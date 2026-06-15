Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Brown Peter Браун Питер
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
|Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли 1
|13.08.2020
|Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 2
|01.03.2012
|Февральские огненные шары "атаковали" Землю 1
|11.05.2010
|Совет Сообщества OpenOffice.org не стал отказываться от проприетарных расширений 2
|26.08.2009
|Windows 7 уничтожат за 7 грехов 2
|06.03.2007
|Свободное ПО: очередной удар по Vista 2
|05.03.2007
|FSF пытается изгнать Windows с новых компьютеров 2
|08.09.2005
|GPL будет обновлена 2
Публикаций - 8, упоминаний - 14
Brown Peter и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25874 3
|Dell EMC 5204 2
|HP Inc. 5908 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
|Apple Inc 13285 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
|АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
|Pipedrive 16 1
|BackBlaze 33 1
|Bolt 39 1
|K-Systems - К-Системс 140 1
|Ф-Центр 27 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|PR Newswire 58 1
|Fortune Global 500 300 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724097.
Создано именных указателей - 202445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724097.
Создано именных указателей - 202445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.