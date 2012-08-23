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3D ТВ 3D телевизор 3D телевидение 3D television 3DTV 3D видео 3D video



23.08.2012 LG представила первый в мире 84-дюймовый 3D-телевизор сверхвысокого разрешения

Компания LG Electronics представила на корейском рынке первый в мире 84-дюймовый 3D-телевизор со сверхвысоким разрешением Ultra Definition (UD). 3D-телевизор UD от LG

29.12.2011 Выпущен самый большой в мире 3D-телевизор

Компания LG Electronics объявила о выпуске самого большого в мире 3D-телевизора - с диагональю экрана 84 дюйма. До этого рекорд принадлежал 75-дюймовому телевизору Samsung, анонсированному в мае 2011 г. Панель нового устройства обладает разрешением 3840 x 216
03.11.2011 3D-телевизоры по-прежнему не интересны покупателям

се покупателей к новой технологии. В конце 2010 г. в ходе аналогичного исследования выяснилось, что 3D-телевизоры интересуют лишь каждого десятого на планете. Подводя итоги прошлого года, сеть

15.08.2011 Hitachi показала последний 3D-телевизор собственного производства

быть использован iPad и iPhone с установленным приложением Wooo Remote. Hitachi показала последний 3D-телевизор собственного производства Стоимость телевизора на японском рынке составит 2900 д
03.08.2011 LG показала 3D-телевизор с минимальным мерцанием

именяется продвинутая матрица CINEMA 3D и экран NANO Full LED. Просмотр трехмерного контента возможен с помощью пассивных очков. Телевизор также имеет немерцающий экран с частотой 400 Гц. LG показала 3D-телевизор с минимальным мерцанием Стоимость и сроки появления устройства неизвестна.
11.07.2011 LG выпустила немерцающие 3D-телевизоры

A 3D. В комплекте с телевизором LG LW575S идут сразу четыре пары 3D очков весом 16 г. Отмечается, что широкие углы обзора LG LW575S позволяют смотреть ТВ из любого положения. LG выпустила немерцающие 3D-телевизоры Стоимость телевизоров LG LW575S составляет 52 990 рублей за 42-дюймовую модель, 72 990 рублей - за 47-дюймовую и 115 990 рублей - за 55-дюймовую.
15.06.2011 LG представил 3D-телевизоры с пассивной технологией в России

W4500 идет по 4 пары поляризационных 3D-очков (весом 16 г), которые не требуют подзарядки. Для людей, носящих очки с диоптриями, есть специальные накладные версии 3D-очков, но они продаются отдельно. 3D-телевизоры LW4500 могут конвертировать 2D-контент в 3D-контент. Технология TruMotion обеспечивает частоту обновления экрана до 100 Гц. Телевизоры используют технологию подсветки LED Plus. LG
08.06.2011 Sony показала 3D-телевизор для игровых приставок

ер-режим. Вывод 2D-картинки осуществляется в Full HD-качестве с 2.1-канальным звуком. Sony показала 3D-телевизор для игровых приставок Устройство появится в продаже за 500 долларов, начиная с о
26.05.2011 Новый 42-дюймовый 3D-телевизор Izumi TLD42F010B

Компания Izumi Electronics, производитель бытовой техники и электроники, сообщила о начале поставок на российский рынок 3D-телевизора IZUMI TLD42F010B, позволяющего в домашних условиях насладиться всеми преимуществами 3D-контента. Высокое качество воспроизведения достигается благодаря разрешению Full HD, уровню

13.05.2011 Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор

ожет поднимать или опускать панель по нажатию кнопки на пульте. Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор Стоимость телевизора составляет 85 тыс долларов.
20.04.2011 Bang & Olufsen представила Full HD 3D-телевизор

Компания Bang & Olufsen показала новую модель 3D-телевизора BeoVision 4-85. Устройство представляет собой 85-дюймовую плазменную панель в а
18.03.2011 Samsung готовит безочковый 3D-телевизор высокого разрешения

с безочковыми технологиями в Samsung ожидают не ранее, чем через 5-10 лет. Об этом заявлял глава Samsung Electronics по разработке визуальных систем Би Кей Юн (B.K. Yoon). Samsung готовит безочковый 3D-телевизор высокого разрешения По словам Юна, «безочковая» 3D-технология гораздо быстрее найдет успешное применение в мобильной электронике: телефонах и других карманных устройствах. Однако д
17.02.2011 LG выпускает немерцающие 3D-телевизоры

матрица 3D Light Boost, повышающая цветность картинки. Модели, в частности LW5700, также оснащаются поддержкой интернет-сервисов и веб-приложений, поддерживают DLNA и Wi-Fi. LG выпускает немерцающие 3D-телевизоры Телевизоры появятся в продаже в марте 2011 года.
28.01.2011 Спрос на 3D-телевизоры в России быстро растет

0 г. самыми раскупаемыми 3D-телевизами стали телевизоры Samsung с долей 60% (у этого производителя и самый широкий модельный ряд). LG, Philips, Sony и Panasonic заняли по 10% рынка. Средняя стоимость 3D-телевизора составила 65 тыс. руб. для диагоналей 40-42 дюйма, 80 тыс. руб. для диагоналей 46-47 дюймов и 150 тыс. руб. для диагоналей более 52 дюймов. Эксперты «М.Видео» также отметили сущес
18.01.2011 Nintendo DS будет снимать 3D-видео

Стало известно, что консоль Nintendo DS будет снимать 3D-видео. Для этого в нее вмонтируют вторую VGA-камеру на тыльной стороне, которая будет дополнительно снимать кадры, а встроенное ПО соединять готовое изображение. Консоль сможет фотографирова
30.12.2010 LG покажет на CES 2011 3D-телевизор с улучшенным изображением

Компания LG запланировала показать на выставке CES 2011 новую модель 3D-телевизора LW6500, поддерживающего воспроизведение 3D-контента. Устройство может показыват
27.12.2010 LG покажет на CES 2011 самый крупный и самый небольшой 3D-телевизор

онстрирует на выставке CES 2011, которая состоится в самом начале января 2011 года в США, два новых 3D-телевизора. Один из них – самый большой по размеру диагонали в своем классе телевизор LZ97
24.12.2010 3D-телевизор интересен каждому десятому на планете

Планируют купить 3D-телевизор в течение ближайших 12 месяцев 9% респондентов, то есть приблизительно каждый де
23.12.2010 3D-телевизор интересен каждому десятому на планете - опрос

Уже имеют 3D-телевизор или планируют купить его в течение ближайших 12 месяцев 13% респондентов, то ест
17.12.2010 Крупнейший бренд выпустил щадящий глаза 3D-телевизор

уары (как правило, в комплект входит не более двух пар затворных стереоочков, а в некоторых случаях 3D-телевизоры продаются и без них вовсе). В модели XVT3D650SV используется светодиодная подсв
19.11.2010 LG представила в России свои первые плазменные 3D-телевизоры

яет воспроизводить материалы с совместимых устройств по проводной или беспроводной сети. Плазменный 3D-телевизор LG серии PX960 Линейка плазменных 3D-телевизоров LG PX960 будет представлена на

09.11.2010 Samsung создаст 70-дюймовый 3D-телевизор

Компания Samsung Electronics планирует выпустить 70-дюймовый 3D-телевизор. Он будет иметь разрешение ультравысокой четкости (Ultra Definition), позволяющее выводить на экран изображение 3840*2160 пикселей. Анонс появления такого телевизора совпал практич
01.11.2010 3D-телевизор Philips с подсветкой Ambilight: тест

Надо признать, что 3D-телевизор от Philips всегда был для нас самой долгожданной и самой интригующей новинкой. Б
15.10.2010 Качественные «безочковые» 3D-телевизоры появятся не скоро - Samsung

к, Toshiba уже представила первые две модели, способные отображать стереоконтент без дополнительных аксессуаров. Их продажи планируется начать в Японии в декабре. О намерении представить «безочковые» 3D-телевизоры также заявила Sony. Samsung является крупнейшим в мире производителем телевизоров. Доля компании во 2-м квартале 2010 г., по данным DisplaySearch, в общем объеме выручки составила
13.10.2010 LG анонсировала самый большой в мире 3D-телевизор для гостиной

Компания LG Electronics анонсировала «самый большой в мире» 3D-телевизор для потребительского рынка. Представленная модель, Infinia 72LEX9, оснащена экра
05.10.2010 Toshiba представила безочковые 3D-телевизоры

роса на продукцию, при этом в самой Toshiba отмечают, что создать, например, 40-дюймовый безочковый 3D-телевизор потребуется несколько лет. Toshiba применила в телевизорах специальную систему п
30.09.2010 Samsung представила тонкие плазменные 3D-телевизоры на российском рынке

Компания Samsung Electronics представила на российском рынке плазменные 3D-телевизоры PS63C7000 и PS50C6900 с широкоформатными экранами диагональю 63 и 50 дюймов соответветственно. Внешний вид телевизоров соответствует последним дизайнерским тенденциям. Их тонкий к
23.09.2010 Samsung PS50C490 - самая доступная 3D-плазма. Первый тест в России

циональность Помимо своего прямого назначения — показа цифрового или аналогового телесигнала, 2D- и 3D-видео, Samsung PS50C490 способен также воспроизводить мультимедийный контент без каких-либ
13.09.2010 Samsung привезла в Россию свой самый доступный 3D-телевизор

о 3D-телевизора PS50C490 с диагональю 50 дюймов. На сегодняшний день PS50C490 — это самый доступный 3D-телевизор компании, отмечается в официальном сообщении. Новый телевизор оснащен технология
03.09.2010 Philips показала 3D-телевизор кинематографического разрешения

03.09.2010 3D-телевидение появилось в России

. Цена телевизора Panasonic с поддержкой 3D начинается с 120 тыс. руб., впрочем, можно использовать 3D-телевизор от любой другой компании. Абоненту также необходимо иметь декодер с поддержкой H
03.09.2010 Sharp выпустила 3D-телевизор с инновационным цветовым профилем

Компания Sharp показала первый 3D-телевизор, выполненный по технологии Quattron (ранее называлась QuadPixel). Она изменяет традиционный RGB-цветовой профиль до четырехцветного путем добавления канала желтого цвета. Это позво
03.09.2010 Toshiba Europe представила первые 3D-телевизоры и 3D Blu-ray-плеер

KV, JPEG и MP3 с внешних носителей. Все модели обладают встроенным сабвуфером для усиления низких частот мощностью 10 Вт (20 Вт в модели 55WL768). Телевизор Toshiba Regza серии WL768 Вместе с первыми 3D-телевизорами Toshiba анонсировала плеер BDX3100KE с поддержкой Blu-ray 3D. Модель обладает поддержкой 7.1-канального звука в форматах Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio и внешних накопителей
31.08.2010 Создан первый в мире 31-дюймовый 3D OLED-телевизор

же демонстрировала 15-дюймовый OLED-телевизор. В Великобританию он поступил в продажу в марте текущего года, в настоящий момент его стоимость составляет £1502 (около 72 тыс. руб). В январе этого года 3D OLED-телевизор показала Sony. Диагональ его экрана составила 24,5 дюйма. Первопроходцем на рынке OLED-телевизоров является японская корпорация Sony, анонсировавшая первое в мире устройство д
27.08.2010 3D-телевизоры без очков: Sony присоединяется к Toshiba

оса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Для сравнения, отсутст
26.08.2010 3D-телевизоры без очков: Sony присоединяется к Toshiba

В Toshiba говорят, что их новые телевизоры будут стоить по «несколько тысяч долларов». По данным опроса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Это является основной причиной воздержания от покупки. Для сравнения, отсутствие достаточного количества стереоконтента во
24.08.2010 3D-телевизоры без стереоочков появятся до конца 2010 г.

оса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Это является основной

24.08.2010 Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам?

х очков с кусочками красного и синего пластика вместо стекол.    Очки для просмотра анаглифического 3D-видео Данная технология имеет свои недостатки. Во-первых, это малая «глубина» 3D-изображен
17.08.2010 Panasonic выпустила новые плазменные 3D-телевизоры

номинации Best in Show на International Consumer Electronics Show в 2010 году. В итоге предложение 3D-ТВ у Panasonic включает модели с диагональю от 42 до 65 дюймов (в массовом сегменте). В пр
11.08.2010 Samsung: дешевые 3D-телевизоры скоро появятся в России

руб. (40-дюймовый ЖК-ТВ LE40C750). Это также минимальная цена для российского рынка в целом. Новый 3D-телевизор обойдется российским покупателям дороже, но стоить будет все равно намного дешев

Публикаций - 234, упоминаний - 306

3D ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6528 61
Samsung Electronics 10178 59
LG Electronics 3605 59
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 42
Toshiba Corporation 2924 28
Nvidia Corp 3422 16
Philips 2046 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2513 10
HTC Corporation 1498 8
ViewSonic 311 8
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 8
Sharp Corporation 1039 7
Microsoft Corporation 24473 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 6
Apple Inc 11944 6
Meta Platforms - Facebook 4424 6
AMD - Advanced Micro Devices 4151 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2031 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 5
Pioneer Corporation 423 5
VAIO 334 5
X Corp - Twitter 2839 5
Dune HD - HDI Dune 31 4
Huawei 3856 4
Qualcomm Technologies 1795 4
Intel Corporation 12101 3
CyberLink 33 3
Dell EMC 5012 3
Cisco Systems 5084 3
Nintendo 750 3
Rhapsody 57 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8651 3
Seiko Epson Corporation 895 3
Fujitsu 2038 3
TI - Texas Instruments Incorporated 814 3
IBM - International Business Machines Corp 9409 3
Xiaomi 1660 3
Прогноз 1636 3
Lenovo Group 2274 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2246 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 5
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Sony Pictures Entertainment 140 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 2
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
Walmart - Wal-Mart Stores 376 2
Walt Disney Company 620 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 65 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
101Hotels.com 456 1
Hammacher Schlemmer 9 1
Гидромонтаж 5 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
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LEGO 240 1
Assist - Ассист 209 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
TÜV Rheinland Group 134 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 330 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 1
Hyundai Motor Company 377 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2760 1
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Sony Bravia 246 15
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Philips Ambilight 100 7
Google Picasa Web Albums 156 7
Apple iPad 3845 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 7
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 6
LG TruMotion 13 6
Microsoft Windows 7 1969 6
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 6
LG Optimus 3D - LG Optimus 3D Max - LG Optimus 3D Cube 34 6
Microsoft Windows 15481 6
Toshiba Regza 41 6
Samsung PS - серия телевизоров 27 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1331 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 5
LG 3D Sound Zooming 9 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 5
Apple iPod Touch 744 4
Samsung Galaxy 946 4
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 621 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42537 9
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