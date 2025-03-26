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VK Учи.ру Тетрика

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.

Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн.


26.03.2025 VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов 1
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям 1
08.04.2024 VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
12.02.2024 Онлайн-школа «Тетрика» перевела телемаркетинг на Naumen Contact Center SaaS 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
28.08.2023 VK объединяет сервисы «Тетрика» и «Учи.дома» 1
20.02.2023 VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру» 1
08.07.2022 «Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
17.12.2020 «Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 2
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4026 9
VK - Mail.ru Group 3470 7
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 2
Meta Platforms - Facebook 4449 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Google LLC 11876 1
Deus Craft 7 1
Revolut 13 1
8344 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 356 1
Ростелеком 9817 1
SAP SE 5305 1
Yandex - Яндекс 7519 1
Telegram Group 2088 1
Prodamus - Продамус 1 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 264 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 61 1
Nord Clan - Норд Клан 6 1
Naumen - Наумен 630 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Тензор 103 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1041 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 2
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
О2О Холдинг 56 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Mindrock Capital 3 1
Momentus Space 29 1
101Hotels.com 456 1
Почта России ПАО 2133 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Digital Disrupt - Qbbox - Кьюби 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1800 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8191 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21481 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10660 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 3
Data monetization - Монетизация данных 1661 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15940 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30118 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2553 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 2
On-demand - "по требованию" 189 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2906 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31252 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4810 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4555 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2241 1
Оцифровка - Digitization 4618 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12191 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 541 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 993 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1772 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 995 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 66 6
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 2
VK - Mail.Ru Почта 351 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 175 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
VK Mini Apps 58 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 2
Fred the Hippo 4 2
OverPro - киберспортивная платформа 4 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 171 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
Google Android 14137 1
Apple iOS 7890 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 596 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
My.Games 69 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
VK Combo 83 1
VK Connect 21 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 73 1
VK Donut 18 1
Дошкола Тилли - детская образовательная платформа 1 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 241 1
Avito - HR Messenger 7 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 71 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
VK RuStore - Рустор 361 1
VK - Mail.ru Календарь 16 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 181 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 65 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
VK Teams 68 1
VK - Яндекс.Дзен 192 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 98 1
Добродеев Борис 95 2
Ермолаев Артем 378 2
Белозеров Андрей 36 2
Айвазов Александр 31 1
Каткова Екатерина 1 1
Тоболь Александр 39 1
Деменицкая Ольга 1 1
Григорьева Дарья 3 1
Сивак Елена 1 1
Остроглядова Ольга 1 1
Куркова Татьяна 1 1
Махлин Дмитрий 99 1
Ерошкин Александр 4 1
Кернер Оксана 1 1
Захарян Артур 9 1
Спиридонов Николай 1 1
Петин Павел 1 1
Иванов Антон 77 1
Крутов Дмитрий 19 1
Ефимов Михаил 12 1
Шаталов Роман 1 1
Гаджиев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 2
Кения - Республика 154 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52352 1
США - Нью-Йорк 3102 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1997 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 722 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29582 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7574 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5151 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4724 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4901 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 546 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1978 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 108 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18871 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2383 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 300 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 53 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 388 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 675 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1344 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2113 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2883 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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VK Skillbox - Скилбокс 112 7
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 71 6
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 101 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1094 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Умскул 11 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 1
VK All Cups 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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