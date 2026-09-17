США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА

В США прекратили уголовное дело в отношении российского инженера Дениса Постового, который обвинялся в поставках в Россию электроники в обход ограничений. По версии следствия, он экспортировал из США микроэлектронику через Швейцарию, Гонконг и другие страны, которая могла использоваться в России для производства БПЛА.

Прекращение уголовного дела

В США прекратили дело в отношении российского инженера, пишет «Коммерсант» с ссылкой на постановления суда.

В сентябре 2026 г. Федеральный окружной суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело в отношении российского инженера Дениса Постового. Он обвинялся в поставках в Россию электроники в обход установленных ограничений.

Дениса Постового задержали в сентябре 2024 г. в городе Сарасота (США). В том же месяце суд во Флориде арестовал его, писал CNews. По версии следствия, Постовой управлял сетью компаний в России, Гонконге и других странах. Утверждается, что он указывал ложную информацию в экспортных документах и отправлял микроэлектронику в Россию через другие территории, в том числе через Гонконг и Швейцарию. Как считал Минюст США, экспортированные в Россию технологии двойного назначения могли использоваться при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Арест Постового был скоординирован межведомственной группой правоохранительных органов, совместно возглавляемой Министерством юстиции США и Министерством торговли.

Позиция защиты

Адвокат россиянина Уильям Коффилд (William Coffield) сообщил, что в сентябре суд согласился перевести Дениса Постового под домашний арест на стандартных условиях из федерального округа Колумбия в штат Флорида. Однако 11 сентября сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали россиянина из тюрьмы и доставили его в центр содержания службы в Фармвилле, заявил адвокат.

Magnific - Racool_studio В США прекратили преследование российского инженера, которого обвиняли в поставках в Россию электроники для БПЛА

Коффилд добавил, что сейчас защита добивается освобождения российского бизнесмена под залог. По его словам, сейчас у Дениса Постового нет «легального статуса» в США. Вероятно, россиянина могут депортировать.

Депортация из США

В августе 2025 г. родители Дениса Постового обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении сына. В декабре того же года инженера депортировали в Россию. Однако на тот момент обвинения с него сняты не были.

«Так как ранее он был помещен в депортационную тюрьму вместо домашнего ареста, он не мог осуществлять свою защиту. В этой связи были многочисленные отложения процесса, были многочисленные жалобы адвокатов, удалось добиться того, что вступило в силу решение о его депортации, благодаря правильным юридическим действиям удалось все-таки депортировать его», - отмечал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

Похожие случаи

В 2023 г. бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило о введении санкций против семи физических лиц и трех компаний, которые, по мнению американских властей, причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию.

В черный список попали: Владимир Бочкарев (гражданин России); Павел Черников (гражданин России); Екатерина Ветошкина (гражданка России); Олег Женченко (гражданин России); Николай Гольцев (Nikolay Goltsev) (гражданин Канады); Кристина Пузырева (Kristina Puzyreva) (гражданка Канады); Салимджон Насриддинов (Salimjon Nasriddinov) (гражданин США); компания SH Brothers (зарегистрирована в США); компания SN Electronics (США); компания Suntronic (Объединенные Арабские Эмираты). Согласно обвинению, перечисленные граждане участвовали в сговоре с целью экспорта из США в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий посредством использования упомянутых компаний. Кроме того, физлицам лицам предъявили обвинения, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля.

Это не единственное обвинение, связанное с Россией, о котором 16 сентября 2024 г. сообщил Минюст США. Ведомство также сообщило, что жителю Массачусетса Сэму Бхамбхани (Sam Bhambhani) и москвичу Максиму Тесленко предъявлены обвинения в контрабанде лазерного оборудования для российской атомной промышленности. Утверждается, что они вступили в сговор с целью экспорта лазерных сварочных аппаратов для Уральского электромеханического завода - дочернего предприятия «Росатома». В обвинительном заключении говорится, что Тесленко знал, что оборудование предназначалось для поддержки российской программы ядерных вооружений.