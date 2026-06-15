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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202445
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Brown Peter Браун Питер

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 2
01.03.2012 Февральские огненные шары "атаковали" Землю 1
11.05.2010 Совет Сообщества OpenOffice.org не стал отказываться от проприетарных расширений 2
26.08.2009 Windows 7 уничтожат за 7 грехов 2
06.03.2007 Свободное ПО: очередной удар по Vista 2
05.03.2007 FSF пытается изгнать Windows с новых компьютеров 2
08.09.2005 GPL будет обновлена 2

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Brown Peter и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25874 3
Dell EMC 5204 2
HP Inc. 5908 2
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
Apple Inc 13285 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Pipedrive 16 1
BackBlaze 33 1
Bolt 39 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Ф-Центр 27 1
TMT Investments 117 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 1
Electic Capital 4 1
Ramify Consulting 3 1
Menostar Holdings 3 1
Wissey Trade & Invest 7 1
MacMillan Trading 6 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8785 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28579 4
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 775 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23841 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1579 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6712 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5102 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3380 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 687 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 272 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 353 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4925 1
Repository - Репозиторий 1203 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2843 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2632 1
Освещение - яркость источника света 754 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1209 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3274 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 594 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 649 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1579 1
Linux OS 11663 3
Microsoft Windows 17020 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Apache OpenOffice 493 2
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Office 4227 1
Microsoft Windows XP 2433 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5854 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 124 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 241 1
Amazon Kindle 195 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Каплун Влада 4 1
Инютин Артем 90 1
Моргульчик Александр 28 1
Кареев Андрей 5 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Каплун Герман 56 1
Ганиев Заур 5 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Кузьменко Павел 40 1
Демьянкова Татьяна 9 1
Азопкова Ирина 4 1
Киреев Андрей 4 1
Кедрова Марина 4 1
Кирпиченко Ника 5 1
Моргульчик Нэли 4 1
Greve Georg - Греве Георг 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 3
Россия - РФ - Российская федерация 168464 2
Европа 25028 1
Земля - планета Солнечной системы 10909 1
Канада 5096 1
США - Техас 1063 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
США - Массачусетс - Бостон 385 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Венера - планета Солнечной системы 299 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
США - Нью-Мехико 35 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5163 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16354 2
Цифровое право - Цифровые права 150 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6685 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2157 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5857 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5679 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Физика - Physics - область естествознания 2970 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7551 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 270 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 406 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
PR Newswire 58 1
Fortune Global 500 300 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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