Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Линк Vinteo Desktop
VINTEO Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций VINTEO (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Программный клиент поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264,VP8 и AV1, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на 5 языках.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|17.12.2025
|Подтверждена совместимость ВКС-приложения Vinteo Desktop с операционными системами «Альт» 3
|13.08.2024
|ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 2
|21.05.2024
|Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
|07.05.2024
|Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
|22.06.2023
|Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями 1
|02.08.2022
|Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 2
|10.06.2022
|Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 2
|05.03.2022
|Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
|07.07.2021
|Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Серый Дмитрий 18 5
|Самойлов Роман 13 2
|Кадомский Вячеслав 78 1
|Стыценко Артем 18 1
|Рустамов Рустам 517 1
|Попов Борис 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157147 8
|Беларусь - Белоруссия 6038 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.