VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.

Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн.