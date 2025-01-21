Серый Дмитрий
Серый Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Роман 10 3
|Попов Борис 24 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Панченко Иван 138 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Рензяев Константин 62 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Романов Алексей 48 1
|Баланда Виталий 5 1
|Васильева Анна 6 1
|Калякин Павел 66 1
|Мин Александра 9 1
|Егоров Владислав 2 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Григоренко Дмитрий 75 1
|Черный Александр 9 1
|Ивченков Олег 17 1
|Стыценко Артем 12 1
|Смирнов Максим 44 1
|Анохина Полина 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
|Ведомости 998 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166239.
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