Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

Российский разработчик программного обеспечения и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в формате telepresence, предусматривающих высокие требования к работе аудиосистем – звук выводится в отдельную систему озвучивания или динамики. Микрофон создан на собственном производстве Vinteo на Юге России (город Майкоп) с использованием современного оборудования.

USB-микрофон Vinteo представляет собой комбинированное устройство, состоящее из настольного микрофона Vinteo VM001 и внешней звуковой карты Vinteo VSC001. Решение предназначено для индивидуального или группового участия в сеансах аудио- и видеосвязи, проводимых из кабинетов, переговорных комнат или конференц-залов. Для площадок большой вместимости устанавливается необходимое количество микрофонов, которые управляются централизованно.

Комплект Vinteo из микрофона и звуковой карты работает с любыми устройствами, поддерживающими USB Audio Device – это практически весь спектр современной цифровой вычислительной техники. Подключение микрофона осуществляется к терминалу ВКС или компьютеру (ПК) – через USB-кабель к устройству подключается звуковая карта из комплекта, к которой в разных вариантах уже подключены микрофоны. В случае замены микрофона или изменения схемы подключения, звуковая карта должна быть отключена от терминала ВКС или компьютера.

Один микрофон Vinteo обеспечивает захват звука 360° и рабочий диаметр до 3 метров с любым количеством человек в зоне охвата. Для эксплуатации на больших площадях применяется каскад из нескольких микрофонов – в звуковую карту подключается до 8 микрофонов без дополнительных устройств и питания, длина кабеля до самого дальнего микрофона достигает 100 метров. Через звуковую карту Vinteo VSC001 идёт управление всеми микрофонами переговорного пространства. Такой вариант подключения подходит для больших залов и крупных мероприятий, заменяя сложные и дорогостоящие конференц-системы.

«Основной приоритет при создании микрофона Vinteo – возможность обеспечить гарантированно качественный звук в конференциях. Именно поэтому пока мы отказались от разработки популярной сейчас модели спикерфона – такой тип микрофона имеет сложную и дорогостоящую конструкцию, но при этом не может конкурировать по качеству выводимого звука с классическими акустическими системами. Для микрофона Vinteo стандарт USB был выбран как наиболее универсальный, обеспечивающий простоту и гибкость подключения. Схема с использованием своей собственной внешней звуковой карты, которая выполняет еще и функции управления режимами работы микрофонов, позволяет добиться необходимых параметров захвата звука независимо от качества имеющейся на конечном устройстве аудиоподсистемы», – сказал Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель компании Vinteo.

В форм-факторе микрофона соблюден баланс между компактностью, удобством использования и технологичностью изготовления комплектующих. Покрытие soft-touch позволяет не только добиться тактильно приятного ощущения и привлекательного внешнего вида, но и уменьшить пагубное влияние внешних вибраций на звуковой сенсор, расположенный на плате микрофона.

Каждый микрофон Vinteo VM001 оснащен рефлектором, который выполняет функцию сенсорного переключателя режимов работы. Для переключения режима необходимо коснуться корпуса микрофона и удерживать давление в течение 1 секунды. Световой индикатор состояния сигнализирует о включении и отключении микрофона.

«Разработка микрофона длилась около года, в процессе возникали определенные сложности, связанные с амбициозностью проекта, получением требуемого качества звука и возможностью реализации выбранной электрической схемы. Мы многократно меняли электронные компоненты, пока не получили необходимое качество и возможность использовать их для серийного производства в существующих реалиях санкционных ограничений», – отметил Борис Джанджгава, инженер-программист компании Vinteo.

USB-микрофон Vinteo полностью совместим с программным обеспечением разработчика и имеет двустороннее управление – как со стороны ВКС-терминала, так и со стороны микрофона. В ближайшее время модельная линейка микрофонов будет расширена.

В комплект поставки USB-микрофона Vinteo входят настольный микрофон Vinteo VM001, внешняя звуковая карта Vinteo VSC001, кабель 1,5 м для подключения звуковой карты к USB-порту терминала ВКС или ПК, кабель 5 м для подключения микрофона к звуковой карте. Приобрести продукт можно у официальных дистрибьюторов и партнеров Vinteo.