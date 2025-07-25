Получите все материалы CNews по ключевому слову
Степанова Ирина
УПОМИНАНИЯ
Степанова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сулаев Роман 6 3
|Иодковский Станислав 96 3
|Одинцов Дмитрий 116 2
|Попов Борис 24 2
|Жестев Леонид 2 2
|Кардашин Никита 21 2
|Королев Илья 16 2
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Морнев Роман 6 1
|Павлов Александр 93 1
|Сурова Надежда 6 1
|Имаева Гузелия 6 1
|Овчинников Василий 17 1
|Шапиро Яков 13 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 1
|Теплицкий Дмитрий 74 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Логушев Вячеслав 5 1
|Зограбян Арман 4 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Страх Александр 44 1
|Любимов Алексей 32 1
|Лило Кирилл 2 1
|Забралова Ольга 1 1
|Галуева Юлия 1 1
|Исхизова Александра 89 1
|Wired - Издание 238 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.