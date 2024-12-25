SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition

Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.