Stallman Richard Столлман Ричард
СОБЫТИЯ
|02.10.2023
|
Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя
много обеспечения сегодня не было бы мира открытого исходного кода. Яркая фигура в мире СПО Влияние Ричарда Столлмана на мировую отрасль свободного ПО невозможно переоценить. Он посвятил ей мин
|29.03.2021
|
Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов
ия (СПО, Free Software Foundation, FSF). Отказ напрямую связан с возвращением в Фонд его основателя Ричарда Столлмана (Richard Stallman), которому пришлось уйти из него в сентябре 2019 г. из-за
|24.03.2021
|
Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО
Столлмана Среди почти 700 человек, оставивших свои виртуальные подписи под открытым письмом против Ричарда Столлмана, есть как никому неизвестные разработчики, так и весьма значимые в среде СП
|17.09.2019
|
Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли
тавку. Данный факт вызвал давление на MIT со стороны общественности, что тоже отразилось на желании Ричарда Столлмана оставить свою должность в университете. Добавим, что миллиардера-работоргов
|22.11.2013
|
Культовый редактор Emacs прогнулся под изменчивый мир
Основатель движения за свободное программное обеспечение Ричард Столлман (Richard Stallman) предложил добавить в текстовый редактор Emacs режим редактирования WYSIWYG.
|13.09.2013
|
Столлман и Доктороу выступили против ID-карт в Африке
аргумент для активистов, протестующих против введения биометрической идентификации в своих странах. Столлман, который является основателем Free Software Foundation и ведущим разработчиком лицен
|14.12.2011
|
CNews TV. Столлман взорвал Москву
В Россию во второй раз приехал гуру движения за «свободный софт» - Ричард Столлман. В этот приезд он посетил московскую конференцию «Почему будущее за СПО?», гд
|01.12.2011
|
Почему будущее за СПО?
ентов (ODF). Организаторы конференции «Почему будущее за свободным ПО» надеются, что нынешний визит Ричарда Столлмана в нашу страну также будет способствовать росту популярности СПО в нашей стр
|23.09.2010
|
Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе
нгресса, состоявшегося в австралийском городе Брисбейне, глава Фонда свободного ПО Ричард Столлман (Richard Stallman) на некоторое время прервал выступление, сообщает австралийское издание ITne
|02.09.2010
|
В Испании открыта улица Свободного программного обеспечения
ошение в мэрию. В январе 2010 года во время подготовки очередной конференции было решено пригласить Ричарда Столлмана на торжественную церемонию открытия. Окончательное разрешение из муниципали
|30.03.2010
|
Ричард Столлман обвинил SaaS в шпионаже
Ричард Столлман, широко известный как основатель движения за свободное ПО, высказал на сайте www.gnu
|06.03.2008
|
Ричард Столлман: писать проприетарное ПО можно только под дулом пистолета
та столицу впервые за последние 17 лет посетил отец-основатель движения за «освобождение» ПО Ричард Столлман. В ходе визита он посетил Министерство информатизации и связи, прочитал публичные ле
|05.03.2008
|
CNews TV: Ричард Столлман о российском рынке ПО
Столлман, как программист, создал GNU Emacs, коллекцию компиляторов GNU (GCC) и отладчик GNU (GDB). Однако с середины 1990-х годов Столлман стал программировать значительно меньше, посвятив себя распространению идей свободного ПО. Сейчас он основатель и лидер движения за СПО, поддерживает проект GNU, а также Фонд свободных
|04.03.2008
|
CNews TV: Ричард Столлман – основатель свободного ПО снова в России
Ричард Столлман настаивает, что каждый человек имеет право обладать четырьмя основными свободами: -
|21.02.2008
|
Ричард Столлман: легенда свободного ПО посетит Россию
зработанными в рамках GNU компонентами и стала распространяться по лицензии GPL. Организацию визита Ричарда Столлмана взял на себя Виктор Иванников, директор Института системного программирован
|23.10.2007
|
Основатель движения свободного ПО приедет в Москву
ых программ и Лиги за свободу программирования, приедет в Россию. По словам г-на Алксниса, в Москву Ричарда Столлмана пригласил Василий Леонов, один из активистов движения свободного ПО в Росси
|22.11.2005
|
Ричард Столман не доверяет RFID
Основатель проекта открытого кода GNU Ричард Столман (Richard Stallman) не доверяет технологии радиочастотных этикеток. На Мировой саммит ООН в Тун
