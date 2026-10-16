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Добродеев Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 98, упоминаний - 107
Добродеев Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 210 19
|Усманов Алишер 313 13
|Стрешинский Иван 38 11
|Сергеев Дмитрий 61 11
|Черепенников Антон 86 10
|Галицкий Александр 123 8
|Кириенко Владимир 149 8
|Добродеев Олег 18 8
|Греф Герман 492 8
|Хасис Лев 105 7
|Вермишян Геворк 67 6
|Дуров Павел 329 5
|Дмитриев Кирилл 121 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Путин Владимир 3479 4
|Корня Алексей 80 3
|Серебряникова Анна 77 3
|Бунина Елена 35 3
|Артамонова Анна 183 3
|Лю Вэй 5 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Аракелян Арам 9 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Меднов Сергей 124 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 3
|Акимов Максим 192 3
|Шадаев Максут 1237 3
|Сахненко Сергей 91 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Ведяхин Александр 186 2
|Онищенко Владислав 98 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Исагулова Элина 35 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Шувалов Игорь 86 2
|Иванов Андрей 64 2
|Орешкин Максим 35 2
|Ванин Андрей 11 2
|Таврин Иван 120 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.