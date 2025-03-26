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VK Учи.ру Тетрика
VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.
Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн.
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 95 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Айвазов Александр 31 1
|Каткова Екатерина 1 1
|Тоболь Александр 39 1
|Деменицкая Ольга 1 1
|Григорьева Дарья 3 1
|Сивак Елена 1 1
|Остроглядова Ольга 1 1
|Куркова Татьяна 1 1
|Махлин Дмитрий 99 1
|Ерошкин Александр 4 1
|Кернер Оксана 1 1
|Захарян Артур 9 1
|Спиридонов Николай 1 1
|Петин Павел 1 1
|Иванов Антон 77 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Шаталов Роман 1 1
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