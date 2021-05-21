Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ковнир Евгений
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Публикаций - 71, упоминаний - 86
Ковнир Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 18
|Бойко Елена 151 17
|Бутенко Юрий 64 16
|Чамара Денис 57 16
|Левин Леонид 83 16
|Носков Константин 201 16
|Чернякова Елена 26 15
|Песчанских Георгий 37 15
|Стрельцов Андрей 53 15
|Приданкин Андрей 30 15
|Четвернин Алексей 651 15
|Цариковский Федор 31 15
|Власов Сергей 76 15
|Крюков Сергей 26 15
|Раков Ярослав 48 15
|Звягина Наталья 64 15
|Ляшенко Сергей 29 15
|Калина Роман 60 15
|Герасимюк Максим 20 15
|Евстигнеев Сергей 21 15
|Шадаев Максут 384 14
|Иванов Алексей 76 13
|Фомичев Олег 107 13
|Комар Евгений 20 12
|Шайхутдинов Роман 107 12
|Салбиев Алан 30 12
|Албычев Александр 74 11
|Абаев Даурен 12 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Попов Сергей 72 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Козлов Александр 54 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Палюх Юрий 15 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Новиков Павел 67 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
|CNews Analytics 1991 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru