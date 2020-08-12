Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики объявляет о проведении открытого отбора высокотехнологичных проектов по всей России для дальнейшей интеграции лучших разработок на Дальнем Востоке. Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее трех месяцев.

Самые перспективные технологические проекты получат инвестиции в капитал на сумму до 500 млн руб. от Дальневосточного фонда высоких технологий на реализацию инвестиционных планов и поддержку НИОКР. Согласно условиям отбора, часть средств должна быть направлена на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 млн руб. за последние 12 месяцев. Приоритетными выбраны пять направлений разработок: ИТ (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и др.); технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии); медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора; промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей); образовательные технологии

Прием заявок в рамках отбора #GoEast продлится до 5 октября 2020 г.

Фонд совместно со сторонними экспертами в несколько этапов отберет до пяти самых сильных проектов, которые получат приглашение на структурирование инвестиционной сделки с ДФВТ. В ходе отбора, проекты с помощью Фонда разработают бизнес-план по интеграции своих решений и технологий на Дальнем Востоке. В рамках #GoEast пройдет также серия встреч и вебинаров, где участники смогут узнать о возможностях для технологического предпринимательства на Дальнем Востоке.