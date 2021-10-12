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Добродеев Борис


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 2
10.08.2021 Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта 1
10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 1
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 4
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
13.10.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам стал Андрей Димитров 1
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 1
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу 1
25.06.2020 Mail.ru Group опубликовала первый отчет об устойчивом развитии 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
21.05.2020 СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат» 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
12.05.2020 В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления 1
23.04.2020 Mail.ru объявила о бурном росте своих сервисов из-за пандемии 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
26.03.2020 Mail.ru Group выделит ресурсы на миллиард рублей для поддержки СМБ 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 3
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 3
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 1

Публикаций - 83, упоминаний - 107

Добродеев Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 80
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 19
Yandex - Яндекс 4101 12
Alibaba Group 298 11
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Skillbox - Скилбокс 27 8
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 8
Криптонит ГК - Kryptonite 30 6
МФ технологии - МФТ 17 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
USM Management 7 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
App Annie 73 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
SkillFactory - Скилфэктори 10 3
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 2
Google LLC 7158 2
Swag Masha 4 2
Алгоритмика 12 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
Tencent 93 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Cisco Systems 2044 1
Texel 3 1
Dell EMC 2411 1
Panzerdog 6 1
Deus Craft 4 1
SAP SE 3216 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
S8 Capital 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Pixonic 18 1
VK Mobile 4 1
О2О Delivery club 153 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 23
Ситимобил - Служба такси 113 11
AliExpress 275 11
Газпромбанк - ГПБ 693 10
О2О Холдинг 43 10
Pandao 21 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 9
AliExpress Russia - AER 16 8
YouDrive - Оператор каршеринга 31 8
Almaz Capital Partners 118 7
ESforce 22 6
Performance Group 6 4
DC Daily 5 4
BeepCar - Бипкар 16 3
Газпром нефть 382 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 3
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 2
UMA - United Music Agency 18 2
CityMobil - сервис по заказу такси 3 2
Proxima Capital 2 2
AliExpress Tmall 52 2
GHP Group 5 2
Связной ГК 881 2
eBay Inc 531 2
Naspers 56 2
Сбербанк Кухня на районе 9 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
Lynwood Investments 6 1
BCG Digital Ventures 2 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
UFG Private Equity 25 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Быстроном 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 1
Uber 257 1
Газпром нефть Технопарк 1 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Правительство РФ 2206 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 7
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Smartphone - Смартфон 773 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 17
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 16
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Google Android 10751 6
Hustle Castle 11 6
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 5
Pixonic War Robots 17 5
СберФуд - SberFood 17 5
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
VK Mini Apps 19 3
VK - Mail.ru MyGames 25 3
Apple - App Store 2198 3
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 3
VK - Mail.ru Combo 11 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
Google AdMob Сертификация 7 3
VK Connect 20 3
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
VK - Mail.ru Товары 10 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
VK Live 9 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Яндекс.Маркет 439 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
VK Combo 14 1
VK Messenger - Мессенджер ВКонтакте 3 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 1
Гришин Дмитрий 148 9
Стрешинский Иван 33 8
Черепенников Антон 52 7
Греф Герман 205 7
Хасис Лев 96 7
Галицкий Александр 82 6
Вермишян Геворк 61 5
Сергеев Дмитрий 52 5
Усманов Алишер 241 4
Дмитриев Кирилл 93 4
Путин Владимир 1826 3
Ваксман Алан 5 3
Артамонова Анна 127 3
Меднов Сергей 115 3
Аракелян Арам 7 3
Акимов Максим 167 3
Солдатенков Сергей 113 3
Ванин Андрей 7 2
Бунина Елена 27 2
Шувалов Игорь 64 2
Габриелян Владимир 20 2
Лихачев Алексей 20 2
Исагулова Элина 28 2
Вольфсон Влад 55 2
Кирсанова Светлана 54 2
Серебряникова Анна 47 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Сахненко Сергей 71 2
Лю Вэй 5 2
Корня Алексей 73 2
Бутенко Владислав 4 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Волож Аркадий 181 2
Голиков Борис 9 2
Иванов Андрей 40 2
Жариков Данил 4 2
Ковнир Евгений 71 2
Решетников Михаил 1 1
Кисляков Евгений 83 1
Собянин Сергей 211 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Турция - Турецкая республика 952 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - Томск 450 3
Индия - Республика 2175 3
Европа 3766 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Япония 2792 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Сочи 912 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Ближний Восток 1475 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Германия - Берлин 358 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Калининград 670 1
Европа Западная 615 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Красноярский край 666 1
Арктика 141 1
Южная Африка 159 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Калининградская область 539 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 9
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Русский язык 985 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Будущее России. Национальные проекты 4 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
BCG - Boston Consulting Group 43 3
SimilarWeb 24 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Superdata 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
GeekBrains 40 7
Криптонит Startup Challenge 13 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews AWARDS 291 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Warface Open Cup 2 1
Warface PvP League 1 1
VK - Mail.Ru Group People Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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