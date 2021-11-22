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VK запускает «VK Знакомства»: дейтинг-сервис с тайными симпатиями и поиском пары по музыкальным вкусам

Новый сервис «VK Знакомства» уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «Вконтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения. Кроме того, с помощью «VK Знакомств» можно выразить симпатию человеку прямо в его профиле «Вконтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.

Выразить свои чувства можно с помощью кнопки «Симпатия» в профиле «Вконтакте» у понравившегося человека. Признание анонимное — имя раскроется, если получатель тоже отправит симпатию или приобретет премиум-подписку в «VK Знакомствах».

Также особенностью «VK Знакомств» стал поиск людей с похожими музыкальными вкусами. Сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает «Вконтакте» чаще всего. Его можно отредактировать вручную, чтобы не признаваться сразу, что сейчас играет на повторе, или добавить исполнителей, любовь к которым вечна. Кроме того, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и самым разным интересам: от книг и хореографии до серфинга и блогинга.

«Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем “VK Знакомства” и даем возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле. В будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнера по бизнесу», – сказал Владимир Махов, руководитель продукта «VK Знакомства».

Найти пару в «VK Знакомствах» можно абсолютно бесплатно. Однако есть дополнительные платные функции:

суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии — например, сразу сделать комплимент или описать свои эмоции;

премиум-подписка позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатии, возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений, ставить пять суперлайков в день.

Сервис «VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое «Вконтакте» в качестве эксперимента запустила в 2019 г. «VK Знакомства» возьмут лучшие функции от Lovina и полностью заменят это приложение.

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