Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Повалко Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 54
Повалко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 24 5
|Дроздов Игорь 19 4
|Песков Дмитрий 65 4
|Шалаев Антон 14 4
|Ковнир Евгений 71 3
|Путин Владимир 1831 3
|Титов Борис 27 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Басов Алексей 80 2
|Акимов Максим 167 2
|Чучкевич Михаил 2 2
|Федотов Михаил 13 1
|Яценко Андрей 4 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Доронин Валерий 2 1
|Войнов Юрий 2 1
|Незнамов Андрей 7 1
|Беспрозванных Алексей 2 1
|Кричевский Андрей 5 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Иванченко Алексей 8 1
|Тормасов Александр 8 1
|Кобенко Александр 2 1
|Петраковский Александр 2 1
|Кулешов Александр 15 1
|Архипов Александр 3 1
|Сурков Владислав 59 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Young David - Янг Дэвид 1 1
|Бариев Искандер 3 1
|Секиринский Денис 1 1
|Серебрякова Владлена 1 1
|Дубровский Борис 12 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Марьясова Мария 2 1
|Поляков Иван 7 1
|Браверман Анатолий 4 1
|IDC - International Data Corporation 2738 3
|CNews Analytics 1992 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Frost & Sullivan 102 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771362, в очереди разбора - 675044.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771362, в очереди разбора - 675044.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru