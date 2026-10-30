Группа «Сетере» объявляет о выпуске и старте продаж новой версии системы оптического распознавания текста Setere OCR 2.0 — это значительное обновление нашего продукта, предназначенного для быстрого и точного распознавания сканов, PDF-документов без текстового слоя и изображений, а также их конвертации в редактируемые форматы. Setere OCR включена в Единый реестр российского ПО (запись №12153) и предназначена для пользователей российских операционных систем на базе Linux. Об этом CNews сообщили представители «Сетере».

Для разработки Setere OCR версии 2.0 создана собственная технология для распознавания текста, не зависящую от иностранных проприетарных компонентов и не отстающая по качеству распознавания от многих популярных западных продуктов.

В основе Setere OCR SDK лежит результат глубоких исследований. Он был спроектирован специалистами «Сетере» менее чем за два года с использованием доступных открытых технологий и собственных разработок в области искусственного интеллекта.

Разработка собственного OCR-движка проводилась с учетом потребностей корпоративных пользователей и заказчиков с «особыми требованиями»: работа с ПО в закрытых контурах и на специальных объектах, быстрое распознавание документов на персональных ЭВМ с ограниченными техническими характеристиками.

Уже сейчас система Setere OCR 2.0 уверенно распознает тексты на различных языках и таблицы, позволяет пользователю сконвертировать результат распознавания документа в редактируемые форматы, сохраняя при этом его исходную структуру. Мы гордимся тем, что в сжатые сроки достигли уровня работы с оптическим распознаванием текста, сравнимого с ABBYY Finereader и его отечественными «аналогами».

В новой версии доступны: сохранение исходной структуры документа при распознавании; индикация ошибок распознавания; редактирование распознанного текста перед сохранением документа; добавление аннотаций для документа; копирование таблиц и изображений в буфер обмена для дальнейшего использования в других документах; конвертация распознанных материалов в удобные для работы форматы.

В дальнейшем планируется добавить в Setere OCR 2.0 пакетную обработку документов, возможность интеграции по API и модули для работы с персональными данными и чувствительной информацией.

Поддержка работы в операционных системах MS Windows 10/11 запланирована в ближайшее время.



