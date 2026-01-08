Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

VK Знакомства Знакомства@Mail.Ru

VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru

VK Знакомства появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии ВКонтакте, сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и сёрфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастёт в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса на лето 2023 года составляет более 2,4 миллиона человек в месяц. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.01.2026 Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы 1
20.11.2025 Результаты VK за девять месяцев 2025 года 1
06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции 1
14.08.2025 ИИ-ментор или сваха: 76% россиян положительно относятся к идее сервиса на основе искусственного интеллекта для поиска романтического партнёра 1
19.03.2025 Месячная аудитория сервисов «VK Знакомства» и «OK Знакомства» превысила 5 млн пользователей 2
11.12.2024 Как знакомились и общались пользователи в 2024 году: 149 млн мэтчей в «VK Знакомствах» и 4 млрд реакций в «VK Мессенджере» 2
29.08.2024 Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга 3
23.05.2024 Результаты VK за первый квартал 2024 года 1
01.04.2024 75% опрошенных россиян пользуются сервисами для знакомств 1
19.02.2024 «VK Знакомства» запустили мобильное приложение в Белоруссии 2
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 3
21.12.2023 «Вконтакте» представила итоги 2023 года в «VK знакомствах» и «Шагах» 2
09.11.2023 Результаты VK за III квартал 2023 г. и девять месяцев 2023 г. 1
12.09.2023 VK запустила «Автомобильный кастомайзер» 1
29.06.2023 Пользователи смогут находить романтические отношения в отдельном приложении «VK знакомств» 2
05.05.2023 Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder 4
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1
11.07.2022 Антон Циварев, FS Labs: В новых экономических условиях супераппы могут спасти бизнес 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
22.11.2021 В России запущен бесплатный «убийца» Tinder 4
22.11.2021 VK запускает «VK Знакомства»: дейтинг-сервис с тайными симпатиями и поиском пары по музыкальным вкусам 3
26.10.2009 «Дамочка.ру» нанесла "Рамблеру" убытки и ушла к прежнему хозяину 1
18.03.2009 Новый веб-проект будет следить за пользователями социальных сетей 1
27.02.2006 У Mail.Ru 3 миллиона уникальных посетителей ежедневно 1
27.06.2005 Mail.Ru переходит на новую систему защиты 1
15.10.2004 Mail.Ru отмечает шестой день рождения 1
19.05.2004 На Mail.ru появились электронные словари 5 языков 1

Публикаций - 28, упоминаний - 45

VK Знакомства и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 18
VK - Mail.ru Group 3536 10
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 2
Apple Inc 12661 1
Microsoft Corporation 25275 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
eHouse 68 1
Медиалингва 46 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
Dell EMC 5098 1
Cisco Systems 5227 1
X Corp - Twitter 2910 1
HP Inc. 5765 1
GitHub 977 1
Match Group 11 1
Открытые технологии 716 1
Meta Platforms - Facebook 4541 1
Yandex - Яндекс 8518 1
Revolut 13 1
Ростелеком 10358 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 1
VK - YClients - УайКлаентс 53 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Mars Incorporated 16 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1141 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 14
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 96 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73499 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 2
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 106 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 2
Application store - магазин приложений 1370 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18379 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 751 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 5
VK - Mail.Ru Почта 354 5
Tinder 51 5
VK Mini Apps 60 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 4
Apple iOS 8278 4
Apple - App Store 3014 4
VK RuStore - Рустор 517 4
РБК - LovePlanet 35 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 103 4
Google Android 14741 3
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 3
VK - Mail.Ru Поиск 65 3
VK - Mail.ru - Content@Mail.Ru 3 3
Badoo - Социальная сеть 46 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 229 3
Теамо - Teamo 13 2
FreePik 1456 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 878 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 2
VK Клипы 64 2
VK - Яндекс.Дзен 229 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 2
Neuralab Tech Solutions - Twinby 7 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 2
Rambler Group - Рамблер Знакомства 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 36 1
Sunlight Play 2 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Rambler Group - Рамблер Планета 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
VK - Mail.Ru Фото 25 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 1
Дуров Павел 312 2
Циварев Антон 5 2
Волк Сергей 1 1
Русинов Роман 1 1
Ем Артем 1 1
Краснова Марина 42 1
Кочетков Владислав 248 1
Улендеев Владислав 11 1
Махов Владимир 1 1
Тоболь Александр 39 1
Бурмистров Михаил 40 1
Кириенко Владимир 144 1
Матвиенко Валентина 115 1
Кузнецов Игорь 19 1
Андреев Андрей 33 1
Колокольцев Владимир 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157537 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 2
Земля - планета Солнечной системы 10671 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 2
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18279 1
Индонезия - Республика 1013 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Испания - Королевство 3763 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Малайзия 899 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3222 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Blacklist - Чёрный список 672 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Татуировка 41 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Английский язык 6881 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 776 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
VK - Mail.ru Новости 33 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 2
Ведомости 1260 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 173 2
INFOLine-Аналитика 67 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
VK Fest 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще