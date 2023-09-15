Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo

Системный интегратор Open Vision совместно с компанией Neutronix, генеральным дистрибьютором Vinteo, реализовали проект по внедрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области».

Система продемонстрировала соответствие всем требованиям к качеству видеосвязи и совместимости с существующей ВКС-инфраструктурой ведомства, а также прошла проверку типовыми и индивидуальными сценариями работы правительства Мурманской области. Проект реализовывался с августа 2021 г. по май 2023 г. В дальнейших планах ЦИТ – расширенное развертывание системы до 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

В 2021 г. у заказчика возникла необходимость обновления устаревших решений зарубежных вендоров в области видеоконференцсвязи. Политика импортозамещения и риски, связанные с зарубежными сервисными моделями, стали ключевыми факторами для поиска системы ВКС российского производства.

На этапе подбора производителя ЦИТ Мурманской области выдвинул ряд требований, которым новая система должна соответствовать. Основные требования — соответствие решения различным сценариям использования, включая рабочие совещания, а также мероприятия, которые проходят в несколько этапов, с открытой трансляцией в интернет и последующим переходом в закрытый режим, а также совместимость с существующим оборудованием и серверами, как внутри организации, так и у внешних контрагентов. Кроме этого, ведомству нужна была простая и удобная в использовании система, которая не уступает по качеству передачи картинки и звука зарубежным решениям.

На основании этих требований системный интегратор Open Vision предложил российское решение видеоконференцсвязи Vinteo.

Особенность разработок Vinteo — максимальная, более 95% случаев, совместимость с аппаратными терминалами и MCU других известных на рынке производителей ВКС-решений. Это позволяет бесшовно внедрять Vinteo в существующую инфраструктуру ведомств как отечественное ядро системы видеосвязи, на базе которого в дальнейшем можно масштабировать сети видеокоммуникаций под любые задачи и сценарии, а также беспрепятственно работать с внешними абонентами из других организаций, использующими разные ВКС-платформы.

Перед полным внедрением системы в инфраструктуру заказчика было проведено тестирование для апробации решения. «Мы предоставили программу и методику испытаний (ПМИ), основанные на потребностях заказчика, — сказал Максим Мельников, ведущий менеджер по продажам компании Open Vision. — Обычно при тестировании предлагаются внешние серверы «в облаке» для знакомства с функционалом, но в этом случае решение было развернуто на серверных мощностях ЦИТ и тестировалось во внутреннем закрытом цифровом контуре».

После развертывания тестового стенда и убеждения в стабильности работы системы заказчик приступил к проверке внешних контрагентов. После проведенных тестов заказчик убедился, что уровень совместимости достаточно высок, а это одно из основных требований к видеоконференцсвязи.

«Нам было важно определить, насколько система Vinteo соответствует сценариям использования, которые происходят в работе организации. У нас часто возникают вопросы, связанные с подключением абонентов из других структур по межведомственному взаимодействию, — отметила Виктория Быкова, начальник отдела обеспечения деятельности ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». — Эту часть тестирования система успешно прошла, однако мы сформулировали дополнительные требования к продукту для его улучшения. Эти требования были обсуждены с разработчиками и впоследствии реализованы».

Спустя месяц тестирования заказчик принял решение о полноценном внедрении системы видеоконференцсвязи Vinteo.

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«У нас не было специфических требований к информационной безопасности. Система имеет стандартный функционал, а для дополнительной защиты в рамках проекта было обеспечено межсетевое экранирование и выделение для сервера изолированной подсети. Для повышения защищенности мы запросили реализацию передачи событий в SIEM-систему», — сказала Виктория Быкова.

В итоге миграция на отечественное решение Vinteo была успешно выполнена.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации решения заказчиком было принято решение о масштабировании системы и увеличении числа лицензий. Обратная связь по реальной работе решения оперативно передавалась компании Vinteo и помогла сделать продукт более качественным. Также ЦИТ запланировал развертывание системы в расширенном варианте до 2026 г.

«Сочетание технологически зрелого ВКС-решения Vinteo, дополненного возможностью его кастомизации под запросы заказчика на основании индивидуального технического задания, с практическим опытом реализации крупнейших проектов нашим партнером и дистрибьютором, полностью решает задачи государственных органов по переходу на российское ПО и достижению технологического суверенитета в части видеосвязи в кратчайшие сроки», — сказал Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.

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Российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence). Решения Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP, обеспечивают максимальную совместимость с классическими продуктами ВКС иностранных производителей (Cisco, Poly , Lifesize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др.).

Vinteo реализовала более 200 проектов и провела свыше 3 млн видеоконференций. Компания входит в состав АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт».

Системный интегратор Open Vision работает на рынке ИТ-услуг с 2009 г. и занимается проектированием, поставкой, внедрением и поддержкой серверных, мультимедийных, ИБ и сетевых решений, а также разработкой собственных решений в сфере телемедицины.