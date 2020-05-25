Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет

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Линус Торвальдс, глава разработки ядра ОС Linux, сменил рабочий компьютер. Его новая сборка основана на очень производительном процессоре AMD, хотя до этого он 15 лет отдавал предпочтение чипам Intel. После апгрейда Торвальдс заметил значительный рост скорости работы ПК в определенных задачах.

Главный линуксоид выбрал AMD

Глава разработки ядра операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил о полной смене конфигурации своего рабочего ПК. Новую систему он собрал на топовом процессоре AMD, хотя до этого на протяжении более чем 10 лет работал исключительно на компьютерах с процессорами Intel.

В переписке, касающейся объявления о выходе ядра Linux 5.7-rc7, Торвальдс рассказал, что сделал апгрейд своей рабочей станции несколько дней назад, отметив, что последние 15 лет признавал только сборки на Intel. Свое предпочтение Торвальдс отдал чипу AMD семейства Threadripper – линейке флагманских процессоров для настольных ПК. При этом он не уточнил модель чипа Intel в предыдущей сборке своей станции.

Торвальдс остался доволен своим новым ПК

В своей переписке создатель Linux добавил, что пока еще не перешел на чипы с архитектурой ARM. Такие процессоры чаще всего используются в мобильных устройствах, но существуют и ноутбуки на их основе. К слову, ОС Windows 10 умеет работать в паре с такими процессорами.

Новый фаворит Торвальдса

Свежая сборка рабочей станции Линуса Торвальдса базируется на процессоре AMD Threadripper 3970X. Это 32-ядерный «монстр», способный работать на частоте от 3,7 до 4,5 ГГц и обрабатывать до 64 потоков одновременно.

Процессор относится к третьему поколению семейства Threadripper и выпускается по 7-нанометровой технологии на архитектуре Zen 2. Ориентированный на геймерские ПК и высокопроизводительные рабочие станции, он располагает 64 линиями PCI-E 4.0 и кэш-памятью третьего уровня объемом 128 МБ (плюс 16 МБ кэша второго уровня и 2 МБ кэша первого уровня).

Процессор, покоривший создателя Linux

В распоряжении Threadripper 3970X есть четыре канала оперативной памяти DDR4-3200, а его уровень тепловыделения (TDP) равен 280 Вт. Стоимость процессора составляет $2000 (143,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 мая 2020 г.), а анонсирован он был в ноябре 2019 г. Для процессора был разработан новый сокет TRX40 и не менее новый сокет sTRX4 с 4094 пинами.

Сравнение с Intel

По данным AMD. в различных бенчмарках Threadripper 3970X показал превосходство по производительности от 24% до 90% над конкурирующим продуктом Intel Core i9-9980XE, рекомендованная цена которого составляет те же $2000. Менеджер AMD по техническому маркетингу процессоров для настольных ПК Дон Волигроски (Don Woligroski) отметил в связи с этим, что новые Threadripper «действительно превосходят все то, что может предложить Intel».

В частности, в процессе редактирования видео в программе Adobe Premiere CC 2019 Threadripper 3970X превзошел конкурента на 47%, а в бенчмарке Cinebench R20 nT 3970X показал 90-процентное преимущество.

В настоящее время у Intel есть более современный процессор i9-10980XE – один из наиболее производительных ее чипов. Как и Threadripper 3970X, он вышел в IV квартале 2019 г., но при этом его техпроцесс – это 14 нм, и в него заметно меньше вычислительных ядер – всего 18 (и 36 потоков). Частота процессора – от 3 до 4,8 ГГц, уровень TDP – 165 Вт. Процессор поддерживает память DDR4-2933 (четыре канала), но PCI-E 4.0 у него нет – есть только PCI-E 3.0 и только 48 линий.

Торвальдс остался доволен

Не уточнив модель чипа Intel, на базе которого был собран его предыдущий компьютер, создатель Linux, тем не менее, отметил, что прирост производительности есть. По его словам тестовые сборки «allmodconfig» стали работать втрое быстрее.

Раскрывать подробности обо всей конфигурации своего компьютера Торвальдс тоже не стал, и в итоге на момент публикации материала была известна лишь модель его центрального процессора. Он мог сменить лишь процессор и материнскую плату, сохранив остальные компоненты нетронутыми, но, по данным The Register, Торвальдс приобрел полностью новую сборку. Как пишет издание, разработчик ядра Linux Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) тоже перешел на AMD и тоже отдал предпочтение именно процессору серии Threadripper.

История Торвальдса и Linux

Линус Торвальс родился в 24 декабря 1969 г., а над Linux начал работать в 1991 г. в возрасте 22 лет. За основу будущего ядра он взял UNIX-совместимую ОС MINIX, а превратить его позднее в полноценную ОС ему помог набор утилит и программ, разработанных в рамках проекта GNU Ричарда Столлмана (Richard Stollman).

Со временем к разработке Linux примкнули различные энтузиасты, с которыми Торвальдс взаимодействовал посредством usenet и интернета. В 1994 г. они посчитали ядро готовым и выпустили Linux версии 1.0.

По состоянию на май 2020 г. над разработкой Linux трудится мировое сообщество, которому помогают и крупные ИТ-корпорации - AMD, Google, IBM, Intel, Oracle, Samsung и др. Сам Торвальдс остается наиболее авторитетной фигурой сообщества и лично координирует процесс разработки, хотя и отличается скверным, по собственному признанию, характером. В сентябре 2018 г. Линус самоустранился от разработки Linux, но месяц спустя вернулся на пост координатора проекта. В числе известных операционных систем на базе GNU/Linux можно отметить Ubuntu, Debian, Mint, RHEL (CentOS), openSUSE, и российский дистрибутив Astra Linux. К слову мобильная платформа Android тоже базируется на Linux, но, несмотря на это, сам Linux, по статистике StatCounter, занимает не более 0,7% глобального рынка ОС – 39,1% удерживает Android, 33,1% у Windows, 17,2% у iOS и 8,2% у macOS.