся цифровой трансформацией нефтегазовой отрасли 2
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов 1
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
15.01.2019 Создан визуальный навигатор по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1
29.10.2018 100 региональных чиновников получили статус руководителей цифровой трансформации 1
15.10.2018 В России начали учить лидерству в цифровой экономике 1

Публикаций - 71, упоминаний - 86

Ковнир Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 21
3753 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 14
Ростех - Ростехнологии 2230 14
VK - Mail.ru Group 2484 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 12
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 9
Rambler Group - Рамблер ГК 485 9
СКБ Контур 416 5
Цифра ГК 116 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Microsoft Corporation 11110 2
Алгоритмика 12 2
Программный продукт ГК 92 2
Октава - Тульский завод 9 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Ланит Интеграция 101 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Columbus - Колумбус 125 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Сервионика - Servionica 164 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Promobot - Промобот 49 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
РТ-Информ 112 1
РТЛабс 145 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Matller - Матллер 6 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 23
Почта России ПАО 1574 11
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
РВК - Российская венчурная компания 476 5
Газпром нефть 382 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Qiwi 783 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
UBS AG 119 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Черкизово ГК 73 1
Coca-Cola Company 112 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Мегаполис ТК 89 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Калашников ГК 8 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
X5 Group 599 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
РусГидро ПАО 129 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Зенит 131 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Такси 271 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Норникель - Норильский никель 178 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Правительство РФ 2206 23
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 16
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 15
Федеральное казначейство России 766 15
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 15
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
Президент Российской Федерации 1440 12
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Москвы 653 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 17
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
OpenStack 347 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 4
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
ReactOS 9 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
OnlyOffice 11 1
Яндекс.Афиша 26 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Tizen OS - Linux 215 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Apple Safari - Браузер 605 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1942 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Акимов Максим 167 18
Бойко Елена 151 17
Бутенко Юрий 64 16
Чамара Денис 57 16
Левин Леонид 83 16
Носков Константин 201 16
Чернякова Елена 26 15
Песчанских Георгий 37 15
Стрельцов Андрей 53 15
Приданкин Андрей 30 15
Четвернин Алексей 651 15
Цариковский Федор 31 15
Власов Сергей 76 15
Крюков Сергей 26 15
Раков Ярослав 48 15
Звягина Наталья 64 15
Ляшенко Сергей 29 15
Калина Роман 60 15
Герасимюк Максим 20 15
Евстигнеев Сергей 21 15
Шадаев Максут 384 14
Иванов Алексей 76 13
Фомичев Олег 107 13
Комар Евгений 20 12
Шайхутдинов Роман 107 12
Салбиев Алан 30 12
Албычев Александр 74 11
Абаев Даурен 12 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Попов Сергей 72 11
Опенышева Светлана 54 11
Матвеева Татьяна 83 11
Козлов Александр 54 11
Ермолаев Артем 340 11
Палюх Юрий 15 11
Лопаткин Герман 102 11
Петрушин Андрей 64 11
Рудзевич Мария 34 11
Алексеев Владимир 16 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Россия - Тульская область 752 18
Россия - Республика Алтай 686 15
Россия - Калужская область 574 13
Россия - Ульяновская область 350 13
Россия - Ростовская область 863 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
Россия - Сахалинская область 434 11
Россия - Республика Мордовия 388 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Казахстан - Республика 2637 11
Россия - Тамбовская область 322 4
Россия - Архангельская область 342 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Украина 3374 2
Россия - Белгородская область 368 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Воронежская область 397 1
Швеция - Королевство 756 1
Россия - Томская область 421 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Россия - Тула 179 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Калининград 670 1
Россия - Красноярский край 666 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 60
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 9
Доктрина информационной безопасности России 14 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CDO2Day 1 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
CNews Analytics 1991 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
Worldskills - Ворлдскиллс 72 8
Цифровая прокачка региона 22 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Час кода - международное движение 11 1
Цифровая среда онлайн 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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