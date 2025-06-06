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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
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Технологии 3459
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Мероприятия 855

University of Mississippi Университет Миссисипи Миссисипский университет


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
26.09.2012 Черные дыры показали ученым границы массы фотонов 1
03.11.2005 Скорость света в вакууме перестала быть рекордом 1
03.11.2005 Скорость света в вакууме перестала быть рекордом 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

University of Mississippi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1825 1
Samsung Electronics 10386 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1925 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 501 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2079 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 503 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5042 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
США - Миссисипи 64 2
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Португалия - Португальская Республика 928 1
Япония 13375 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
Физика - Physics - область естествознания 2696 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 1
PhysicsWeb 180 2
Physical Review Letters 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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