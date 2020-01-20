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РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика»

ИТ в госсекторе

«Российские железные дороги» (РЖД) и «Российская венчурная компания» (РВК) вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика».

Решение о принятии новых учредителей «Цифровой экономики» было принято на собрании учредителей организации. К настоящему времени завершена соответствующая регистрация в Минюсте РФ.

«Состав учредителей "Цифровой экономики" продолжает пополняться ведущими компаниями, что, в первую очередь, говорит о доверии к механизму управления национальной программы "Цифровая экономика РФ", который предусматривает активное участие бизнеса в планировании и контроле реализации ключевых мероприятий каждого из федеральных проектов национальной программы. Вхождение в состав учредителей РВК и РЖД позволит усилить экспертный состав центров компетенций и рабочих групп, особую пользу принесет участие коллег в планировании внедрения цифровых технологий для цифровой трансформации отраслей экономики», – сказал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

«Мы активно работаем в рамках программы "Цифровая экономика", являемся соучредителем ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". В прошедшем году был принят крайне значимый для нас документ – стратегия цифровой трансформации РЖД до 2025 г., один из первых подобных документов в России. Мы заинтересованы в расширении спектра цифровых услуг для наших клиентов и разработке новых технологий в сотрудничестве с российскими партнерами», – отметил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

«РВК участвует в реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ" по целому ряду направлений. В частности, в конце 2019 г. были успешно завершены первые конкурсные отборы по программам лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров, направленные на создание и внедрение сквозных цифровых технологий. Грантовую поддержку в размере 2,8 млрд руб. получат 11 научно-исследовательских организаций и коммерческих компаний. В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 г. создан венчурный фонд поддержки образовательных технологий объемом 7 млрд руб. Уверен, что многолетняя экспертиза РВК в области создания инструментов технологического развития будет востребована для достижения амбициозных целей программы», – сказал Александр Повалко, генеральный директор РВК.

В настоящее время в состав учредителей организации входят «1С», Агентство стратегических инициатив, банк ВТБ, «Вымпелком», «ВЭБ инновации», «Киви», «Мегафон», МТС, «Почта России», «Рамблер», «Росатом», «Ростелеком», «Ростех», «Открытая мобильная платформа», Сбербанк, «СКБ-Контур», фонд «Сколково», «ЭР-телеком холдинг», «Яндекс», Mail.ru Group, а также Российская Федерация в лице Правительства РФ.

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