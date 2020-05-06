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«Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика»

Бизнес ИТ в госсекторе Маркет

Состав учредителей «Цифровой экономики» пополнился новыми цифровыми компаниями – «Роснано» и «Газпром нефть». Решение было принято на собрании учредителей организации.

«Вступление "Роснано" в состав учредителей объединит все институты развития на площадке "Цифровой экономики" с целью развития цифровых технологий совместно с бизнесом и государством. Рассчитываем, что вхождение "Газпром нефти" в состав учредителей АНО "Цифровая экономика" повысит экспертизу нашей организации в цифровизации промышленности и энергетики, являющихся важнейшими отраслями экономики нашей страны», – сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«"Газпром нефть" является индустриальным лидером цифровой трансформации и стремится стать ведущим технологическим брендом. Объем капиталовложений компании в развитие инноваций ежегодно составляет десятки миллиардов рублей. Мы также используем свои уникальные компетенции для создания собственных цифровых продуктов в области умной энергетики. В основе нашей стратегии кросс-корпоративная программа трансформации, которая охватывает все направления деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании. Как представители крупной промышленности, считаем своим приоритетом участие в реализации ключевых федеральных проектов и программ "Цифровой экономики"», – сказал Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти».

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс сказал: «Мы активно участвуем в реализации национальной программы "Цифровая экономика": в прошлом году получили первые серьезные ресурсы, в этом году создали первый фонд прямых инвестиций в этой сфере, формируем его пайплайн, надеемся в ближайшее время представить его в министерство. Тематика цифровой экономики становится для нас все более и более серьезной, стратегической, и вхождение в состав учредителей организации "Цифровая экономика" выглядит абсолютно логичным шагом».

В настоящее время в состав учредителей организации входят «1С», Агентство стратегических инициатив, ВТБ, «Вымпелком», «ВЭБ инновации», «Киви», «Мегафон», МТС, «Почта России», «Рамблер», «Росатом», «Ростелеком», «Ростех», «Открытая мобильная платформа», Сбербанк, «СКБ-Контур», фонд «Сколково», «ЭР-Телеком холдинг», «Яндекс», Mail.ru Group, РЖД, РВК, а также Российская Федерация в лице Правительства России.

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