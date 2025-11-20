Разделы

Результаты VK за девять месяцев 2025 года

Выручка VK за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 10% год к году до 111,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA VK за девять месяцев 2025 г. составила 15,5 млрд руб., показав кратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 14%. Все операционные сегменты VK показали положительную рентабельность по скорректированной EBITDA.

Компания сохраняет прогноз на 2025 г. и ожидает, что скорректированная EBITDA составит более 20 млрд руб. по итогам года.

VK – лидер по аудиторным показателям в Рунете: за девять месяцев 2025 г. показатель time spent составил в среднем 5,1 млрд минут в день. Пользователи проводили в среднем на 17% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Охват месячной аудитории VK относительно Рунета за девять месяцев 2025 г. составил в среднем 97%. Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK увеличилась на 834 тыс. до 78 млн пользователей.

Выручка по сегментам

«Социальные платформы и медиаконтент»

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 6% до 77 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г;

Скорректированная EBITDA сегмента выросла в четыре раза год к году и составила 15,6 млрд руб.;

Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост «ВКонтакте»: выручка соцсети увеличилась на 10% год к году;

Увеличению выручки сегмента также способствовали рост совокупного времени просмотра «VK Видео» в 3,2 раза год к году на конец III квартала 2025 г., среднесуточного количества просмотров «VK Клипов» на 51% за девять месяцев 2025 г. и средней месячной аудитории «VK Знакомств» на 31%, рост базы подписчиков «VK Музыки» на 13% год к году на конец III квартала 2025 г.;

VK продолжила развитие цифровой платформы Max. Число зарегистрированных пользователей превысило 55 млн.

«Образовательные технологии»

Сегмент «Образовательные технологии», представленный образовательными платформами Учи.ру и Тетрика, показал рост выручки на 20% год к году до 5,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г;

Скорректированная EBITDA сегмента выросла более чем в два раза до 0,5 млрд руб.;

Драйверами роста выручки сегмента стали устойчивый спрос на образовательные курсы для детей, расширение форматов онлайн-занятий и синергетический эффект от объединения аудиторий платформ.

«Технологии для бизнеса»

Сегмент «Технологии для бизнеса», представленный VK Tech, показал рост выручки на 39% год к году до 10,7 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г.;

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Скорректированная EBITDA направления составила 1,5 млрд руб.;

Основные драйверы роста VK Techбизнес-приложения с ростом выручки на 95% год к году и сервисы продуктивности VK WorkSpace с ростом выручки на 63%;

В октябре 2025 г. представлено крупнейшее обновление платформы VK WorkSpace.

«Экосистемные сервисы и прочие направления»

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 21% до 20,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г.;

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Скорректированная EBITDA сегмента составила 0,5 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением за аналогичный период 2024 г.;

Основными драйверами роста выручки сегмента в том числе стали кратный рост выручки RuStore в 3,9 раза год к году, рост выручки Облака Mail на 89% и YCLIENTS на 33%.

Наиболее динамичные направления по росту выручки в течение девяти месяцев 2025 г.

Выручка VK Tech увеличилась на 39% год к году до 10,7 млрд руб.;

Доходы от видеорекламы на платформах VK увеличились на 69% год к году до 3,7 млрд руб.;

Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12% год к году до 26,6 млрд руб.;

Выручка образовательных сервисов для детей выросла на 20% год к году до 5,4 млрд руб.

