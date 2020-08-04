Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество будет направлено на повышение эффективности государственного управления в Тульской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений, ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации «Цифровая экономика», и создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Соглашение подписали генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Ответственным за исполнение договоренностей от организации «Цифровая экономика» выступает директор по региональной политике организации Александр Зорин, со стороны правительства Тульской области – заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук.

«Цифровая трансформация одна из национальных целей развития до 2030 г. Необходимо с помощью современных цифровых решений осуществить «перезагрузку» ключевых отраслей экономики. Взаимодействие с АНО «Цифровая экономика» позволит ознакомиться с лучшими практиками цифровизации регионов, которые могут быть применимы и на территории Тульской области», – сказала Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

«Нужно отметить, что правительство Тульской области ведет системную работу по внедрению цифровых технологий не только в системе госуправления, но также в экономике и социальной сфере региона. Это несомненно дает свои результаты и позволяет региону выходить на лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах. Например, в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив, представленном 9 июля 2020 г. Президенту РФ Владимиру Путину, Тульская область вышла на третье место, уступив только Москве и Татарстану. В рейтинге Минэкономразвития России по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме Тульская область также устойчиво занимает лидирующие позиции и по итогам 2019 г. входит в топ-5 регионов. При этом регион демонстрирует явный запрос на передовые российские цифровые технологии. И здесь мы, как организация, которая входит в систему государственного управления национальной программой «Цифровая экономика», представляющая интересы ведущих российских технологических компаний, готовы стать для региона партнером и вместе решать задачи прорывного социально-экономического развития в интересах экономики и жителей Тульской области», – сказал директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

В целях развития туристической отрасли и сферы гостеприимства Тульской области организация «Цифровая экономика» провела «цифровую прокачку» отрасли, результатом которой стало определение около 30 российских цифровых решений, внедрение и использование которых позволит повысить как экономическую эффективность деятельности конкретных организаций отрасли, так и эффективность государственного управления отраслью в целом.

Источником решений для цифровизации региона станет также база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика», которая сегодня насчитывает более 220 проектов. В базе содержатся решения для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса.