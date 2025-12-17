Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

МТС Линк Vinteo Desktop


VINTEO Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций VINTEO (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Программный клиент поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264,VP8 и AV1, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на 5 языках.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 Подтверждена совместимость ВКС-приложения Vinteo Desktop с операционными системами «Альт» 3
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 2
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
22.06.2023 Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 2
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 2
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 109 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 3
Neutronix - Нейтроникс 8 2
Cisco Systems 5224 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Poly - Plantronics 140 2
LifeSize 51 2
Applite - Атлант ГК 28 1
Huawei 4225 1
Ред Софт - Red Soft 1005 1
Yealink Network Technology 75 1
Sony 6635 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 503 1
Softline - Софтлайн 3275 1
Крок - Croc 1815 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 1
IPmatika - АйПиМатика 26 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
Nvidia Corp 3737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ФРИИ Акселератор 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 6
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 5
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 227 5
DuoVideo 5 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
Микрофон - Microphone 2707 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1294 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Web-client - Веб-клиент 231 2
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 33 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 609 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 146 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 26 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1006 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 33 8
Linux OS 10924 6
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 4
Google Android 14710 3
Apple iOS 8258 3
Microsoft Windows 16345 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 2
Apple - App Store 3010 2
Apple macOS 2255 2
VK RuStore - Рустор 512 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1315 2
Huawei AppGallery 321 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 14 1
МТС Линк - Vinteo SIP Client 1 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 272 1
МТС Линк - Vinteo Screencast 1 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 1
Docker - Платформа распределённых приложений 440 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 120 1
Серый Дмитрий 18 5
Самойлов Роман 13 2
Кадомский Вячеслав 78 1
Стыценко Артем 18 1
Рустамов Рустам 517 1
Попов Борис 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 8
Беларусь - Белоруссия 6038 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3142 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще