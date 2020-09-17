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Повалко Александр


17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 3
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 4
30.04.2020 В России разрабатывают платформу для квантового интернета 1
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
24.06.2019 РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей 2
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 3
28.05.2019 РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ 1
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта 1
17.05.2019 РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям 2
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 2
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 2
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд 1
21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ 2
16.10.2018 РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий 2
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности 1
13.09.2018 РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1
11.09.2018 РВК и Межгосударственная корпорации развития будут искать технологии для развития «новых территорий» 2
11.07.2018 РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов 1
11.07.2018 «Яндекс» стал партнером конкурса Up Great в сфере беспилотного транспорта 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 1
24.05.2018 ВТБ и GenerationS запускают корпоративный финтех-акселератор 2
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 1
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
02.06.2017 Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов 1
02.06.2017 РВК и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве 2
26.12.2016 РВК возглавил выходец из Минобрнауки 2
03.07.2014 Основатель и гендиректор Acronis избран председателем Наблюдательного совета НГУ 1

Публикаций - 36, упоминаний - 54

Повалко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
VK - Mail.ru Group 2490 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 2
Ангстрем-Т 95 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
3799 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
СКБ Контур 416 1
АФК Система ПАО 999 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Promobot - Промобот 49 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
TUS-S&T Service Group 1 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
Google LLC 7198 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Теко НПК 4 1
РВК - Российская венчурная компания 476 34
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Газпром нефть 382 3
Почта России ПАО 1580 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Bright Capital 13 2
Kama Flow 3 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Uber 257 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Qiwi 783 1
Аэрофлот 493 1
Uber Technologies 258 1
Газпром ПАО 525 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 7
Правительство РФ 2209 4
Президент Российской Федерации 1443 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Роснано 456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 254 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 4
Big Data - Большие данные 1136 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Умные платформы 500 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 2
Google Chrome - браузер 1119 1
Apple Safari - Браузер 608 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Яндекс.Лицей 17 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 212 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
Уткин Никита 24 5
Дроздов Игорь 19 4
Песков Дмитрий 65 4
Шалаев Антон 14 4
Ковнир Евгений 71 3
Путин Владимир 1831 3
Титов Борис 27 2
Гарбук Сергей 16 2
Басов Алексей 80 2
Акимов Максим 167 2
Чучкевич Михаил 2 2
Федотов Михаил 13 1
Яценко Андрей 4 1
Швиндт Антоний 13 1
Доронин Валерий 2 1
Войнов Юрий 2 1
Незнамов Андрей 7 1
Беспрозванных Алексей 2 1
Кричевский Андрей 5 1
Чекунков Алексей 3 1
Афанасьев Сергей 12 1
Иванченко Алексей 8 1
Тормасов Александр 8 1
Кобенко Александр 2 1
Петраковский Александр 2 1
Кулешов Александр 15 1
Архипов Александр 3 1
Сурков Владислав 59 1
Агамирзян Игорь 55 1
Шмулевич Марк 79 1
Young David - Янг Дэвид 1 1
Бариев Искандер 3 1
Секиринский Денис 1 1
Серебрякова Владлена 1 1
Дубровский Борис 12 1
Фурсин Алексей 100 1
Тарасенко Оксана 10 1
Марьясова Мария 2 1
Поляков Иван 7 1
Браверман Анатолий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Азия - Азиатский регион 1532 3
Земля - планета Солнечной системы 889 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - Арктическая зона 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Челябинская область 665 1
Арктика 141 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Владивосток 868 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Восточная Европа 1698 1
Швеция - Королевство 767 1
Норвегия - Королевство 436 1
Дания - Королевство 375 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence - Международные стандарты в области "искусственного интеллекта" 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
IDC - International Data Corporation 2738 3
CNews Analytics 1992 1
Markets&Markets Research 78 1
Frost & Sullivan 102 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Darpa Grand Challenge 1 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771362, в очереди разбора - 675044.
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