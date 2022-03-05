Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России

В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцсвязи, на свою систему ВКС.

Vinteo более 10 лет создает продукты профессиональной видеоконференцсвязи класса telepresence и обеспечивает заказчикам бесшовный переход на них с иностранных решений (Polycom, Cisco, Avaya и др.), без замены имеющегося оборудования и с соблюдением всех требований российского законодательства по импортозамещению.

Что ждет российских пользователей импортных ВКС

4 марта 2022 г. американские компании Cisco Systems и Poly (Polycom) заявили о приостановке деятельности в России и Белоруссии.

Впервые ввод санкций со стороны зарубежных ИТ-корпораций способен привести к отзыву лицензий, ключей, опций и недоступности технической поддержки для конечных пользователей. В некоторых случаях это может критически сказаться на функционировании и целостности российских сетей связи, вплоть до полной приостановки работы оборудования иностранных вендоров на территории России и СНГ.

Бесплатные «пилоты»

В сегменте видеоконференцсвязи прямой альтернативой продуктам Cisco и Poly (Polycom) являются разработки российской компании Vinteo. Они давно и успешно зарекомендовали себя как в задачах по расширения сетей ВКС государственных структур и крупных корпоративных заказчиков, так и в случае прямой замены иностранного оборудования в российских сетях видеосвязи. Решения Vinteo, как Cisco и Poly, относятся к сложному технологическому классу telepresence и работают на базе международных стандартов ITU-T.

Разработчик заявил Cnews, что готов поддержать любых отечественных заказчиков, оставшихся без иностранной видеосвязи, и предлагает бесплатные пилотные проекты для оперативного перевода компаний и ведомств на систему ВКС Vinteo. С каждой обратившейся организацией специалисты Vinteo индивидуально обсудят задачи, стоящие перед ВКС-решением, определят нужное количество лицензий и расширенный срок пилотного проекта.

«Если раньше работоспособности уже установленных в организациях иностранных продуктов ВКС ничего не угрожало, то сейчас российские корпоративные пользователи столкнулись с реальной проблемой полной потери необходимых сервисов, и нужно быстро и эффективно переходить на российское решение. Развертывание в сетях видеосвязи программного сервера ВКС Vinteo займет несколько часов, а на выходе заказчик получит многофункциональное решение ВКС, поддержку производителя на русском языке и гарантированную защиту от внешнего воздействия на инфраструктуру видеосвязи, вне зависимости от политической обстановки в мире», – сказал заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый.

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца Безопасность

О разработках Vinteo

Внедрение продуктов Vinteo целесообразно везде, где требуется организация одновременной работы системы ВКС на 100 и более вызовов, при этом абоненты находятся в разных географических точках, используют реальные каналы связи, подключаются с нескольких типов устройств (видеотерминалов, ПК, личных гаджетов), а также уже существует сеть специализированных устройств видеосвязи различных зарубежных производителей.

В первую очередь, решения компании будут интересны B2B-заказчикам – крупному бизнесу и ведомствам с территориально распределенной инфраструктурой и масштабными задачами в области ВКС.

Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер MCU на базе на ОС Linux различных версий (в том числе Astra Linux), программный клиент Vinteo Desktop, мобильное приложение Vinteo Mobile для iOS и Android, аппаратные терминалы. Все решения Vinteo неоднократно протестированы на совместимость с оборудованием систем видеоконференцсвязи крупнейших производителей (Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др.) – протокольная и функциональная совместимость обеспечивается в более чем 95% случаев, в том числе с устаревшими устройствами.

Игорь Бутенко, банк «Санкт-Петербург»: Мы сделали ставку на умный офферинг ИТ в банках

Разработки компании входят в реестр Российского ПО (приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 165 от 18.04.2016 г. и № 4 от 10.01.2020 г.) и оптимальны для задач импортозамещения.

Мнение эксперта о рынке ВКС в России

«К сегодняшней ситуации российский рынок видеокоммуникаций подошел с реализованным импортозамещением в части ПО. У Vinteo есть решения разных технологических классов, «закрывающие» потребности заказчиков как в профессиональных системах ВКС, так и в упрощенных продуктах веб-конференций. Отмечу, что с момента своего создания в начале 2000-х годов, сегмент инфраструктурного оборудования для систем ВКС в России был представлен исключительно западными вендорами, их продукты внедрялись повсеместно. И если переход на отечественные решения ВКС крупных корпораций и заказчиков из госсектора начался в 2016 г., за счет программы импортозамещения и возросшего спроса на решения ВКС после начала пандемии, то средние и малые компании в основном продолжали использовать оборудование западных вендоров. И вот сейчас пришло время заказчиков, которые ранее были вне санкций западных государств – это нефтегазовый сектор, банки, коммерческие компании», – сказал Cnews директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов.