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Ивченков Олег



25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR 1
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 1
09.12.2024 Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным 1
04.12.2024 Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов 1
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 1
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем 1
18.09.2024 Самозванцам здесь не место. В России появится система подтверждения навыков ИТ-специалистов. Пока добровольная 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1
13.07.2023 «Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR 1
20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» 1
07.10.2022 «Севинтеграция» и Setere подписали партнерское соглашение 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08 1
03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Ивченков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 22 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Adobe Systems 1549 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
РосИнтеграция ГК 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
MONT - МОНТ 144 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Unsplash 764 2
Газпром ПАО 1342 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 11
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
LiveUSB - LiveUSB OS 12 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 11
Linux OS 9937 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
SETERE PDF Reader - СЕТЕРЕ ПДФ 2 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
IBM Power9 22 1
IBM Power8 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Adobe Photoshop 764 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
SETERE Notes Manager 1 1
SETERE ARH 1 1
SETERE Photo Editor 1 1
SETERE Suite 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Шадаев Максут 1008 3
Попов Александр 47 1
Векшин Евгений 12 1
Трандин Сергей 91 1
Кривошеин Леонид 1 1
Гвоздюк Дмитрий 5 1
Панченко Иван 138 1
Серый Дмитрий 16 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Сахаров Александр 73 1
Козлов Максим 27 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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