Повалко Александр

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 3

В России разрабатывают платформу для квантового интернета 1

РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1

РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей 2

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ 1

На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта 1

РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям 2

В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1

В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 2

Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 2

РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1

В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд 1

РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ 2

РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки 1

ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1

В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2

Фонд НТИ привлек первых инвесторов 1

РВК и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве 2

РВК возглавил выходец из Минобрнауки 2