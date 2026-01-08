VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru

VK Знакомства появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии ВКонтакте, сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и сёрфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастёт в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса на лето 2023 года составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.