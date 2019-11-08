AMD выпустила процессоры, которые «лучше чем все, что может предложить Intel»

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AMD представила высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper 3960X и 3970X по цене $1399 и $1999 соответственно. Компания отмечает, что они превосходят Intel Core i9-9980XE стоимостью $1999. Но на рынок вот-вот выйдет новый конкурент — Core i9-10980XE, который стоит всего $979.



Новые процессоры AMD

Компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, основанные на архитектуре Zen 2 и выполненные по техпроцессу 7 нм. Цена на них составила $1399 и $1999 соответственно.

Ryzen Threadripper 3970X получил 32 ядра и 64 потока при тактовой частоте от 3,7 до 4,5 ГГц. Объем кэш-памяти равен 144 МБ, теплоотвод находится на уровне 280 Вт. Ryzen Threadripper 3960X может похвастать 24 ядрами и 48 потоками, тактовой частотой на уровне 3,8-4,5 ГГц, кэш-памятью на 140 МБ и теплоотводом в 280 Вт. Оба процессора требуют нового чипсета TRX40 для материнской платы и поддерживает до 88 каналов шины PCIe 4.0 между CPU и чипсетом.

AMD начала выпуск процессоров Threadripper в 2017 г. Компания позиционирует их как премиальный продукт, характеристики которого превосходят потребительскую линейку Ryzen. 3960X и 3970X — это два первых процессоры третьего поколения Threadripper.

Сравнение с Intel

AMD сообщила, что Ryzen Threadripper 3960X и 3970X показали на различных бенчмарках превосходство по производительности от 24% до 90% над конкурирующим продуктом Intel Core i9-9980XE, рекомендованная цена которого составляет $1999. Менеджер AMD по техническому маркетингу процессоров для настольных ПК Дон Волигроски (Don Woligroski) отметил в связи с этим, что новые Threadripper «действительно превосходят все то, что может предложить Intel».

Например, в ходе редактирования видео в Adobe Premiere CC 2019 Threadripper 3970X превзошел конкурента на 47%, а Threadripper 3960X — на 22%. На бенчмарке Cinebench R20 nT процессор 3970X показал преимущество на 90%, а 3960X — на 54% по сравнению с процессором Intel.

Новые процессоры AMD превосходят по производительности конкурентов от Intel

Однако следует отметить, что на смену Core i9-9980XE уже в этом месяце должен прийти Core i9-10980XE, который стоит вдвое дешевле предшественника — около $979. Напомним, Intel беспрецедентно снизила цены на процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X как раз из-за конкуренции с AMD. И у Core i9-10980XE при его дешевизне будет такое же количество ядер и большая разогнанная тактовая частота, чем у Threadripper 3970X.

Новый игрок

Англоязычные технические СМИ отмечают, что действительно изменить расстановку сил в пользу AMD может грядущий Ryzen 9 3950X, который превзойдет нынешний Ryzen 9 3900X и по производительности, и по цене. Волигроски отметил, что этот процессор станет мостом между потребительской платформой Ryzen и передовой линейкой Threadripper. Процессор, которого ждали еще в сентябре, должен выйти 25 ноября по цене $750.

Если сравнивать Ryzen 9 3950X с непосредственным конкурентом Intel Core i9-9990K, то процессор AMD работает на том же уровне, или даже несколько лучше, когда дело касается игр. В то же время он однозначно производительнее Core i9-9920X. Но лучше всего новый продукт AMD показывает себя в создании контента. Компания утверждает, что на семи бенчмарках в этом сегменте он показал превосходство от 18% до 79% над Core i9-9900K. Если говорить о производительности на ватт, он превзошел конкурента в 2,34 раза.

Особенностью Ryzen 9 3950X, из-за добавления которой и был отложен выпуск, станет режим Eco Mode, который позволит переключить теплоотвод с 105 Вт до 65 Вт. В этом режиме можно будет использовать 77% обычной производительности процессора, но энергопотребление при этом будет составлять всего 44%.