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Степанова Ирина


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом 1
02.07.2024 «Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске 1
27.02.2024 Развалился совместный проект «1С» и «Галактики» 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
Рынок видеоконференцсвязи 2021 1
10.02.2022 Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома 1
20.12.2021 Ирина Степанова -

Развитие ВКС-решений идет в сторону улучшения пользовательского опыта

 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 1
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 1
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
25.12.2020 Что делать, если обычного ноутбука не хватает для дистанционных коммуникаций 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Новые эффективные решения для удаленной работы» состоится 9 декабря 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
08.04.2019 Мир меняется, Logitech меняется вместе с ним 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки 1
12.04.2012 В России открыта первая комната Public TelePresence 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Степанова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Logitech 422 10
Microsoft Corporation 24967 5
Cisco Systems 5173 4
TrueConf - ТруКонф 412 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 3
Google LLC 12026 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 101 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 271 3
ХайТэк - Hi-Tech 212 3
Галактика - Корпорация 1485 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 2
8603 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1190 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
Poly - Plantronics 139 2
1С-Галактика 3 2
Yandex - Яндекс 7928 2
Huawei 4063 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 2
BlueJeans 10 2
Ланит Интеграция 196 2
Bending Spoons - Meetup 2 2
Naumen - Наумен 657 2
ХайТэк Интеграция 23 2
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 2
Ростелеком 10052 2
SAP SE 5356 1
Acer Group - Acer Inc 2592 1
X-Com - Икс ком 152 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Softline - Софтлайн 3052 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
Apple Inc 12340 1
Telegram Group 2314 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Антарес 33 1
Телефонные Системы 40 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Газпром ПАО 1377 2
Роснефть НК - нефтяная компания 520 2
Транснефть 316 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1232 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Амулекс - Amulex 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8513 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 5
Микрофон - Microphone 2624 5
Аксессуары 4011 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1647 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10176 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8346 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14721 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1522 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2279 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7788 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5500 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7565 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16469 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5727 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1064 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2171 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1932 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3605 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1011 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1479 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5653 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 2
Microsoft Teams - MS Teams 589 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 4
Logitech Meetup 7 2
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 2
Logitech Swytch 6 2
Logitech Rally System 10 2
Logitech Sync 10 2
Logitech Logi Tune 6 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2357 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 175 1
HPE Synergy 59 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3007 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
Microsoft Cortana 174 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1158 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Microsoft Skype for Business 181 1
Google Meet 53 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 230 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Logitech Rightlight 6 1
LifeSize Cloud 4 1
Logitech RightSound 7 1
Logitech RightSight 7 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
Baidu 286 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
SAS ModelOps 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Logitech Zone Wired Earbuds 3 1
Logitech Unifying 10 1
Logitech Tap 4 1
Logitech RightSense 3 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
Сулаев Роман 6 3
Иодковский Станислав 96 3
Одинцов Дмитрий 116 2
Попов Борис 24 2
Жестев Леонид 2 2
Кардашин Никита 21 2
Королев Илья 16 2
Кравченко Дмитрий 42 1
Морнев Роман 6 1
Павлов Александр 93 1
Сурова Надежда 6 1
Имаева Гузелия 6 1
Овчинников Василий 17 1
Шапиро Яков 13 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 1
Теплицкий Дмитрий 74 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Логушев Вячеслав 5 1
Зограбян Арман 4 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Страх Александр 44 1
Любимов Алексей 32 1
Лило Кирилл 2 1
Забралова Ольга 1 1
Галуева Юлия 1 1
Исхизова Александра 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 4
Казахстан - Республика 5697 4
Беларусь - Белоруссия 5904 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
Европа Восточная 3111 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3141 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1638 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1195 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
Америка - Американский регион 2180 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3091 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 109 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1636 1
Россия - УФО - Челябинская область 1318 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1571 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19571 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2198 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6020 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5084 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10322 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Энергетика - Energy - Energetically 5326 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1289 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6144 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3467 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1129 1
Visionary - Визионер - Визионерство 120 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1205 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9240 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Wired - Издание 238 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 6
IDC - International Data Corporation 4925 5
Gartner - Гартнер 3583 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3372 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Tractica 7 1
Synergy Research Group 44 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
Markets&Markets Research 113 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 69 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 740 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1027 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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