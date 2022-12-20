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Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт»

Система оптического распознавания текста SETERE OCR, разработанная компанией SETERE (ООО «ТБИ»), успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой операционных систем «Альт»: «Альт рабочая станция 10», «Альт рабочая станция К 10», «Альт образование 10», «Simply Linux 10». Об этом CNews сообщили представители SETERE.

Испытания, проведенные специалистами SETERE, показали корректную работу OCR-системы в среде отечественных ОС «Альт», разработанных «Базальт СПО». Работоспособность совместного решения подтверждена двусторонним сертификатом совместимости. Созданный программный комплекс будет востребован организациями, которые переводят электронный документооборот на российское ПО.

SETERE OCR предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Базовая версия продукта позволяет распознавать текст на 190 языках, выполнять сканирование с сетевых и локальных сканеров (МФУ), открывать и просматривать PDF-файлы и изображения, конвертировать документы в текстовые форматы. SETERE OCR включена в Единый реестр российского ПО.

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Безопасность

«Мы понимаем, что пользователям при переходе на отечественное программное обеспечение приходится учитывать совместимость решений от различных вендоров между собой, и стараемся облегчить эту задачу. Сегодня наш продукт поддерживает большинство российских операционных систем, используемых в проектах импортозамещения, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал Олег Ивченков, генеральный директор SETERE.

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