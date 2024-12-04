Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Минцифры России запускает пилотный проект по добровольной сертификации ИТ-компетенций для разработчиков программного обеспечения (ПО). В ведомстве считают, что сертификация поможет как программистам в поиске работы, так и ИТ-компаниям в подборе квалифицированных кадров.

Старт эксперимента

Минцифры России объявило о создании ИТ-платформы, которая позволит российским программистам подтвердить свои навыки и получить сертификат. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

С 1 января 2025 г. Минцифры запускает пилотный проект по добровольной сертификации ИТ-компетенций для разработчиков ПО. Эксперимент продлится до конца 2026 г., он призван сделать рынок труда в ИТ-сфере более прозрачным, устранив существующий дисбаланс между начинающими специалистами и опытными разработчиками. В ведомстве считают, что сертификация поможет как разработчикам в поиске работы, так и компаниям в подборе квалифицированных кадров.

«Эта инициатива разработана по запросу ИТ-сообществ. Наша цель - предоставить гражданам бесплатный инструмент для подтверждения собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями. Оператор ИТ-платформы будет выбран из числа организаций, подавших соответствующие предложения», - пояснили в Минцифры.

Unsplash - Adam Nowakowski В России запускают эксперимент по сертификации компетенций программистов на ИТ-платформе

Принять участие смогут все российские айтишники, независимо от уровня навыков и места работы. Для получения сертификата разработчикам необходимо зарегистрироваться на специальной ИТ-платформе и пройти тестирование, включающее практические задания. После успешного прохождения проверки сертификат будет выдан в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуг». Участие в эксперименте добровольное и бесплатное, без требований к уровню образования и месту работы. Программисты смогут предоставить сертификат потенциальным работодателям в качестве подтверждения своих навыков. Конфиденциальность гарантируется: личные данные участников не будут разглашаться.

Необходимость оценить работника возникает в любой области деятельности и чаще всего это делается при приеме на работу. Работодатель пытается понять, насколько кандидат соответствует предложенной вакансии. Эксперимент по сертификации компетенций российских программистов может помочь в этом. Хоть интервью с ИТ-специалистами обычно состоит из трех частей. В первой рекрутер проверяет, соответствует ли впечатление от резюме действительности. Во второй определяет опыт соискателя. В третьей дает небольшие задачки или вопросы по направлению. Однако насколько хорош работник в решении реальных задач, можно увидеть, только поработав с ним.

Дефицит кадров

К кадрам в российской ИТ-отрасли приковано очень пристальное внимание как государства, так и работодателей. Разработчиков ПО этой сферы в России катастрофически не хватает – еще в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил о нехватке около 700 тыс. ИТ-специалистов. Более актуальные подсчеты государство не приводит, но известно, что отток специалистов за рубеж, начавшийся весной 2022 г., в 2024 г. лишь продолжается. Свою лепту вносит и тот факт, что в ряде сфер, где совершенно не требуются специфические знания, нарабатываемые годами, отныне платят больше. Например, в России ИТ-специалисты начального уровня могут стать курьерами или водителями, ничуть не потеряв в зарплате, а в некоторых случаях и вовсе получив прибавку.

Как уже ранее было описано на CNews, российские ИТ-компании считают, что новая система подтверждения квалификации ИТ-специалистов едва ли станет инструментом борьбы с дефицитом кадров в отрасли. Скорее, она лишь ускорит подбор работника на открытую вакансию из имеющихся кандидатов, но не более.

«Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не формальное образование или опыт работы», – сказал генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.

О том, что новая система тестирования ИТ-специалистов не поможет в борьбе с дефицитом кадров в отрасли, изданию сообщил член правления АРПП «Отечественный софт» Иван Панченко. Он добавил и то, чтобы система оценивания знаний работала, важно, например, грамотное составление тестовых заданий по всем специализациям (таких порядка 100) и их дальнейшее обновление.