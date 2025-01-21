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Серый Дмитрий



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи 1
18.09.2024 Самозванцам здесь не место. В России появится система подтверждения навыков ИТ-специалистов. Пока добровольная 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы 1
17.05.2023 В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ 1
09.11.2022 Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям 1
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал 1
17.08.2022 Российский разработчик выложил ПО для видеоконференций в бесплатный бизнес-доступ 1
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 1
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Серый Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 5
Cisco Systems 5114 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
LifeSize 51 3
Poly - Plantronics 136 3
Huawei 3934 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Microsoft Corporation 24628 2
Yealink Network Technology 66 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
SAP SE 5279 1
Sony 6544 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 5 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Фогстрим - Fogstream 3 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Крок - Croc 1777 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 6
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 6
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 165 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 3
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 3
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Микрофон - Microphone 2501 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 2
DuoVideo 4 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 1
GSLB - Global Server Load Balancing - глобальная балансировка нагрузки серверов 101 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2234 1
Linux OS 9940 7
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 7
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 3
Microsoft Windows 15659 3
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
Microsoft Office 3736 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK RuStore - Рустор 328 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Linux - Debian GNU 464 1
Huawei AppGallery 280 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Microsoft Office 365 941 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
VideoMost Free 4 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Pixabay 129 1
StatCounter 396 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 28 1
Linux Mint 26 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Самойлов Роман 10 3
Попов Борис 24 2
Шадаев Максут 1009 2
Панченко Иван 138 2
Рустамов Рустам 412 1
Иодковский Станислав 81 1
Мишустин Михаил 676 1
Сиволобов Александр 18 1
Володкович Вячеслав 97 1
Рензяев Константин 62 1
Кичко Дмитрий 64 1
Шульга Дмитрий 11 1
Петрова Екатерина 20 1
Романов Алексей 48 1
Баланда Виталий 5 1
Васильева Анна 6 1
Калякин Павел 66 1
Мин Александра 9 1
Егоров Владислав 2 1
Кузнецов Сергей 154 1
Григоренко Дмитрий 75 1
Черный Александр 9 1
Ивченков Олег 17 1
Стыценко Артем 12 1
Смирнов Максим 44 1
Анохина Полина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 86 2
Казахстан - Республика 5527 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Украина 7609 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Индия - Bharat 5446 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Английский язык 6634 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Образование в России 2192 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Аренда 2416 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
Ведомости 998 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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