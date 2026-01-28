Разделы

ДФВТ Дальневосточный фонд высоких технологий


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
12.08.2020 Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ДФВТ и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Google LLC 12318 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Intel Corporation 12569 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 172 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10240 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 37 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 1
Путин Владимир 3378 2
Саркисов Руслан 13 2
Повалко Александр 36 1
Чубайс Анатолий 218 1
Чекунков Алексей 3 1
Кулешов Денис 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1095 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
РИА Новости 998 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
