Kroah-Hartman Greg Кроа-Хартман Грег
Kroah-Hartman Greg и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 3
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 2
|Мортон 25 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 64 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 2
|University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
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