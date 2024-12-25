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SETERE OCR SETERE Optical Character Recognition

SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition

Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.


25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR 1
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 1
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 1
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 2
13.07.2023 «Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR 1
20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» 1
07.10.2022 «Севинтеграция» и Setere подписали партнерское соглашение 1
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение 1
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08 2
12.04.2022 Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE 1
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

SETERE OCR и организации, системы, технологии, персоны:

SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 22 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 10
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Adobe Systems 1549 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Merlion - Мерлион 793 1
Microsoft Corporation 24625 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Foxit Software 6 1
Acronis - Акронис 448 1
Corel Corporation 336 1
Paessler 6 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
РосИнтеграция ГК 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
MONT - МОНТ 144 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Оцифровка - Digitization 4540 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
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Фоторедактор - Photo Editor 238 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 15
Linux OS 9937 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 9
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 5
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 3
Microsoft Office Word 776 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Corel WinZip - архиватор 50 2
SETERE PDF Reader - СЕТЕРЕ ПДФ 2 2
SETERE Suite 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
IBM Power9 22 1
IBM Power8 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Adobe Photoshop 764 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
SETERE Notes Manager 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Keep 31 1
SETERE ARH 1 1
SETERE Photo Editor 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Ивченков Олег 17 12
Новиков Алексей 59 2
Виноградов Дмитрий 74 1
Трандин Сергей 91 1
Степанюк Михаил 68 1
Кривошеин Леонид 1 1
Гвоздюк Дмитрий 5 1
Плахтиева Светлана 6 1
Сахаров Александр 73 1
Козлов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
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