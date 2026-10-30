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SETERE Group SETERE OCR SETERE Optical Character Recognition
Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
SETERE Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1498 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
|Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5906 1
|Ивченков Олег 24 13
|Новиков Алексей 68 2
|Кривошеин Леонид 1 1
|Плахтиева Светлана 10 1
|Степанюк Михаил 83 1
|Сахаров Александр 94 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Козлов Максим 52 1
|Гвоздюк Дмитрий 5 1
|Трандин Сергей 134 1
|Скулова Ольга 28 1
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