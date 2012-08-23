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|23.08.2012
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LG представила первый в мире 84-дюймовый 3D-телевизор сверхвысокого разрешения
Компания LG Electronics представила на корейском рынке первый в мире 84-дюймовый 3D-телевизор со сверхвысоким разрешением Ultra Definition (UD). 3D-телевизор UD от LG
|29.12.2011
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Выпущен самый большой в мире 3D-телевизор
Компания LG Electronics объявила о выпуске самого большого в мире 3D-телевизора - с диагональю экрана 84 дюйма. До этого рекорд принадлежал 75-дюймовому телевизору Samsung, анонсированному в мае 2011 г. Панель нового устройства обладает разрешением 3840 x 216
|03.11.2011
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3D-телевизоры по-прежнему не интересны покупателям
се покупателей к новой технологии. В конце 2010 г. в ходе аналогичного исследования выяснилось, что 3D-телевизоры интересуют лишь каждого десятого на планете. Подводя итоги прошлого года, сеть
|15.08.2011
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Hitachi показала последний 3D-телевизор собственного производства
быть использован iPad и iPhone с установленным приложением Wooo Remote. Hitachi показала последний 3D-телевизор собственного производства Стоимость телевизора на японском рынке составит 2900 д
|03.08.2011
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LG показала 3D-телевизор с минимальным мерцанием
именяется продвинутая матрица CINEMA 3D и экран NANO Full LED. Просмотр трехмерного контента возможен с помощью пассивных очков. Телевизор также имеет немерцающий экран с частотой 400 Гц. LG показала 3D-телевизор с минимальным мерцанием Стоимость и сроки появления устройства неизвестна.
|11.07.2011
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LG выпустила немерцающие 3D-телевизоры
A 3D. В комплекте с телевизором LG LW575S идут сразу четыре пары 3D очков весом 16 г. Отмечается, что широкие углы обзора LG LW575S позволяют смотреть ТВ из любого положения. LG выпустила немерцающие 3D-телевизоры Стоимость телевизоров LG LW575S составляет 52 990 рублей за 42-дюймовую модель, 72 990 рублей - за 47-дюймовую и 115 990 рублей - за 55-дюймовую.
|15.06.2011
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LG представил 3D-телевизоры с пассивной технологией в России
W4500 идет по 4 пары поляризационных 3D-очков (весом 16 г), которые не требуют подзарядки. Для людей, носящих очки с диоптриями, есть специальные накладные версии 3D-очков, но они продаются отдельно. 3D-телевизоры LW4500 могут конвертировать 2D-контент в 3D-контент. Технология TruMotion обеспечивает частоту обновления экрана до 100 Гц. Телевизоры используют технологию подсветки LED Plus. LG
|08.06.2011
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Sony показала 3D-телевизор для игровых приставок
ер-режим. Вывод 2D-картинки осуществляется в Full HD-качестве с 2.1-канальным звуком. Sony показала 3D-телевизор для игровых приставок Устройство появится в продаже за 500 долларов, начиная с о
|26.05.2011
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Новый 42-дюймовый 3D-телевизор Izumi TLD42F010B
Компания Izumi Electronics, производитель бытовой техники и электроники, сообщила о начале поставок на российский рынок 3D-телевизора IZUMI TLD42F010B, позволяющего в домашних условиях насладиться всеми преимуществами 3D-контента. Высокое качество воспроизведения достигается благодаря разрешению Full HD, уровню
|13.05.2011
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Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор
ожет поднимать или опускать панель по нажатию кнопки на пульте. Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор Стоимость телевизора составляет 85 тыс долларов.
|20.04.2011
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Bang & Olufsen представила Full HD 3D-телевизор
Компания Bang & Olufsen показала новую модель 3D-телевизора BeoVision 4-85. Устройство представляет собой 85-дюймовую плазменную панель в а
|18.03.2011
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Samsung готовит безочковый 3D-телевизор высокого разрешения
с безочковыми технологиями в Samsung ожидают не ранее, чем через 5-10 лет. Об этом заявлял глава Samsung Electronics по разработке визуальных систем Би Кей Юн (B.K. Yoon). Samsung готовит безочковый 3D-телевизор высокого разрешения По словам Юна, «безочковая» 3D-технология гораздо быстрее найдет успешное применение в мобильной электронике: телефонах и других карманных устройствах. Однако д
|17.02.2011
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LG выпускает немерцающие 3D-телевизоры
матрица 3D Light Boost, повышающая цветность картинки. Модели, в частности LW5700, также оснащаются поддержкой интернет-сервисов и веб-приложений, поддерживают DLNA и Wi-Fi. LG выпускает немерцающие 3D-телевизоры Телевизоры появятся в продаже в марте 2011 года.
|28.01.2011
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Спрос на 3D-телевизоры в России быстро растет
0 г. самыми раскупаемыми 3D-телевизами стали телевизоры Samsung с долей 60% (у этого производителя и самый широкий модельный ряд). LG, Philips, Sony и Panasonic заняли по 10% рынка. Средняя стоимость 3D-телевизора составила 65 тыс. руб. для диагоналей 40-42 дюйма, 80 тыс. руб. для диагоналей 46-47 дюймов и 150 тыс. руб. для диагоналей более 52 дюймов. Эксперты «М.Видео» также отметили сущес
|18.01.2011
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Nintendo DS будет снимать 3D-видео
Стало известно, что консоль Nintendo DS будет снимать 3D-видео. Для этого в нее вмонтируют вторую VGA-камеру на тыльной стороне, которая будет дополнительно снимать кадры, а встроенное ПО соединять готовое изображение. Консоль сможет фотографирова
|30.12.2010
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LG покажет на CES 2011 3D-телевизор с улучшенным изображением
Компания LG запланировала показать на выставке CES 2011 новую модель 3D-телевизора LW6500, поддерживающего воспроизведение 3D-контента. Устройство может показыват
|27.12.2010
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LG покажет на CES 2011 самый крупный и самый небольшой 3D-телевизор
онстрирует на выставке CES 2011, которая состоится в самом начале января 2011 года в США, два новых 3D-телевизора. Один из них – самый большой по размеру диагонали в своем классе телевизор LZ97
|24.12.2010
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3D-телевизор интересен каждому десятому на планете
Планируют купить 3D-телевизор в течение ближайших 12 месяцев 9% респондентов, то есть приблизительно каждый де
|23.12.2010
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3D-телевизор интересен каждому десятому на планете - опрос
Уже имеют 3D-телевизор или планируют купить его в течение ближайших 12 месяцев 13% респондентов, то ест
|17.12.2010
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Крупнейший бренд выпустил щадящий глаза 3D-телевизор
уары (как правило, в комплект входит не более двух пар затворных стереоочков, а в некоторых случаях 3D-телевизоры продаются и без них вовсе). В модели XVT3D650SV используется светодиодная подсв
|19.11.2010
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LG представила в России свои первые плазменные 3D-телевизоры
яет воспроизводить материалы с совместимых устройств по проводной или беспроводной сети. Плазменный 3D-телевизор LG серии PX960 Линейка плазменных 3D-телевизоров LG PX960 будет представлена на
|09.11.2010
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Samsung создаст 70-дюймовый 3D-телевизор
Компания Samsung Electronics планирует выпустить 70-дюймовый 3D-телевизор. Он будет иметь разрешение ультравысокой четкости (Ultra Definition), позволяющее выводить на экран изображение 3840*2160 пикселей. Анонс появления такого телевизора совпал практич
|01.11.2010
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3D-телевизор Philips с подсветкой Ambilight: тест
Надо признать, что 3D-телевизор от Philips всегда был для нас самой долгожданной и самой интригующей новинкой. Б
|15.10.2010
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Качественные «безочковые» 3D-телевизоры появятся не скоро - Samsung
к, Toshiba уже представила первые две модели, способные отображать стереоконтент без дополнительных аксессуаров. Их продажи планируется начать в Японии в декабре. О намерении представить «безочковые» 3D-телевизоры также заявила Sony. Samsung является крупнейшим в мире производителем телевизоров. Доля компании во 2-м квартале 2010 г., по данным DisplaySearch, в общем объеме выручки составила
|13.10.2010
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LG анонсировала самый большой в мире 3D-телевизор для гостиной
Компания LG Electronics анонсировала «самый большой в мире» 3D-телевизор для потребительского рынка. Представленная модель, Infinia 72LEX9, оснащена экра
|05.10.2010
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Toshiba представила безочковые 3D-телевизоры
роса на продукцию, при этом в самой Toshiba отмечают, что создать, например, 40-дюймовый безочковый 3D-телевизор потребуется несколько лет. Toshiba применила в телевизорах специальную систему п
|30.09.2010
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Samsung представила тонкие плазменные 3D-телевизоры на российском рынке
Компания Samsung Electronics представила на российском рынке плазменные 3D-телевизоры PS63C7000 и PS50C6900 с широкоформатными экранами диагональю 63 и 50 дюймов соответветственно. Внешний вид телевизоров соответствует последним дизайнерским тенденциям. Их тонкий к
|23.09.2010
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Samsung PS50C490 - самая доступная 3D-плазма. Первый тест в России
циональность Помимо своего прямого назначения — показа цифрового или аналогового телесигнала, 2D- и 3D-видео, Samsung PS50C490 способен также воспроизводить мультимедийный контент без каких-либ
|13.09.2010
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Samsung привезла в Россию свой самый доступный 3D-телевизор
о 3D-телевизора PS50C490 с диагональю 50 дюймов. На сегодняшний день PS50C490 — это самый доступный 3D-телевизор компании, отмечается в официальном сообщении. Новый телевизор оснащен технология
|03.09.2010
|Philips показала 3D-телевизор кинематографического разрешения
|03.09.2010
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3D-телевидение появилось в России
. Цена телевизора Panasonic с поддержкой 3D начинается с 120 тыс. руб., впрочем, можно использовать 3D-телевизор от любой другой компании. Абоненту также необходимо иметь декодер с поддержкой H
|03.09.2010
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Sharp выпустила 3D-телевизор с инновационным цветовым профилем
Компания Sharp показала первый 3D-телевизор, выполненный по технологии Quattron (ранее называлась QuadPixel). Она изменяет традиционный RGB-цветовой профиль до четырехцветного путем добавления канала желтого цвета. Это позво
|03.09.2010
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Toshiba Europe представила первые 3D-телевизоры и 3D Blu-ray-плеер
KV, JPEG и MP3 с внешних носителей. Все модели обладают встроенным сабвуфером для усиления низких частот мощностью 10 Вт (20 Вт в модели 55WL768). Телевизор Toshiba Regza серии WL768 Вместе с первыми 3D-телевизорами Toshiba анонсировала плеер BDX3100KE с поддержкой Blu-ray 3D. Модель обладает поддержкой 7.1-канального звука в форматах Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio и внешних накопителей
|31.08.2010
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Создан первый в мире 31-дюймовый 3D OLED-телевизор
же демонстрировала 15-дюймовый OLED-телевизор. В Великобританию он поступил в продажу в марте текущего года, в настоящий момент его стоимость составляет £1502 (около 72 тыс. руб). В январе этого года 3D OLED-телевизор показала Sony. Диагональ его экрана составила 24,5 дюйма. Первопроходцем на рынке OLED-телевизоров является японская корпорация Sony, анонсировавшая первое в мире устройство д
|27.08.2010
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3D-телевизоры без очков: Sony присоединяется к Toshiba
оса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Для сравнения, отсутст
|26.08.2010
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3D-телевизоры без очков: Sony присоединяется к Toshiba
В Toshiba говорят, что их новые телевизоры будут стоить по «несколько тысяч долларов». По данным опроса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Это является основной причиной воздержания от покупки. Для сравнения, отсутствие достаточного количества стереоконтента во
|24.08.2010
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3D-телевизоры без стереоочков появятся до конца 2010 г.
оса, проведенного в середине июня ресурсом Kakaku.com среди японских потребителей, не готовы купить 3D-телевизор из-за необходимости надевать стереоочки 70% респондентов. Это является основной
|24.08.2010
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Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам?
х очков с кусочками красного и синего пластика вместо стекол. Очки для просмотра анаглифического 3D-видео Данная технология имеет свои недостатки. Во-первых, это малая «глубина» 3D-изображен
|17.08.2010
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Panasonic выпустила новые плазменные 3D-телевизоры
номинации Best in Show на International Consumer Electronics Show в 2010 году. В итоге предложение 3D-ТВ у Panasonic включает модели с диагональю от 42 до 65 дюймов (в массовом сегменте). В пр
|11.08.2010
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Samsung: дешевые 3D-телевизоры скоро появятся в России
руб. (40-дюймовый ЖК-ТВ LE40C750). Это также минимальная цена для российского рынка в целом. Новый 3D-телевизор обойдется российским покупателям дороже, но стоить будет все равно намного дешев
3D ТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Терешкина Виктория 2 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Хабаров Андрей 9 1
|Коробов Алексей 17 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Терентьев Константин 19 1
|Пушкарич Роберт 10 1
|Рычка Денис 17 1
|Борисова Полина 13 1
|Худякова Наталья 6 1
|Салтыков Константин 7 1
|Истомин Максим 26 1
|Павлишин Сергей 3 1
|Кириленко Дмитрий 1 1
|Зеленский Игорь 2 1
|Сарафанов Леонид 2 1
|Лопаткина Ульяна 2 1
|Матвиенко Денис 2 1
|Сомова Алина 2 1
|Ren Kylo - Рен Кайло 1 1
|Гюббенет Николай 3 1
|Журавлев Алексей 13 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Волож Аркадий 249 1
|Собянин Сергей 366 1
|Торбахов Александр 92 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 1
|Попов Михаил 54 1
|Гольцов Александр 77 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Васильев Александр 45 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Морозов Андрей 47 1
|Силин Михаил 27 1
|Муравьев Олег 28 1
|Колесников Олег 20 1
|Бельская Яна 9 1
|Braben David - Брэбен Дэвид 7 1
|Ракаев Марат 10 1
|Шалманов Сергей 201 1
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