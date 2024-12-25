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Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания OCS и разработчик программного обеспечения SETERE Group подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

SETERE OCR (Optical Character Recognition) — это система оптического распознавания текстов, которая позволяет конвертировать в редактируемые форматы отсканированные документы, PDF–файлы и изображения, в том числе цифровые фотографии. Решение разработано для российских операционных систем на базе Linux: Astra Linux, «Ред ОС», ALT Linux и др. SETERE OCR входит в реестр отечественного ПО и поставляется под проекты любого масштаба в различных отраслях.

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«Мы видим интерес партнеров к качественным, функциональным и современным решениям от российских разработчиков. Сотрудничество с SETERE Group даст нам возможность расширить предложение в этом направлении и усилить софтверный портфель отечественной системой OCR», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

«Подписание партнерского соглашения с OCS является важным шагом для нас, так как оно открывает новые возможности и горизонты в сфере бизнеса. Мы уверены, что это сотрудничество будет продуктивным и партнерство с одним из лидеров дистрибуции в России укрепит наши позиции, расширив возможности продвижения продуктов SETERE Group», — отметил генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.

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