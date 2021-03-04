Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр

Рост выручки при снижении прибыли

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group за IV квартал 2020 г. выросла на 25% год к году до 33 млрд руб., совокупная чистая прибыль снизилась на 68,8% до 1,8 млрд руб. Такие данные представлены в аудированной отчетности компании по МСФО за 2020 г.

За весь 2020 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% год к году до 107,4 млрд руб., при этом совокупная чистая прибыль снизилась на 32,1% год к году до 10 млрд руб. В данные по чистой прибыли не включены доли компании в совместных предприятиях: доля Mail.ru Group в ключевых СП (AliExpress Россия и «O2O») в IV квартале 2020 г. принесла 4,4 млрд руб. убытка и 11,9 млрд руб. убытка по итогам всего 2020 г.

Одним из главных факторов роста выручки в компании называют соцсети. Выручка этого сегмента и соответствующих сервисов за 2020 г. увеличилась на 4,7% до 52,7 млрд руб., по итогам IV квартала рост составил 9,6% год к году до 16,2 млрд руб.

На игровое направление пришлось 38% выручки Mail.ru Group в 2020 г. Международная выручка направления также продолжила рост: ее доля составила 77%. Квартальный рост выручки составил 24,9% год к году. Сектор онлайн-образования показал за квартал рост в 3,1 раза год к году – до 2,6 млрд руб.

«Несмотря на объективные трудности 2020 года, мы продолжали придерживаться курса на масштабирование бизнеса и предоставление пользователям удобных, безопасных и совместимых продуктов и технологий, а также стремились создавать добавленную стоимость для акционеров», – сказал Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Соцсети и коммуникационные сервисы

Значительный вклад в общую выручку компании внесла соцсеть «Вконтакте» — рост по итогам последнего квартала года составил 17,2% год к году при увеличении числа активных рекламодателей на 30% год к году. По итогам всего года выручка «Вконтакте» за 2020 г. выросла на 14,9% и составила 25,4 млрд руб., увеличившись с 2014 г. более чем в пять раз.

Выручка Mail.ru Group в 2020 г. выросла на 21,2% до 107 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 32,1% до 10 млрд руб.

Месячная аудитория «Вконтакте» в России составила 73,4 млн пользователей, показав рост на 4,5% год к году, дневная аудитория выросла на 2,2% год к году. Каждый день «Вконтакте» используют 47,7% всех российских интернет-пользователей.

Количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось на 11 тыс. и составило 25 тыс. 12 сервисов Mail.ru Group, в том числе Delivery Club, «Ситимобил», «Кухня на районе», «Маруся», «Одноклассники», VK Combo, «Объявления Вконтакте», Почта Mail.ru и Boom хотя бы частично интегрированы с VK Connect.

Каталог мобильных игр «Вконтакте» вырос в три раза год к году. Объем платежей внутри мобильных игр с использованием валюты «Вконтакте» в четвертом квартале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создатели контента на платформе монетизации контента VK Donut заработали более 25 млн руб. за первые пять месяцев с момента запуска, число платящих подписчиков растет на 30% ежемесячно.

Основными источниками выручки «Одноклассников» остаются IVAS, в том числе игры: за 2020 г. пользователи ОК отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (рост на 18% к прошлому году), а также 6 млрд открыток и стикеров (рост на 67% к прошлому году).

Игровой бизнес

В компании называют 2020 г. «беспрецедентным» для игрового направления – так, во II квартале зафиксирован рост на 47%. MY.GAMES растет быстрее мирового рынка игр: в 2020 г. рост составил 30,4% по сравнению с предыдущим годом – до 40,7 млрд руб., по итогам IV квартала – 27,1%, до 11,1 млрд руб.

Инвестиционное подразделение MY.GAMES Venture Capital (MGVC) завершило консолидацию студий BeIngame и Deus Craft. Компания MY.GAMES приобрела миноритарные пакеты в 12 новых студиях, увеличив количество партнерских студий в портфолио MGVC до 35. Новые приобретенные и консолидированные студии уже в 2020 г. принесли около 9% выручки MY.GAMES, рост компании был преимущественно органическим.

Новые инициативы: образование и другие сервисы

Сегмент «Новых инициатив» в IV квартале 2020 г. нарастил выручку на 101,1% год к году до 5,9 млрд руб., за год она составила 14,3 млрд руб. (+95,5%). Ключевыми драйверами роста стали сервисы онлайн-образования, «Юла», «Пульс» и B2B-сегмент.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов компании (EdTech) – Skillbox и GeekBrains, по итогам 2020 г. составила 6,1 млрд руб., значительно превысив целевой показатель 5 млрд руб. Сервисы Skillbox и GeekBrains запустили более 200 новых программ и курсов за последний квартал года. Общее число доступных курсов в декабре достигло 761. Средний чек в IV квартале составил 58 тыс. руб.

Сервис объявлений «Юла» нарастил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд руб.

Выручка компании от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) в IV квартале 2020 г. выросла на 12,5% год к году до 4,9 млрд руб., выручка из категории «прочие» за последний квартал 2020 г. выросла на 121,7% год к году до 5,5 млрд руб.

Помимо этого, в 2020 г. Mail.ru Group запустила девять новых игр, инвестировала в семь игровых студий и начала тестирование облачной игровой платформы. Компания запустила продажи умной колонки «Капсула», развивала сервис авторизации VK Connect и программу лояльности VK Combo. На протяжении года компания занималась улучшением качества аудио- и видеозвонков в своих сервисах, обновила музыкальное приложение Boom, реализовала несколько проектов интеграции платформ, например, «Юлы» и «Вконтакте».

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Также Mail.ru Group расширила возможности виртуального кошелька VK Pay, масштабировала VK Mini Apps, экспериментировала в сфере социальной коммерции. Были произведены инвестиции в образовательные онлайн-сервисы «Учи.ру», «Тетрика» и Skillfactory.

Облака и B2B

Ежемесячная выручка сегмента B2B-технологий превысила 1 млрд руб. в IV квартале 2020 г., увеличившись более чем на 200% год к году. За 2020 г. облачные сервисы Mail.ru Group выросли в несколько раз, а годовая выручка сегмента приблизилась к отметке 1 млрд руб.

Ключевые партнерства

Деятельность Mail.ru Group в сфере транспорта, фудтеха и электронной торговли ведется в рамках совместных предприятий (СП), которые учитываются по методу долевого участия и не включены в общий прогнозный показатель.

Совместное предприятие «О2О», где равные доли принадлежат «Сберу» и Mail.ru Group, показало активный рост в 2020 г. Теперь в активы СП входят Delivery Club, «Ситимобил», Youdrive, «Самокат», «Кухня на районе», Foodplex (R_keeper). Общий объем оборота СП превысил 118 млрд руб. (рост в 2,3 раза год к году).

Delivery Club увеличил валовую выручку в 2,1 раза год к году до 3,1 млрд руб. В 2020 г. сервис превысил прогнозные значения по выручке — она выросла в 2,3 раза год к году и составила 10 млрд руб.

В IV квартале 2020 г. валовая выручка «Самоката» увеличилась в 19 раз год к году до 4,3 млрд руб. «Кухня на районе» показала квартальную выручку 0,9 млрд руб. (рост в 2,9 раза год к году), годовая выручка составила 2,6 млрд руб. (рост в 3,7 раза год к году).

«Ситимобил» нарастил количество поездок и валовую квартальную выручку на 20% по сравнению с III кварталом, осуществив за 2020 г. 185 млн поездок и получив оборот в размере 46 млрд руб. В некоторых регионах оба показателя выросли примерно в три раза в годовом сопоставлении, а доля рынка достигла 30%.

СП AliExpress Россия, в котором доля Mail.ru Group составляет 15%, нарастил число продавцов из России в семь раз за 2020 г. Ассортимент товаров, предлагаемых такими продавцами, вырос более чем в 3,6 раза в годовом сопоставлении и превысил 5,5 млн товарных позиций. Общее количество позиций, предлагаемых на маркетплейсе российскими и иностранными поставщиками, превысило 100 млн, а число продавцов составило более 150 тыс.

Прогноз развития на 2021 год

Согласно представленному прогнозу, в Mail.ru Group ожидают по итогам 2021 г. рост выручки на 18-21%, примерно до 127-130 млрд руб., с повышением рентабельности по EBITDA по сравнению с 2020 г.

В 2021 г. в Mail.ru Group намерены сосредоточиться на построении интернет-экосистемы вокруг «Вконтакте», нарастить цифровую рекламу, масштабировать игровой бизнес и выводить его на международные рынки. Помимо этого, также планируется масштабировать сегмент «Новые инициативы» и работать в направлении его самоокупаемости. В ближайшей перспективе этой цели планируется достичь для «Юлы», обеспечив в 2021 г. выручку сервиса на уровне 3,6-3,9 млрд руб. и приблизившись к его самоокупаемости.

К приоритетным направлениям инвестиций на 2021 г. в компании относят видеосервисы, в том числе, «Клипы Вконтакте», видео- и аудиозвонки для личного и делового общения, музыкальный сервис, социальную коммерцию, а также продукты в рамках экосистемы, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.

Несмотря на ожидаемую нормализацию спроса в посткоронавирусный период, в сегменте EdTech в 2021 г. ожидается активный рост. Выручка сегмента в 2021 г. прогнозируется на уровне 8-9 млрд руб. По прогнозам, выручка «Юлы» в 2021 г. составит 3,6-3,9 млрд руб. с продолжением динамики в сторону безубыточности, которую планируется достичь в 2022 г.

Выручка совместного предприятия «О2О» в 2021 г. ожидается на уровне более 170 млрд руб. Delivery Club планирует расти с двузначными показателями. «Самокат» планирует увеличить долю на рынке локальной онлайн-доставки продуктов со среднегодовой выручкой 20 млрд руб. «Кухня на районе» планирует как расширение охвата в Москве, так и экспансию в другие города, а среднегодовая выручка ожидается на уровне 3,9 млрд руб. В рамках мультимодальной стратегии «Ситимобил» запустил консолидацию с YouDrive. Согласно планам, полная интеграция будет завершена в 2021 г.

Стратегическими приоритетами AliExpress Россия на 2021 год остаются сокращение сроков международной доставки, масштабирование российского маркетплейса и проектов в сфере соцкоммерции. Планируется увеличение доли российских товаров в общей выручке до 50% в течение ближайших нескольких лет (сейчас этот показатель составляет 25%).