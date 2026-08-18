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Ганиев Заур

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ганиев Заур и организации, системы, технологии, персоны:

Bolt 39 3
Pipedrive 16 2
Wrike 29 2
BackBlaze 33 2
Roku 22 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 4
TMT Investments 116 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 4
MacMillan Trading 6 3
Wissey Trade & Invest 7 3
Ramify Consulting 3 3
Menostar Holdings 3 2
ОНЭКСИМ ГК 50 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Electic Capital 4 1
MEL Science 5 1
Vista Equity Partners 7 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1428 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2713 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 1
Фотобанк - Photobank 209 1
Depositphotos - фотобанк 405 3
Каплун Герман 56 4
Кирпиченко Дмитрий 9 4
Моргульчик Александр 28 4
Инютин Артем 90 3
Кареев Андрей 5 3
Кирпиченко Ника 5 2
Селгеев Александр 1 1
Филев Андрей 6 1
Каплун Влада 4 1
Киреев Андрей 4 1
Кедрова Марина 4 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
Моргульчик Нэли 4 1
Brown Peter - Браун Питер 7 1
Карев Андрей 2 1
Селегенев Александр 2 1
Канада 5083 3
США - Калифорния 4831 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Ирландия - Дублин 164 1
США - Делавэр 176 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Австралия - Мельбурн 115 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
Ирландия - Республика 1052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 267 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6702 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 4
Silicon 495 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
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