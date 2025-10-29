Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

DISH Network DIgital Sky Highway

DISH Network - DIgital Sky Highway

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.10.2025 Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
12.08.2014 Oracle покупает TOA — поставщика облачных решений для выездных сервисных служб 1
11.06.2014 Expedia.com начала принимать биткойны 1
15.04.2013 Dish Network готов купить Sprint Nextel за $25,5 млрд 1
16.11.2012 Google думает стать оператором связи 1
08.08.2012 «Триколор ТВ» вошёл в ТОП-3 мировых ТВ-операторов по величине абонентской базы 1
28.04.2012 Спутниковый телеканал СТС International начал транслироваться в эфирных сетях 1
21.03.2012 Что ждет HD и 3D телевидение в России? 1
07.04.2011 YouTube будет развиваться за счет профессионального контента 1
21.03.2011 Аналитики: к концу 2012 г. абонентская база спутникового ТВ в России превысит 8 млн домохозяйств 1
30.07.2010 Интернет-ТВ: станут ли Apple и Google врагами 1
20.05.2010 Google, Intel, Sony и другие представили Google TV 1
18.03.2010 Google, Intel и Sony вместе подключат телевизоры к интернету 1
18.03.2010 Google, Intel и Sony вместе подключат телевизоры к интернету 1
09.03.2010 Google тестирует телевизионный поисковик 1
09.03.2010 Google тестирует телевизионный поисковик 1
18.02.2010 Спутник Echostar 14 доставлен на Байконур 1
08.07.2008 Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля 1
19.11.2007 AT&T может приобрести EchoStar до конца года 1
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита" 1
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита" 1
10.01.2006 Toshiba представила бракованный DVD-плеер 1
23.11.2005 Еще одна американская деревня стала сайтом 1
17.10.2005 EchoStar выпустила портативный медиаплеер 1
25.10.2002 AT&T Broadband планирует провести сокращение штата 1
25.09.2002 В США сегодня начинается вещание канала "НТВ Америка" 1
09.04.2002 Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family 1
26.12.2001 Walt Disney подала иск против EchoStar Communications за нарушение контракта 1
31.10.2001 Слияние Hughes и EchoStar: конец кабельного телевидения в США? 1
06.08.2001 EchoStar Communications предложила $30,4 млрд. за контроль над DirecTV 1
02.08.2001 Спутниковое ТВ от EchoStar подешевело втрое 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

DISH Network и организации, системы, технологии, персоны:

DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 13
Google LLC 12171 9
GM - Hughes - DirecTV 118 7
Intel Corporation 12502 5
Sony 6619 4
Logitech 424 4
Apple Inc 12553 3
AT&T Inc 1697 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 344 2
Amazon Inc - Amazon.com 3109 2
Best Buy 216 2
Samsung Electronics 10570 2
AT&T Broadband 62 2
Hughes 111 2
SAP SE 5415 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9145 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
McKinsey & Company Int 262 1
Qualtrics 24 1
Coinbase 62 1
Oracle Corporation 6851 1
Vodafone Group 1392 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 260 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Virgin Media O2 25 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1003 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 338 1
Adobe Systems 1570 1
X Corp - Twitter 2902 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Microsoft Corporation 25180 1
Toshiba Corporation 2953 1
Yahoo! 3707 1
Dell EMC 5088 1
Archos Technology 72 1
Creative Technology 271 1
Comcast 224 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 2
Walt Disney Company 635 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 2
eBay Inc - Half.com 13 1
Expedia Group 135 1
Miele - Миле 137 1
The Home Depot Inc 64 1
SoftBank Group 269 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Warner Bros. International Television Distribution 281 1
eBay Inc 1629 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 466 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ILS - International Launch Services 61 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 370 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1895 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1347 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9492 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2935 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7154 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4052 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56365 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7342 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6279 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10008 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3679 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7654 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3042 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2403 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26955 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9914 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4235 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4798 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6158 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3355 2
Аналоговые технологии 2824 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3999 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11204 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9578 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1515 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25817 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4661 2
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 234 1
Компьютеризация - Клавиатура - Bluetooth-клавиатура - Беспроводная клавиатура 104 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16942 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 242 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5490 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12111 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8651 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5579 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25430 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12866 1
Google Android 14577 6
Google YouTube - Видеохостинг 2864 4
Google Android TV 347 4
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Google Chrome - браузер 1632 2
Google Play - Google Store - Android Market 3410 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 2
Apple iTunes Store 1115 2
Google Picasa Web Albums 156 2
Sony u-Matic Betamax 30 1
Apple AirPor Time Capsule 24 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 686 1
Booking.com 117 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 26 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 1
Oracle Service Cloud 11 1
Apple iOS 8182 1
Apple iPhone 6 4861 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 1
Apple iPhone OS 149 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 67 1
Google Android SDK 37 1
Logitech Harmony 8 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4085 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Космодром Байконур 1071 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 643 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 32 1
Gulmann Michael - Гульман Майкл 1 1
Brisker Yuval - Брискер Юваль 1 1
Vap David - Вэп Дэвид 9 1
Stanton John - Стэнтон Джон 5 1
Бекиров Айдер 1 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Горяйнов Андрей 54 1
Лебедева Ирина 48 1
Бельская Яна 11 1
Истомин Максим 26 1
Девлет-Кильдеев Марат 1 1
Макаров Александр 45 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1020 1
Fincher David - Финчер Дэвид 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Бережной Алексей 3 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 26
Россия - РФ - Российская федерация 155135 10
Европа 24580 6
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Япония 13500 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1428 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45378 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 767 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Польша - Республика 1997 1
Германия - Федеративная Республика 12908 1
Италия - Итальянская Республика 4419 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Испания - Королевство 3756 1
Казахстан - Республика 5768 1
Азия - Азиатский регион 5719 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 1
Израиль 2779 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Индия - Bharat 5650 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Европа Восточная 3119 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3373 1
Европа Западная 1489 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2531 1
США - Техас 1006 1
США - Орегон 253 1
США - Айдахо 65 1
США - Нью-Мексико 247 1
Америка - Американский регион 2186 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Ближний Восток 3022 1
Новая Зеландия 730 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5964 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50830 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54504 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1287 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10443 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6314 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 335 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7285 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3018 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3167 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5995 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6726 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2916 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2141 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25715 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5849 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6466 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8284 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7436 1
Экватор - Equator 205 1
Трейд-ин - Trade-in 204 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1008 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1318 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
NYT - The New York Times 1084 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11388 2
23ABC News 172 2
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Chicago Sun-Times 10 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Mashable 371 1
Times 639 1
AP - Associated Press 2006 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
News Corp - News Corporation 218 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
eMarketer 206 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396424, в очереди разбора - 732085.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/