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Kroah-Hartman Greg Кроа-Хартман Грег



05.02.2025 Вышли обновления к почти 50 уязвимостям в Android. Одну из них активно эксплуатируют хакеры 1
25.10.2024 Во всем виноваты американцы. Россиян изгнали из сообщества Linux на почве санкций США, хотя китайцев простили 2
24.10.2024 «Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux 2
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 4
28.04.2023 Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит 2
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 2
22.04.2021 Крупного разработчика Linux изгнали из сообщества за издевательские эксперименты над пользователями 4
25.05.2020 Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет 2
03.12.2019 Microsoft полностью перепишет часть Windows на своем новом языке программирования 2
02.07.2019 Microsoft попросилась в закрытый клуб разработчиков Linux 2
23.10.2018 Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания и ввел скандально мягкий кодекс поведения разработчиков Linux 9
17.09.2018 Скандально известный основатель Linux отошел от дел, чтобы научиться не хамить разработчикам. Опрос 3
20.11.2017 Линус Торвальдс обозвал «***м придурком» ИБ-специалиста, написавшего защиту памяти для Linux 2
03.07.2017 Вышло «историческое» обновление ядра Linux 2
05.10.2016 В новый Linux попала ошибка, «способная убить все ядро» 2
14.10.2015 Разработчики покинули сообщество Linux из-за грубости его участников 2
11.03.2015 Разработчики ядра Linux восстали против хамства Линуса Торвальдса 2
30.01.2013 Ключевой разработчик Linux отошел от дел 1
09.04.2012 Linux Foundation: участие корпораций в развитии ядра Linux растёт 1
22.11.2011 Вышла новая версия openSUSE 2
26.06.2008 Nvidia отказалась открыться для Linux 2
02.04.2008 В разработке Linux-ядра участвуют крупнейшие ИТ-компании 1
02.02.2007 Линуксоиды напишут все драйвера «в пику» Vista 2
17.01.2002 Вышло новое ядро Linux с поддержкой USB 2.0 1

Публикаций - 24, упоминаний - 55

Kroah-Hartman Greg и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12206 9
Red Hat 1306 6
Google LLC 11799 6
Microsoft Corporation 24646 5
AMD - Advanced Micro Devices 4236 3
IBM - International Business Machines Corp 9443 3
Oracle Corporation 6701 3
Nvidia Corp 3500 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 3
Samsung Electronics 10273 2
Amazon Inc - Amazon.com 3004 2
Meta Platforms - Facebook 4442 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
Dropbox 498 2
Fastly 11 2
X Corp - Twitter 2847 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Ростелеком 9718 2
GitHub 825 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Canonical 202 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Sphere 28 1
Cirrus Logic Inc 44 1
IDT 59 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 14 1
NetUP - НетАП 9 1
Huawei 3942 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 2
Мортон 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Linux Foundation 187 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2548 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 5
Repository - Репозиторий 863 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 298 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 201 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3729 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 413 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2664 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 2
Teletype - TTY - текст-телефонное устройство - телетайп 10 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7603 2
DDR - Double data rate 2735 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 1
OpenStack 489 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1911 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 1
KASLR - Kernel address space layout randomization - рандомизация размещения адресного пространства ядра 9 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 102 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
Linux OS 9983 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 5
Microsoft Windows 15692 5
SUSE openSUSE 93 3
Linux - Debian GNU 472 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 3
Microsoft Windows 10 1764 2
Google Android 14025 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 487 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 863 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Baidu 283 2
Microsoft Verona 4 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 2
Mozilla Servo - браузер 6 2
Linux KDE Plasma 225 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Intel Core - Семейство процессоров 1202 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 2
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 36 2
C/C++ - Язык программирования 757 2
Apple iOS 7823 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Apple macOS 2067 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
StatCounter 398 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 150 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 63 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 1
AMD TRX - серия чипсетов 3 1
Adobe Premiere 112 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 18 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 1
Linux Udev - Управление устройствами для ядра Linux 3 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1340 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 189 13
Sharp Sarah - Шарп Сара 5 5
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 5
McPherson Amanda - Макферсон Аманда 5 3
Morton Andrew - Мортон Эндрю 12 3
Burch Adam - Берч Адам 3 2
Triplett Josh - Триплетт Джош 2 2
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 2
Левин Леонид 130 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Sasha Levin - Левин Саша 1 1
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Poortvliet Jos - Портвлет Джос 1 1
Юнаско Брайен 1 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
Ada Ehmke Coraline - Ада Эмке Коралайн 2 1
Corbet Jonathan - Корбет Джонатан 3 1
Козлов Дмитрий 23 1
Козлов Сергей 38 1
Семин Сергей 4 1
Штылев Сергей 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Душистов Евгений 1 1
Травкин Никита 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 5
Россия - РФ - Российская федерация 144787 5
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
США - Миннесота 194 1
США - Кентукки 78 1
Израиль 2736 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 5
Linux Code Of Conflict - Кодекс разрешения конфликтов 2 2
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 17 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1736 1
White list - Белый список 102 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 1
Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 3 3
The Register - The Register Hardware 1560 2
ZDnet 660 2
Phoronix 41 1
Neowin 142 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
DistroWatch 11 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 64 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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