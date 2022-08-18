Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Merlion и разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем SETERE (ООО «ТБИ») подписали дистрибьюторское соглашение в отношении отечественного продукта SETERE OCR. Сотрудничество компаний предоставит партнерам Merlion доступ к современному решению для оцифровки документов, которое может поставляться под проекты любого масштаба в различных отраслях. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Система оптического распознавания текста SETERE OCR предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений в редактируемые форматы. Конвертирование изображений в текст позволяет эффективно взаимодействовать с полученными файлами.

Ключевой особенностью SETERE OCR является работа под управлением российских операционных систем Astra Linux, «Ред ОС», «Альт рабочая станция». Решение включено в реестр отечественного ПО (запись в реестре № 12153).

«Перед отечественными разработчиками программных продуктов сейчас открыто много возможностей и перспектив. Официальные дистрибьюторы помогают таким компаниям развивать продажи и занимать свою нишу на российском ИТ-рынке. Мы — не исключение, намерены активно популяризировать продукт SETERE OCR среди партнеров, ведущих в России проектную деятельность», — сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«Для любой компании очень важно найти партнеров, с которыми получится вести доверительное и плодотворное сотрудничество. Подписывая дистрибьюторское соглашение с Merlion, мы уверены, что наша совместная работа будет именно такой. Партнерство с одним из крупнейших дистрибьюторов в России безусловно расширит возможности в продвижении и реализации нашего продукта SETERE OCR», — отметил Алексей Новиков, директор по продажам SETERE.

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Группа компаний Merlion — это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion — Дмитрий Виноградов. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

SETERE (ООО «ТБИ») — компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два собственных продукта: программный комплекс для быстрого развертывания удаленных рабочих мест «ИСУ терминал» и систему оптического распознавания текста SETERE OCR. SETERE также занимается проектами по импортозамещению, осуществляет комплексные поставки ПО и оборудования своих партнеров.