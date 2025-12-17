VINTEO Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций VINTEO (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Программный клиент поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264,VP8 и AV1, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на 5 языках.