SETERE OCR SETERE Optical Character Recognition
Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.
SETERE OCR и организации, системы, технологии, персоны:
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Ивченков Олег 17 12
|Новиков Алексей 59 2
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Трандин Сергей 91 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Кривошеин Леонид 1 1
|Гвоздюк Дмитрий 5 1
|Плахтиева Светлана 6 1
|Сахаров Александр 73 1
|Козлов Максим 27 1
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