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SETERE Group SETERE OCR SETERE Optical Character Recognition

SETERE Group - SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition

Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.10.2026 Группа «Сетере» объявляет о выпуске и старте продаж новой версии системы оптического распознавания текста Setere OCR 2.0 1
25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR 1
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 1
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 1
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 2
13.07.2023 «Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR 1
20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» 1
07.10.2022 «Севинтеграция» и Setere подписали партнерское соглашение 1
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение 1
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08 2
12.04.2022 Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE 1
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

SETERE Group и организации, системы, технологии, персоны:

SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 33 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 3
Adobe Systems 1610 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Газинформсервис - УЦ ГИС - Удостоверяющий центр Газинформсервис 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Microsoft Corporation 25913 1
Softline - Софтлайн 3830 1
Ред Софт - Red Soft 1287 1
Foxit Software 15 1
Acronis - Акронис 491 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 570 1
Corel Corporation 341 1
MONT - МОНТ 195 1
Paessler 7 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Газпром ПАО 1498 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5906 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11679 16
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1201 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28706 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 10
Оцифровка - Digitization 5306 6
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МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1262 4
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SETERE Group - SETERE PDF Reader - SETERE PDF Redactor - СЕТЕРЕ ПДФ Редактор 8 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 419 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 691 2
SETERE Group - SETERE Suite 2 2
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SETERE Group - SETERE ARH - СЕТЕРЕ Архиватор 2 1
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