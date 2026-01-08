Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK Знакомства Знакомства@Mail.Ru
VK Знакомства появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии ВКонтакте, сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и сёрфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастёт в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса на лето 2023 года составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
VK Знакомства и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 312 2
|Циварев Антон 5 2
|Волк Сергей 1 1
|Русинов Роман 1 1
|Ем Артем 1 1
|Краснова Марина 42 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Улендеев Владислав 11 1
|Махов Владимир 1 1
|Тоболь Александр 39 1
|Бурмистров Михаил 40 1
|Кириенко Владимир 144 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Кузнецов Игорь 19 1
|Андреев Андрей 33 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 173 2
|INFOLine-Аналитика 67 1
|VK Skillbox - Скилбокс 129 2
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.