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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Добродеев Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 107
Добродеев Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 148 9
|Стрешинский Иван 33 8
|Черепенников Антон 52 7
|Греф Герман 205 7
|Хасис Лев 96 7
|Галицкий Александр 82 6
|Вермишян Геворк 61 5
|Сергеев Дмитрий 52 5
|Усманов Алишер 241 4
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Путин Владимир 1826 3
|Ваксман Алан 5 3
|Артамонова Анна 127 3
|Меднов Сергей 115 3
|Аракелян Арам 7 3
|Акимов Максим 167 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Ванин Андрей 7 2
|Бунина Елена 27 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Лихачев Алексей 20 2
|Исагулова Элина 28 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Лю Вэй 5 2
|Корня Алексей 73 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
|Волож Аркадий 181 2
|Голиков Борис 9 2
|Иванов Андрей 40 2
|Жариков Данил 4 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Решетников Михаил 1 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Собянин Сергей 211 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 3
|SimilarWeb 24 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Superdata 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru