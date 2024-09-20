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Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

Российский разработчик программного обеспечения и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в формате telepresence, предусматривающих высокие требования к работе аудиосистем – звук выводится в отдельную систему озвучивания или динамики. Микрофон создан на собственном производстве Vinteo на Юге России (город Майкоп) с использованием современного оборудования.

USB-микрофон Vinteo представляет собой комбинированное устройство, состоящее из настольного микрофона Vinteo VM001 и внешней звуковой карты Vinteo VSC001. Решение предназначено для индивидуального или группового участия в сеансах аудио- и видеосвязи, проводимых из кабинетов, переговорных комнат или конференц-залов. Для площадок большой вместимости устанавливается необходимое количество микрофонов, которые управляются централизованно.

Комплект Vinteo из микрофона и звуковой карты работает с любыми устройствами, поддерживающими USB Audio Device – это практически весь спектр современной цифровой вычислительной техники. Подключение микрофона осуществляется к терминалу ВКС или компьютеру (ПК) – через USB-кабель к устройству подключается звуковая карта из комплекта, к которой в разных вариантах уже подключены микрофоны. В случае замены микрофона или изменения схемы подключения, звуковая карта должна быть отключена от терминала ВКС или компьютера.

Один микрофон Vinteo обеспечивает захват звука 360° и рабочий диаметр до 3 метров с любым количеством человек в зоне охвата. Для эксплуатации на больших площадях применяется каскад из нескольких микрофонов – в звуковую карту подключается до 8 микрофонов без дополнительных устройств и питания, длина кабеля до самого дальнего микрофона достигает 100 метров. Через звуковую карту Vinteo VSC001 идёт управление всеми микрофонами переговорного пространства. Такой вариант подключения подходит для больших залов и крупных мероприятий, заменяя сложные и дорогостоящие конференц-системы.

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«Основной приоритет при создании микрофона Vinteo – возможность обеспечить гарантированно качественный звук в конференциях. Именно поэтому пока мы отказались от разработки популярной сейчас модели спикерфона – такой тип микрофона имеет сложную и дорогостоящую конструкцию, но при этом не может конкурировать по качеству выводимого звука с классическими акустическими системами. Для микрофона Vinteo стандарт USB был выбран как наиболее универсальный, обеспечивающий простоту и гибкость подключения. Схема с использованием своей собственной внешней звуковой карты, которая выполняет еще и функции управления режимами работы микрофонов, позволяет добиться необходимых параметров захвата звука независимо от качества имеющейся на конечном устройстве аудиоподсистемы», – сказал Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель компании Vinteo.

В форм-факторе микрофона соблюден баланс между компактностью, удобством использования и технологичностью изготовления комплектующих. Покрытие soft-touch позволяет не только добиться тактильно приятного ощущения и привлекательного внешнего вида, но и уменьшить пагубное влияние внешних вибраций на звуковой сенсор, расположенный на плате микрофона.

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Каждый микрофон Vinteo VM001 оснащен рефлектором, который выполняет функцию сенсорного переключателя режимов работы. Для переключения режима необходимо коснуться корпуса микрофона и удерживать давление в течение 1 секунды. Световой индикатор состояния сигнализирует о включении и отключении микрофона.

«Разработка микрофона длилась около года, в процессе возникали определенные сложности, связанные с амбициозностью проекта, получением требуемого качества звука и возможностью реализации выбранной электрической схемы. Мы многократно меняли электронные компоненты, пока не получили необходимое качество и возможность использовать их для серийного производства в существующих реалиях санкционных ограничений», – отметил Борис Джанджгава, инженер-программист компании Vinteo.

USB-микрофон Vinteo полностью совместим с программным обеспечением разработчика и имеет двустороннее управление – как со стороны ВКС-терминала, так и со стороны микрофона. В ближайшее время модельная линейка микрофонов будет расширена.

В комплект поставки USB-микрофона Vinteo входят настольный микрофон Vinteo VM001, внешняя звуковая карта Vinteo VSC001, кабель 1,5 м для подключения звуковой карты к USB-порту терминала ВКС или ПК, кабель 5 м для подключения микрофона к звуковой карте. Приобрести продукт можно у официальных дистрибьюторов и партнеров Vinteo.

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