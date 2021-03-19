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Вице-премьер Чернышенко избран председателем набсовета организации «Цифровая экономика»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Собрание учредителей организации «Цифровая экономика» определило новый состав наблюдательного совета организации. Председателем набсовета избран вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Первое заседание обновленного наблюдательного совета организации «Цифровая экономика» состоялось 18 марта 2021 г. В состав наблюдательного совета вошли 24 представителя учредителей от бизнеса, три представителя от государства и генеральный директор организации.

Представителями Российской Федерации в наблюдательном совете назначены заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«На площадке организации «Цифровая экономика» идёт постоянный диалог лидеров цифрового развития из числа бизнес-сообщества и органов государственной власти. Это взаимовыгодный процесс, так как стороны совместно определяют направления развития ИТ-отрасли и цифровой трансформации в стране. Правительство благодаря этому получает оперативную и качественную обратную связь по вопросам реализуемой политики в сфере цифрового развития, а компании проектируют свою деятельность, исходя из планов государства. В частности, подготовка «второго пакета мер поддержки» ИТ-индустрии велась в тесной связке с ее представителями на площадке АНО «Цифровая экономика», – сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«За три года нашей организации удалось консолидировать на своей площадке лучших профессионалов страны и организовать продуктивную деятельность по участию бизнеса в определении и реализации повестки цифрового развития Российской Федерации. В 2021 г. мы продолжим ранее начатую деятельность по цифровой трансформации экономики, включающую в себя цифровую трансформацию отраслей экономики и социальной сферы. Решение Правительства расширить полномочия организации новыми проектами подтверждает высокий уровень доверия к компетенциям участников диалога на нашей площадке», – отметил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

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