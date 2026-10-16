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Индексная книга (каталог) CNews*
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Добродеев Борис

СОБЫТИЯ


16.10.2026 У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
24.09.2025 «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
17.05.2022 Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном» 2
16.05.2022 Упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту во главе с Грефом и Орешкиным 1
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний 1
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» 2
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
13.12.2021 Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK 1
13.12.2021 Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия) 1
03.12.2021 VK Company Limited: изменения в структуре контролирующего акционера компании и перестановки в менеджменте 1
03.12.2021 «Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко 2
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
10.08.2021 Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта 1
10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 1
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 2
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
13.10.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам стал Андрей Димитров 1
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 1
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу 1
25.06.2020 Mail.ru Group опубликовала первый отчет об устойчивом развитии 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
21.05.2020 СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат» 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1

Публикаций - 98, упоминаний - 107

Добродеев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3623 94
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5087 47
МегаФон 10994 30
МФ технологии - МФТ 37 14
Yandex - Яндекс 9410 14
Ростелеком 11067 13
Alibaba Group 482 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 11
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 9
ИКС 577 9
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 97 7
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1017 5
USM Management 7 5
data.ai - App Annie 85 4
Google LLC 12824 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 4
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 3
ИКС - Форпост 78 3
Tencent 194 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 3
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 14 3
Pixonic 23 3
Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва 44 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 520 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 2
Swag Masha 7 2
Deus Craft 8 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
VK Mobile 7 2
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 34 2
VK - Учи.ру - Тетрика 19 2
Amazon Inc - Amazon.com 3310 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 2
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1593 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 29
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 28
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 18
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 17
ГПБ - Газпромбанк 1297 15
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 126 11
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 45 10
Pandao 24 10
О2О Холдинг 61 8
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 6
Газпром ПАО 1498 6
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 5
BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар 18 5
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 5
Газпром нефть 748 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 4
Naspers 85 4
DC Daily 5 4
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 4
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 4
Связной ГК 1406 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
UMA - United Music Agency 40 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
United Capital Partners 19 3
Нижегородпромстройбанк 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 2
GHP Group 5 2
CityMobil - сервис по заказу такси 4 2
Proxima Capital 8 2
Капитал ООО 4 2
USM Advisors 10 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2351 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3365 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6027 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3096 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 625 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 767 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1934 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 788 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 148 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18530 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13843 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9655 13
Data monetization - Монетизация данных 2008 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5449 11
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 74 11
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3408 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2331 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18418 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8795 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6149 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9454 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6469 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 6
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 28 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14210 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5366 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4510 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6733 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5144 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 5
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 124 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5918 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7881 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2847 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2058 4
Оцифровка - Digitization 5283 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5585 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7505 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 25
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 17
Apple iOS 8662 9
VK - My.Games 81 8
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 8
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 7
VK Mini Apps 60 7
VK Combo 86 7
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 429 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 205 6
Pixonic War Robots 21 6
Hustle Castle 12 6
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 6
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 6
Apple - App Store 3153 6
Сбер - СберФуд - SberFood 19 5
VK Connect 21 5
Google Android 15385 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 137 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 224 4
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 131 3
Google AdMob Сертификация 44 3
VK Live 10 3
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 3
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 90 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 261 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1314 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 190 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 216 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
UCS R-Keeper 73 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 144 2
VK - Mail.ru Maps.me 55 2
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
Гришин Дмитрий 210 19
Усманов Алишер 313 13
Стрешинский Иван 38 11
Сергеев Дмитрий 61 11
Черепенников Антон 86 10
Галицкий Александр 123 8
Кириенко Владимир 149 8
Добродеев Олег 18 8
Греф Герман 492 8
Хасис Лев 105 7
Вермишян Геворк 67 6
Дуров Павел 329 5
Дмитриев Кирилл 121 4
Кириенко Сергей 149 4
Путин Владимир 3479 4
Корня Алексей 80 3
Серебряникова Анна 77 3
Бунина Елена 35 3
Артамонова Анна 183 3
Лю Вэй 5 3
Солдатенков Сергей 162 3
Аракелян Арам 9 3
Габриелян Владимир 28 3
Меднов Сергей 124 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 3
Акимов Максим 192 3
Шадаев Максут 1237 3
Сахненко Сергей 91 2
Кирсанова Светлана 70 2
Ведяхин Александр 186 2
Онищенко Владислав 98 2
Вольфсон Влад 59 2
Исагулова Элина 35 2
Лихачев Алексей 44 2
Шувалов Игорь 86 2
Иванов Андрей 64 2
Орешкин Максим 35 2
Ванин Андрей 11 2
Таврин Иван 120 2
Россия - РФ - Российская федерация 168902 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 8
Европа 25038 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 4
Индия - Bharat 5920 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 4
Турция - Турецкая республика 2655 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 3
Германия - Федеративная Республика 13314 3
Ближний Восток 3171 3
Россия - СФО - Новосибирск 4951 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 2
Казахстан - Республика 6136 2
Азия - Азиатский регион 5962 2
Япония 13864 2
Беларусь - Белоруссия 6372 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 2
Африка - Африканский регион 3651 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2909 2
Украина 7971 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1162 1
Россия - УФО - Тюменская область 1397 1
Россия - СФО - Омская область 803 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 934 1
Нидерланды 3778 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1052 1
Россия - УФО - Челябинская область 1537 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1718 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 848 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1685 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8171 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4477 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12458 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9278 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5869 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27735 9
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 552 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 405 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3822 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3847 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1699 6
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9005 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2330 5
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 472 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2784 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1944 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2184 4
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 383 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5692 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6636 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3247 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2966 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1157 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1302 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2507 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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