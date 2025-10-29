Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Владелец гигантского пиратского IPTV-сервиса получил штраф почти на $45 млн за свою незаконную деятельность, которого вполне мог избежать. Он перестал платить своему адвокату и даже задолжал ему. При этом его собственный ежегодный заработок доходил до $27 млн.

Скупой платит дважды

Владелец пиратского IPTV-сервиса с почти полумиллионной аудиторией Ричард Мой (Richard Moy) оказался должен $44,5 млн за нарушение чужих авторских прав. Как пишет портал TorrentFreak, эту сумму приписали ему в виде штрафа по решению суда, хотя у него вполне был шанс избежать столь сурового наказания.

У Ричарда был собственный адвокат, представлявший его в суде, но через некоторое время тот отказался вести это дело, сославшись на то, что Мой ему не заплатил. По словам защитника, Мой не только не расплатился с ним за уже проделанную работу, но и не предоставил предоплату за его дальнейшие действия.

Это выглядит довольно странно, поскольку бизнес Моя был очень крупным – с одной стороны, он изрядно потратился на необходимое для работы сервиса оборудование, с другой, его годовая выручка достигала $27 млн. а количество пользователей его пиратского IPTV-сервиса перевалило за 450 тыс.

Начало истории

Иск против Ричарда Моя за авторством телевизионных компаний DISH Network и Sling TV был подан в ноябре 2024 г. Истцы утверждали, что Мой незаконно получил доступ к серверам компаний и распространял их телевизионный контент среди своей почти полумиллионной аудитории.

Ричард потерял бизнес и получил гигантский штраф, решив сэкономить на зарплате адвоката

В документе также сказано, что Мой регулярно представлялся сотрудником правоохранительных органов в разговоре с потенциальными пользователями, чтобы развеять их опасения клиентов относительно незаконности своего сервиса IPTV. Иск был отправлен в федеральный суд штат Иллинойс (США), ответчиком выступал лично Ричард Мой, предполагаемый (на момент подачи иска) владельца компании CLVPN LLC, которая осуществляла деятельность под названием City Lights Entertainment.

DISH Network и Sling TV заявили о нарушении DMCA – американского «закон об авторском праве в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act), принятого в 1998 г. с целью защиты прав владельцев авторских прав в интернете. Также было указано о нарушении Ричардом и других законов США, в частности, Закона о защите конфиденциальности электронных коммуникаций (ECPA).

Гигантская пиратская сеть

Авторы иска заявили, что Мой продавал подписки на свой сервис не только поштучно напрямую клиентам, но и через развитую сеть реселлеров. В итоге это оказалось правдой – сам Мой в ходе расследования признался, что у него было более 500 распространителей.

Утверждение истцов о том, что к сервису Моя было подключено более 450 тыс. человек, тоже оказалось правдой – эксперты DISH и Sling неизвестным образом получили прямой доступ к панели управления пиратского IPTV-сервиса и лично увидели эти данные.

Даже при продаже месячных подписок реселлерам всего по $5 за штуку Мой получал $2,25 млн на ежемесячной основе. В год это составляло $27 млн, пишет TorrentFreak.

Делу дан ход

DISH Network и Sling TV требовали от Ричарда Моя максимального размера компенсации буквально за каждый случай нарушения приведенных им законов. Это по $2500 за нарушение положений DMCA плюс по $100 за каждый день нарушений в соответствии с ECPA или всего $10 тыс. долларов США.

В иске не отмечено, как долго работал сервис Ричарда, и сколько денег он принес ему, с учетом расходов на оборудование.

27 января 2025 г. Мой подал свой ответ на жалобу, признав, что он являлся единственным управляющим CLVPN. Остальные обвинения и заявления были им либо полностью отвергнуты, либо отвергнуты на том основании, что у ответчиков не было достаточной информации для признания или опровержения обвинений.

В тот же день в суд было подано согласованное распоряжение о конфиденциальности, гарантирующее, что конфиденциальная информация, полученная в ходе раскрытия информации, включая то, как был получен контент, и сведения о бизнесе Мой, не увидит свет.

В начале июня 2025. сообщалось, что стороны обменялись первоначальными раскрытиями информации и письменными объяснениями, и никаких споров не возникло. «Стороны обменялись позициями по урегулированию, но на данный момент не запрашивают проведение конференции по урегулированию», — сообщила ведущая это дело мировой судья Бет В. Янц (Beth W. Jantz).

Адвокаты тоже хотят зарабатывать

Перелом в деле против Ричарда Моя произошел в августе 2025 г., когда его адвокат отказался продолжать представлять его в суде. По его словам, Ричард перестал ему платить, сославшись на отсутствие у него денег.

Мой тут же направил ходатайство на предоставление ему государственного, то есть бесплатного адвоката, но окружной судья Эдмонд Э. Чанг (Edmond E. Chang) оперативно отклонил его. «Рассмотрев ходатайство ответчика о предоставлении адвоката, я отклонил его без каких-либо предубеждений. Во-первых, к ходатайству не было приложено финансовое заявление, хотя суд разъяснил это требование на предыдущем слушании, – резюмировал Чанг. – Во-вторых, учитывая суть жалобы и стадию рассмотрения дела, даже выпускник средней школы сможет самостоятельно и адекватно защищать себя».

Но в итоге Мой избежал необходимости защищать себя на слушаниях. 24 октября 2025 г. стороны подписали мировое соглашение, основные условия которого были конфиденциальными. «Стороны согласились на вынесение судом окончательного решения о возмещении ущерба, предусмотренного законом, и наложении постоянного судебного запрета, запрещающего ответчикам предоставлять любые нарушающие авторские права стриминговые сервисы», – говорится в заявлении истцов.

Как пишет TorrentFreak, итоговая сумма штрафа оказалась существенно меньше максимальной, положенной за нарушение приведенных в иске законов США. По подсчетам портала, Ричард Мой будет вынужден заплатить $44,5 млн.