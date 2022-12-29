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Индексная книга CNews*
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Акустические устройства Аудиоустройства Audio devices Акустика

Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика


29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3
09.11.2020 Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
11.09.2020 Как работают мультирумные акустические системы
11.04.2017 Басы для морских глубин и дальних походов
16.01.2017 «Электроакустическая техника» восстанавливает оборудование с помощью PPAP-технологии
29.08.2016 Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов
17.06.2016 Подводная музыка JBL Charge
10.05.2016 «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры
09.04.2014 В России начались продажи акустической системы Microlab Solo 9C
25.03.2014 Представлены новые беспроводные акустические системы Philips
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN
17.05.2013 Creative представляет новые акустические системы
12.04.2013 Creative T3150 - акустическая система 2.1 без проводов
06.07.2012 Акустический пинцет перемещает живые клетки
04.07.2012 Harman Kardon Sound Sticks III: новая прозрачная акустическая система
08.06.2012 JBL Loft: новая акустическая система начального уровня
30.01.2012 Портативная акустика MyVibe: обзор четырех лучших моделей
03.11.2011 С этим датчиком беспилотники уничтожат пехоту как класс
03.10.2011 Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End
05.09.2011 Philips анонсировала новые беспроводные акустические системы Fidelio с технологией AirPlay
31.05.2011 Обзор медиасистемы Pioneer XW-NAV1: превращаем iPhone в медиацентр
11.05.2011 Новая акустическая система Philips подарит новую жизнь музыке с iPod, iPad и iPhone
19.02.2011 Беспроводное управление акустической системой
25.10.2010 Акустический диод пропускает звук только в одну сторону
15.09.2010 Creative ZiiSound D5: беспроводная акустика для iPhone, iPod и любого плеера
19.07.2010 Wisdom Audio и BG Radia представили новые планарные акустические системы
25.01.2010 Настольные акустические системы от Jetbalance
20.05.2008 Logitech Pure-Fi Mobile: беспроводная акустическая система
29.02.2008 Спутник AEHF прошел акустические испытания
20.02.2008 Satel выпустил новые оптические и акустические оповещатели
18.12.2007 Koss представляет наушники для диджеев и аудиофилов
14.12.2007 Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука
31.10.2007 Philips представляет акустические системы для Nokia и iPod
23.10.2007 Нефтяные терминалы будут охранять с помощью звука
10.10.2007 Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества
04.10.2007 Из какого материала должна быть акустическая система
19.09.2007 Строим систему: превосходство стерео

Публикаций - 1773, упоминаний - 2249

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9774 202
Sony 6487 165
Apple Inc 11274 154
Intel Corporation 11701 130
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6317 114
LG Electronics 3544 112
Nvidia Corp 3228 104
Philips 2054 96
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 88
Microsoft Corporation 23603 86
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 81
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2427 77
Samsung - Harman - JBL 199 71
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 70
Toshiba Corporation 2890 59
ДОК 772 58
HP Inc. 5568 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5605 55
Lenovo Group 2180 55
Google LLC 11011 53
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 48
BBK Electronics Corp 282 48
4A Games 746 47
Creative Technology 261 45
Pioneer Corporation 421 45
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 561 44
Xoro Eectronics 80 41
Huawei 3537 40
AMD - Advanced Micro Devices 3887 38
Sharp Corporation 1042 34
Logitech 409 32
Lenovo Motorola 3505 30
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 29
Twitter 2722 29
HTC Corporation 1493 28
Meta Platforms - Facebook 4347 26
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 26
JVC Kenwood 412 26
Hitachi - Хитачи 1456 23
MAS Elektronik AG 190 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 49
Россети Ленэнерго 2363 38
Yamaha - Ямаха 102 25
Эра HD - Эра ХД 54 24
Лента - Сеть розничной торговли 1726 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 669 16
Композит 84 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5910 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 12
Совкомбанк Совесть 268 12
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 10
Carl Zeiss 299 10
Связной ГК 1342 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 10
Резонанс НПП 347 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 9
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 8
Геометрия НПО 127 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 7
РЖД - Российские железные дороги 1640 6
Белый Ветер 353 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 389 6
Boeing 988 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 5
BMW Group 414 5
Евросеть 1401 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 914 5
Градиент 82 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 5
Lockheed Martin 751 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 5
LEGO 221 4
ВсеИнструменты.ру 229 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18227 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10471 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2845 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 396 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 5
Президент Российской Федерации 3754 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1887 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9268 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 4
МВД РФ Управление К 118 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2933 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1679 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 878 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2370 2
Правительство Москвы 2011 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 358 2
Администрация Президента РФ 984 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 118 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 124 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 103
4CIO 713 47
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 20
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Российская Ассоциация Телемедицины 18 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39632 622
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 515
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 469
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 463
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17437 441
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19337 418
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5552 406
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 395
Наушники - Headphones 3550 384
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1952 363
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 359
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 357
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8739 357
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 343
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3521 339
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79698 327
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 323
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21572 318
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 305
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13311 302
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12671 296
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3877 295
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 279
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17648 276
Контрастность 2671 273
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 251
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15154 244
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9473 244
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8501 241
Микрофон - Microphone 2171 240
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22160 236
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9881 233
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5459 228
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11355 224
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9159 208
Аналоговые технологии 2669 201
Домашний кинотеатр - Home cinema 927 198
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1658 189
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22439 186
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 166
Google Android 12675 166
Microsoft Windows 14535 110
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 102
Microsoft Windows 2000 12722 96
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 88
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 85
Apple iPod 1531 80
Apple iPhone 6 6211 67
Apple iOS 6879 63
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1231 59
Apple iPad 3750 57
Intel Core - Семейство процессоров 1758 55
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 49
Google YouTube - Видеохостинг 2449 49
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 47
Google Play - Google Store - Android Market 2967 44
Microsoft Skype 1982 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 40
Samsung SVR-диктофон 447 37
Dolby Pro Logic 95 37
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 35
Linux OS 8347 33
VMware vCloud Director - VMware vCD 234 33
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 33
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 33
Nvidia GeForce GTX 475 32
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 31
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 31
Intel Core i - Cерия процессоров 472 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 29
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 29
Sony Bravia 247 29
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 213 28
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 28
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 738 28
Apple Mac - Apple Macintosh 2878 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 26
Apple iTunes Store 1063 26
Acer Aspire - серия ноутбуков 308 26
Microsoft Windows XP 2366 26
Наумов Максим 97 58
Ширшов Павел 76 30
Ксенин Алекс 311 26
Беляева Татьяна 24 18
Сергеев Иван 74 15
Бровкин Дмитрий 56 12
Речменский Игорь 20 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
Малафеев Андрей 51 8
Овсянников Денис 23 7
Набоков Сергей 28 6
Хитров Михаил 25 5
Елбаев Владимир 6 5
Лаптева Марина 115 5
Никитин Николай 20 4
Беляев Дмитрий 25 4
Князева Мария 15 4
Levinson Mark - Левинсон Марк 6 4
Артамонова Анна 183 4
Любимов Алексей 27 3
Халутин Андрей 4 3
Гутман Виктор 17 3
Виноградов Андрей 6 3
Захаров Андрей 37 3
Урусов Александр 17 3
Клинаичев Андрей 33 3
Борушевский Денис 37 3
Филиппов Денис 26 3
Степанова Ирина 14 3
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 2
Петров Михаил 127 2
Москалева Татьяна 73 2
Юсупов Ренат 114 2
Притула Павел 33 2
Ерофеева Мария 31 2
Римский Александр 5 2
Путин Владимир 2759 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Симонов Игорь 100 2
Чебатко Алексей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 124207 740
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50367 225
Европа 21383 143
Япония 12997 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39669 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15220 103
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 95
Солнце - звезда Солнечной системы 4917 72
Южная Корея - Республика 6308 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13239 65
Германия - Федеративная Республика 12121 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 50
Земля - планета Солнечной системы 9819 39
Азия - Азиатский регион 5003 39
Италия - Итальянская Республика 4237 33
Франция - Французская Республика 7102 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15250 28
Финляндия - Финляндская Республика 3481 24
Канада 4717 22
Португалия - Порту 623 22
Швеция - Королевство 3499 19
Китай - Тайвань 3775 18
Нидерланды 3325 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2639 16
Солнечная система - Solar system 2456 16
США - Калифорния 4676 16
Испания - Королевство 3613 14
Дания - Королевство 1165 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2391 13
Беларусь - Белоруссия 4350 12
Африка - Африканский регион 3285 12
Европа Восточная 3004 11
Германия - Берлин 702 11
Казахстан - Республика 4882 11
США - Нью-Йорк 2890 11
Сингапур - Республика 1775 11
Ближний Восток 2663 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 11
Украина 7309 10
Америка Южная 719 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4320 195
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2289 163
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10028 130
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20793 128
Ergonomics - Эргономика 1500 114
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24295 99
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15255 84
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 80
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4880 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42251 66
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3849 61
Английский язык 6196 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42447 52
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 49
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4235 48
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 46
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4598 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 41
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5288 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5030 32
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8359 32
Статистика - Statistics - статистические данные 1610 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4041 31
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9468 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3946 31
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3067 30
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1128 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6162 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3436 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7860 29
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1887 25
Металлы - Серебро - Silver 688 22
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1421 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10904 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2607 21
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 926 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1771 20
CNews - ZOOM.CNews 1758 135
New Scientist 1447 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 9
Thomson Reuters - Рейтер 5780 8
91Mobiles 1709 8
Nature 795 7
The Verge - Издание 506 5
Phys.org 973 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 4
Чудо техники 60 4
Wired - Издание 225 4
MacWorld 136 3
PC Magazine - PCMag 79 3
Inquirer 463 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 3
Bloomberg 1120 3
Space War 75 3
ЕМГ - Европа Плюс 15 2
Euronews - телеканал 46 2
SlashGear 134 2
Allprojectors.ru 54 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
LiveScience 153 2
PhysicsWeb 180 2
EurekAlert 270 2
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 20 2
Pocket-Lint 71 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
Maeil Business Newspaper 79 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
Wikipedia - Википедия 442 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 806 2
MacRumors 131 2
DxOMark - Издание 36 2
FT - Financial Times 1173 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1271 2
Reddit 257 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7498 41
PCMark 106 16
IDC - International Data Corporation 4855 8
Strategy Analytics 283 4
NPD DisplaySearch 282 4
Gartner - Гартнер 3484 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2184 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
CNews Инновация года - награда 72 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
ABI Research 233 1
CNews Мишень 160 1
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CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
IHS iSuppli 397 1
NPD Group 140 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 64 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 19
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 585 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 252 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 2
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
Университет Северной Австралии 1 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 4 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
DPG - Deutsche Gesellschaft Physikalische - Немецкое физическое общество - Немецкое общество физиков 1 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 5 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 7 1
ИРПА имени А.С. Попова - Институт радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попова 2 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11717 44
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 19
День молодёжи - 27 июня 694 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2096 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 6
CeBIT 461 6
Red Dot Design Award 54 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 3
Фотофорум 48 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 2
InAVation Awards 6 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
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PC Expo 36 1
MacWorld Expo 35 1
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Lenovo Tech World 4 1
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МТС Телеком Идея 52 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 223 1
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CNews AWARDS - награда 413 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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