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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Борис

СОБЫТИЯ


25.10.2024 ГАС «Правосудие» покупает китайскую видеоконференцсвязь на четверть миллиарда. Российских разработчиков отсекли от участия в конкурсе 1
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
10.10.2023 Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1
21.06.2023 Отечественное ПО и китайское «железо»: российские игроки рынка ВКС стремительно растут 1
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 2
27.04.2023 Сеть «Магнит аптека» интегрировалась со «Здравсити» 1
28.10.2022 Zoom начал отключать российские вузы, невзирая на оплаченную подписку 1
29.07.2022 На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения 1
29.07.2022 Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок 2
06.07.2022 Oracle увольняет всех сотрудников подразделения в России 1
14.06.2022 Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа» 1
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 2
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 1
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1
30.11.2016 Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo 1
28.10.2015 Pexip назначил главу представительства в России и СНГ 2
01.06.2011 На пятый IT&Security Forum в Казани соберутся более 300 участников 1
14.03.2006 Видеосвязь в России становится массовой 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

Попов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 20
Cisco Systems 5372 15
TrueConf - ТруКонф 454 12
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 12
LifeSize 52 8
Microsoft Corporation 25775 8
Huawei 4677 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
Yealink Network Technology 85 6
Poly - Plantronics 144 6
Сател 186 6
Sony 6739 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Pexip 16 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Logitech 437 4
Cisco Systems - Tandberg 164 3
Ростелеком 10948 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 2
Т1 Иннотех 213 2
Yandex - Яндекс 9216 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 2
Ланит Интеграция 219 2
Google LLC 12690 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Philax - Филакс 12 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Фонд электронной демократии 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Магнит Аптека 21 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 7
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 9
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Yealink UVC Desktop 9 2
FreePik 1841 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
TrueConf Online 30 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Протек - Здравсити 32 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Cisco Codian 27 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
МТС Линк - Vinteo Mobile - Vinteo SIP Client 6 1
МТС Линк - Vinteo Desktop 10 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple macOS 2419 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Иодковский Станислав 104 10
Одинцов Дмитрий 119 6
Романов Роман 52 3
Степанова Ирина 17 2
Сливко-Кольчик Елена 16 2
Афанасьев Денис 77 2
Серый Дмитрий 18 2
Сулаев Роман 6 2
Крючков Максим 9 2
Жестев Леонид 2 2
Артемов Сергей 18 2
Инюшев Дмитрий 2 2
Симис Борис 17 1
Самойлов Роман 15 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Мамыкин Владимир 44 1
Сабашный Вадим 6 1
Рожной Антон 6 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Зыляев Николай 10 1
Сокорнов Николай 18 1
Котик Сергей 7 1
Калякин Павел 79 1
Карпов Роман 80 1
Крят Юрий 2 1
Поповстоял Борис 1 1
Байкалов Олег 2 1
Дергачева Светлана 63 1
Быкова Виктория 1 1
Серов Кирилл 11 1
Чернов Федор 35 1
Долгушин Артемий 2 1
Козина Татьяна 1 1
Соломенцев Александр 3 1
Потехин Павел 16 1
Варнавский Сергей 2 1
Минаков Сергей 1 1
Нуртдинов Айрат 1 1
Семенкин Максим 9 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Казахстан - Республика 6048 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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