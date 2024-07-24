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Neutronix Нейтроникс

Neutronix - Нейтроникс

Neutronix — генеральный дистрибьютор Vinteo и интегратор решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 1 000 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 1 000 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 2
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Neutronix и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 123 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Ростелеком 10926 2
Cisco Systems 5370 2
Microsoft Corporation 25755 2
Telegram Group 2927 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 2
Poly - Plantronics 144 2
Open Vision - Опен Вижн 9 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
SAP SE 5597 1
Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
Yandex - Яндекс 9180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 1
Huawei 4659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 642 1
Softline - Софтлайн 3730 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3044 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1962 1
Комплит - Complete 113 1
Yealink Network Technology 85 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Sony 6733 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 549 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
TrueConf - ТруКонф 451 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
Salesforce 497 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 416 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Северсталь ПАО - Severstal 628 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
ПСБ - Промсвязьбанк 959 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ак Барс Банк 283 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 1
Судебная власть - Judicial power 2490 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9241 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33402 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34812 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10175 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9309 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7669 4
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5170 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7848 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8686 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6991 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12818 3
Оповещение и уведомление - Notification 5891 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1273 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1597 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17965 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2963 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13588 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2867 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 388 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4258 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 2
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 5
Microsoft Teams - MS Teams 668 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 316 3
МТС Линк - Vinteo Mobile - Vinteo SIP Client 6 2
МТС Линк - Vinteo Desktop 10 2
Linux OS 11507 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Много приложений - RuStore - Рустор 623 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
МТС Линк - Vinteo Screencast 1 1
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 1
МТС Exolve 150 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 157 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Google Android 15223 1
Apple iOS 8566 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3545 1
Apple macOS 2412 1
Microsoft Windows 16864 1
Apple - App Store 3104 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1585 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 339 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 772 1
Huawei AppGallery 353 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 1
Apple Face ID 256 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 197 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Иванов Григорий 4 3
Волкова Ирина 6 1
Горбачев Иван 15 1
Абраменко Тимофей 22 1
Быкова Виктория 1 1
Гордеев Михаил 8 1
Пенетова Татьяна 17 1
Нурутдинов Султан 20 1
Ратиев Сергей 28 1
Кабанов Владимир 178 1
Попов Сергей 166 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Овчаренко Юрий 41 1
Халяпин Сергей 96 1
Колескин Тимур 13 1
Романов Роман 51 1
Суворов Александр 21 1
Яресько Александр 19 1
Леонтович Алексей 33 1
Лямин Алексей 14 1
Мельников Максим 39 1
Ясаков Михаил 7 1
Кабаков Ярослав 66 1
Меркулов Сергей 48 1
Попов Борис 25 1
Самойлова Елена 10 1
Иодковский Станислав 104 1
Самойлов Роман 15 1
Серый Дмитрий 18 1
Врацкий Андрей 175 1
Силкина Елена 15 1
Солодарь Мария 2 1
Лапунов Алексей 1 1
Шикинов Александр 28 1
Тутаев Михаил 57 1
Алябьева Надежда 6 1
Михайлова Марина 8 1
Верещагин Владимир 7 1
Забава Артем 4 1
Богатова Галина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 1
Земля - планета Солнечной системы 10855 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 1
Россия - СФО - Новосибирск 4864 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1794 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 781 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 465 1
Уран - планета Солнечной системы 549 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3835 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2529 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2387 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1662 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3568 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2706 1
Аудит - аудиторский услуги 1259 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11282 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8474 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 94 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1394 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 175 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4504 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3952 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1160 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1472 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3972 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 1
VAD - Value Added Distribution 139 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2381 1
Gartner - Гартнер 3656 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 182 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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