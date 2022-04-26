Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08

Российская компания SETERE (ООО «ТБИ») выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR — отечественного аналога ABBYY FineReader. Об этом CNews сообщили представители SETERE.

В новом релизе 1.0.08 компания SETERE расширила список поддерживаемых операционных систем, теперь система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт рабочая станция 10», а также увеличила функциональность ПО.

Новые возможности:

- Поддержка ОС «Альт рабочая станция 10».

- Распознавание QR-кодов как иллюстраций, с сохранением в конвертированном документе.

- Распознавание документа с сохранением ссылок из исходного файла, а также просмотр ссылки в окне распознавания.

- Настройка различных параметров документа и их сохранение при конвертировании.

- Использование различных сценариев распознавания иллюстраций внутри документа: сохранение текста на изображении с возможностью редактирования; сохранение изображения в документе без возможности редактирования текста на нем; сохранение только текста с изображения в распознанном документе без самой иллюстрации.

- Выделение ошибок распознавания в программе и в получившемся документе.

- Установка пароля и настройка прав доступа при сохранении в PDF-формате.

- Использование конкурентных (сетевых) лицензий. ПО может быть установлено на любое количество ПЭВМ или виртуальных машин, количество одновременно работающих пользователей ограничивается параметрами конкурентной лицензии.

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Усовершенствованные функции:

- Увеличение точности распознавания таблиц из исходного документа.

- Сохранение цвета и фона страниц исходного документа.

- Улучшение качества распознавания структуры исходного документа и сохранение результата распознавания при конвертировании: перенос строк; разбивка по параграфам; размер и тип шрифта, выделения; оформление заголовков.

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«Для нашей компании в сложившихся условиях важно, чтобы темпы нашей разработки сохранялись и даже опережали намеченные планы, — сказал Олег Ивченков, коммерческий директор SETERE. — Гибкая система планирования разработки и тестирования позволяет нам оперативно реагировать на пожелания наших пользователей и ежеквартально выпускать обновления для базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR. Выбранная стратегия разработки ПО позволяет уже сейчас пошагово предоставлять нашим пользователям возможность распознавать документы, увеличивая с каждым обновлением качество и удобство, а также максимально быстро приближаться к реализации ключевых функциональных возможностей ПО ABBYY FineReader. Кроме обновления базовой версии во II квартале 2022 г. мы запланировали выпуск расширенной версии SETERE OCR, включающей возможности сравнения документов, а так же новый продукт SETERE OCR Server Edition — аналог ПО ABBYY FineReader Server для российских операционных систем на базе Linux».

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SETERE OCR — это решение для оптического распознания текстов более чем на 190 мировых языках со сканов, PDF-файлов и с различных изображений, а также для их конвертирования в редактируемые форматы. Продукт включен в реестр отечественного ПО (запись в реестре № 12153) и совместим с российскими операционными системами на базе Linux.

SETERE (ООО «ТБИ») — российская компания, которая более 10 лет занимается проектами по информационной безопасности, разработкой системного и прикладного программного обеспечения для ОС Linux. Начиная с 2015 г. компания работает с российскими операционными системами, выполняет проекты по импортозамещению в ИТ. Своим заказчикам SETERE предлагает комплексные поставки ПО и оборудования российских производителей, консультационные услуги и техническую поддержку по продуктам компании и решениям их партнеров.