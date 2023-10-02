Разделы

Stallman Richard Столлман Ричард


СОБЫТИЯ


02.10.2023 Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя

много обеспечения сегодня не было бы мира открытого исходного кода. Яркая фигура в мире СПО Влияние Ричарда Столлмана на мировую отрасль свободного ПО невозможно переоценить. Он посвятил ей мин
29.03.2021 Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов

ия (СПО, Free Software Foundation, FSF). Отказ напрямую связан с возвращением в Фонд его основателя Ричарда Столлмана (Richard Stallman), которому пришлось уйти из него в сентябре 2019 г. из-за
24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО

Столлмана Среди почти 700 человек, оставивших свои виртуальные подписи под открытым письмом против Ричарда Столлмана, есть как никому неизвестные разработчики, так и весьма значимые в среде СП
17.09.2019 Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли

тавку. Данный факт вызвал давление на MIT со стороны общественности, что тоже отразилось на желании Ричарда Столлмана оставить свою должность в университете. Добавим, что миллиардера-работоргов
22.11.2013 Культовый редактор Emacs прогнулся под изменчивый мир

Основатель движения за свободное программное обеспечение Ричард Столлман (Richard Stallman) предложил добавить в текстовый редактор Emacs режим редактирования WYSIWYG.
13.09.2013 Столлман и Доктороу выступили против ID-карт в Африке

аргумент для активистов, протестующих против введения биометрической идентификации в своих странах. Столлман, который является основателем Free Software Foundation и ведущим разработчиком лицен
14.12.2011 CNews TV. Столлман взорвал Москву

В Россию во второй раз приехал гуру движения за «свободный софт» - Ричард Столлман. В этот приезд он посетил московскую конференцию «Почему будущее за СПО?», гд
01.12.2011 Почему будущее за СПО?

ентов (ODF). Организаторы конференции «Почему будущее за свободным ПО» надеются, что нынешний визит Ричарда Столлмана в нашу страну также будет способствовать росту популярности СПО в нашей стр
23.09.2010 Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе

нгресса, состоявшегося в австралийском городе Брисбейне, глава Фонда свободного ПО Ричард Столлман (Richard Stallman) на некоторое время прервал выступление, сообщает австралийское издание ITne
02.09.2010 В Испании открыта улица Свободного программного обеспечения

ошение в мэрию. В январе 2010 года во время подготовки очередной конференции было решено пригласить Ричарда Столлмана на торжественную церемонию открытия. Окончательное разрешение из муниципали
30.03.2010 Ричард Столлман обвинил SaaS в шпионаже

Ричард Столлман, широко известный как основатель движения за свободное ПО, высказал на сайте www.gnu
06.03.2008 Ричард Столлман: писать проприетарное ПО можно только под дулом пистолета

та столицу впервые за последние 17 лет посетил отец-основатель движения за «освобождение» ПО Ричард Столлман. В ходе визита он посетил Министерство информатизации и связи, прочитал публичные ле
05.03.2008 CNews TV: Ричард Столлман о российском рынке ПО

Столлман, как программист, создал GNU Emacs, коллекцию компиляторов GNU (GCC) и отладчик GNU (GDB). Однако с середины 1990-х годов Столлман стал программировать значительно меньше, посвятив себя распространению идей свободного ПО. Сейчас он основатель и лидер движения за СПО, поддерживает проект GNU, а также Фонд свободных
04.03.2008 CNews TV: Ричард Столлман – основатель свободного ПО снова в России

Ричард Столлман настаивает, что каждый человек имеет право обладать четырьмя основными свободами: -

21.02.2008 Ричард Столлман: легенда свободного ПО посетит Россию

зработанными в рамках GNU компонентами и стала распространяться по лицензии GPL. Организацию визита Ричарда Столлмана взял на себя Виктор Иванников, директор Института системного программирован
23.10.2007 Основатель движения свободного ПО приедет в Москву

ых программ и Лиги за свободу программирования, приедет в Россию. По словам г-на Алксниса, в Москву Ричарда Столлмана пригласил Василий Леонов, один из активистов движения свободного ПО в Росси
22.11.2005 Ричард Столман не доверяет RFID

Основатель проекта открытого кода GNU Ричард Столман (Richard Stallman) не доверяет технологии радиочастотных этикеток. На Мировой саммит ООН в Тун

Публикаций - 75, упоминаний - 175

