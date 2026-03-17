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Чекунков Алексей

СОБЫТИЯ


17.03.2026 Дальневосточный сухой порт «Артем» автоматизировал работу с помощью Solvo.TOS 1
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1
31.08.2016 ФРДВ и LeRee создадут совместную платформу для трансграничной торговли 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чекунков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

LeEco - LeTV 61 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
Solvo - Солво 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
РКФАР - Российско-Китайский фонд агропромышленного развития 1 1
ФинИнвест - Финивест Сервис 4 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 7 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
ВЭБ.РФ - Развивай.РФ 3 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Solvo TOS 8 1
Шувалов Игорь 86 1
Добродеев Борис 97 1
Чубайс Анатолий 222 1
Повалко Александр 36 1
Саркисов Руслан 14 1
Сюй Виктор 30 1
Ерицян Армен 6 1
Путин Владимир 3454 1
Потапов Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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