Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 29
Попов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 104 10
|Одинцов Дмитрий 119 6
|Романов Роман 52 3
|Степанова Ирина 17 2
|Сливко-Кольчик Елена 16 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Серый Дмитрий 18 2
|Сулаев Роман 6 2
|Крючков Максим 9 2
|Жестев Леонид 2 2
|Артемов Сергей 18 2
|Инюшев Дмитрий 2 2
|Симис Борис 17 1
|Самойлов Роман 15 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Рожной Антон 6 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Зыляев Николай 10 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Котик Сергей 7 1
|Калякин Павел 79 1
|Карпов Роман 80 1
|Крят Юрий 2 1
|Поповстоял Борис 1 1
|Байкалов Олег 2 1
|Дергачева Светлана 63 1
|Быкова Виктория 1 1
|Серов Кирилл 11 1
|Чернов Федор 35 1
|Долгушин Артемий 2 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 3 1
|Потехин Павел 16 1
|Варнавский Сергей 2 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Семенкин Максим 9 1
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
|Мобильные системы 118 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
|ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.