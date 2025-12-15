Linux превращается в свалку старого мусора. В него без причины внедрили стабильный драйвер для бесполезного устройства полувековой давности

В Linux встроили стабильный драйвер интерфейса GPIB для объединения между собой компьютеров и измерительных приборов. Его создали более 50 лет назад, на 19 лет раньше появления первой версии Linux, но стабильный драйвер для него добавили в ядро только сейчас. В 2025 г. GPIB бесполезен и является пережитком прошлого – скорость передачи по нему едва достигает 8 МБ/с. Это всего 64 Мбит/с – даже древний USB 2.0 почти в восемь раз быстрее.

Игра в антиквара

Разработчики ядра Linux внедрили в него стабильную версию драйвера для интерфейса GPIB, пишет Tom’s Hardware. Особенность этого события в том, что интерфейсу GPIB более полувека, и в 2025 г., в эпоху Wi-Fi 7, USB 4 и 10 Gbit Ethernet, которые полностью его заменяют, ему места не осталось. К тому же он очень медленный.

GPIB или General Purpose Interface Bus) – это параллельный цифровой интерфейс, созданный американской компанией HP в 1972 г. Он предназначался для создания единой автоматизированной системы из компьютеров и специализированных контрольно-измерительных приборов, например, осциллографов или мультиметров.

Таким образом, на момент выхода материала интерфейсу GPIB было 53 года. Он появился на 19 лет раньше, чем первая сборка ядра Linux, однако за неполные 34 года существования последнего стабильный драйвер для GPIB никто так и не написал.

freepik Лишь очень возрастные пользователи ПК застали GPIB в период его появления и расцвета

Первый в своем роде такой драйвер встроен в ядро Linux 6.19. Необходимость его присутствия в этом ядре, где регулярно отключается поддержка старых процессоров 30-40-летней давности, под большим сомнением.

Древность как она есть

Интерфейс GPIB был принят как стандарт IEEE 488. По современным меркам у него есть единственное преимущество перед современными интерфейсами – он обеспечивает максимально надежное соединение, так как коннекторы с 24 контактами в каждом фиксируются буквально винтами, притом вкручиваются они не в пластик, а во внутренний металлический каркас.

GPIB позволяет создавать своего рода сеть между ПК и измерительными приборами. Его основа – это 8-битная параллельная шина, по которой можно подключать до 15 устройств. Одно из них – это контроллер, в роли которого чаще всего выступает компьютер, оставшиеся 14 – управляемые приборы.

Каждое из этих 14 устройств попадает в одну из двух групп – «говорящие», то есть передающие устройства (например, измерительный прибор с функцией отправки результатов замеров) и «слушающие» (генератор сигналов, получающий данные от «говорящих» устройств).

Длина кабелей в одной сети ограничена в сумме 20 метрами – в среднем по 2 метра кабеля на одно устройство. При этом скорость передачи по умолчанию составляет всего-навсего 1 МБ/с (1 мегабайт в секунду).

Максимальная поддерживаемая скорость передачи через GPIB – 8 МБ/с или 64 Мбит/с. Это в 7,5 раза меньше пиковых показателей старого интерфейса USB 2.0 из 2000 г., который до сих пор иногда встречается в современной технике.

Эксперты Tom’s Hardware открыто называют GPIB «древним интерфейсом» (an ancient interface). По их мнению, его заменили USB и Ethernet.

Потому что могу

Разработчик из сообщества Linux, продвигающий драйвер GBIP, не стал объяснять, зачем ему понадобилось утяжелять ядро функциями, которые никогда не пригодятся подавляющему большинству людей, населяющих Землю. Внедрить драйвер предложил лично Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), гражданин США, один из ключевых разработчиков Linux. К слову, именно он осенью 2024 г. выгнал из сообщества Linux более 10 россиян из числа основных разработчиков ядра.

«Вот большой набор обновлений драйверов для 6.19-rc1, – написал Кроа-Хартман в описании к своему патчу. – Единственное "существенное" здесь – это то, что две подсистемы, GPIB и vc04, были перемещены из дерева разработки в "реальную" часть ядра, что очень радует».

Кроа-Хартман добавил, что эти дополнения тестировались некоторое время, и никаких проблем не было обнаружено.