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Neutronix Нейтроникс
Neutronix — генеральный дистрибьютор Vinteo и интегратор решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 1 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Neutronix и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Григорий 4 3
|Волкова Ирина 6 1
|Горбачев Иван 15 1
|Абраменко Тимофей 22 1
|Быкова Виктория 1 1
|Гордеев Михаил 8 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Нурутдинов Султан 20 1
|Ратиев Сергей 28 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Попов Сергей 166 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Овчаренко Юрий 41 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Колескин Тимур 13 1
|Романов Роман 51 1
|Суворов Александр 21 1
|Яресько Александр 19 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Лямин Алексей 14 1
|Мельников Максим 39 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Попов Борис 25 1
|Самойлова Елена 10 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Самойлов Роман 15 1
|Серый Дмитрий 18 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Силкина Елена 15 1
|Солодарь Мария 2 1
|Лапунов Алексей 1 1
|Шикинов Александр 28 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Михайлова Марина 8 1
|Верещагин Владимир 7 1
|Забава Артем 4 1
|Богатова Галина 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.